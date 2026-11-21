“Nos dijeron que le acababa de dar un brote psicótico, se sacaba los pelos y yo lo disfrutaba”

La nefasta frase enunciada por una adolescente en un video tras el colapso emocional de una compañera trasciende el testimonio de sadismo individual o del descontrol en un viaje de egresados. Constituye la manifestación explícita de un fenómeno filosófico y político muy profundo: la transmutación de la crueldad en espectáculo, la pérdida de la alteridad y la configuración de una nueva banalidad del mal en el entorno híper-conectado de la posmodernidad decadente.

El caso sucedido con una estudiante de 17 años del Colegio Privado Pía Didoménico de Catamarca durante un viaje a San Carlos de Bariloche –ampliamente documentado en los medios masivos de comunicación- sacude a la opinión pública e interpela a las instituciones educativas y judiciales. Como reporta la cobertura periodística, el trasfondo involucró el hostigamiento sistemático y la vitalización de material íntimo no consentido, provocando una severa crisis de salud mental en la víctima (La Nación, 2026). Ante un hecho de esta magnitud, la mirada filosófica no puede limitarse al juzgamiento ético o penal inmediato de las conductas individuales, sino que debe cuestionar las condiciones de posibilidad que permiten que el sufrimiento ajeno se convierta en una fuente de regocijo y validación colectiva.

Para comprender la dimensión ética del fenómeno, es preciso acudir a las reflexiones de Emmanuel Levinas sobre la alteridad. En “Totalidad e infinito” (2002) sostiene que el fundamento primario de la responsabilidad humana se halla en el encuentro cara a cara con el “rostro del otro”. El rostro, en su desnudez y vulnerabilidad, interpela al sujeto con un mandato implícito: “el Rostro me habla y por ello me invita a una relación que no guarda medida con un poder que se ejerce” (p. 211). Es precisamente esa presencia viva y doliente la que frena la violencia y funda la comunidad. Sin embargo, en la dinámica del acoso posmoderno, mediado por pantallas, cámaras de teléfonos y cánticos grupales ritualizados, el rostro del semejante se difumina hasta desaparecer. La víctima deja de ser un “tú” para convertirse en un objeto, en un artefacto narrativo cuya humillación sirve como insumo de entretenimiento y de afirmación identitaria dentro del grupo. Cuando la agresión se ejecuta y se contempla a través del lente de una cámara, la persona agredida queda despojada de su condición de sujeto sintiente y pasa a ser un cuerpo disponible para la dominación.

Esta violencia simbólica y el acoso entre pares, como analicé hace poco en mi artículo titulado “Bullying, entre el reconocimiento y la banalidad de la indiferencia” (2026), interpelan radicalmente nuestra concepción de la naturaleza humana y el papel civilizador de las instituciones. En la tensión entre el estado de naturaleza hobbesiano –donde la falta de una autoridad efectiva desencadena la “guerra de todos contra todos” (Hobbes, 2004, p. 82)- y la tesis rousseauniana de la corrupción social a través de jerarquías artificiosas (Rousseau, 2009, p. 45), el acoso escolar emerge como un fenómeno híbrido donde “las disposiciones individuales interactúan dinámicamente con prácticas escolares y culturales que amplifican, ritualizan y gratifican la violencia simbólica” (Prieto Femenía, 2026). Cuando la mediación pedagógica abdica de su cometido, se abre un vacío ético donde la agresión se normaliza como recurso para la adquisición de prestigio y estatus social.

Justamente esta cosificación del dolor ajeno dialoga de manera estrecha con la conceptualización de la banalidad del mal formulada por Hannah Arendt. Al analizar los actos atroces cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, Arendt advirtió en “Eichmann en Jerusalén” que la crueldad más devastadora no siempre proviene de una perversión patológica excepcional, sino de la incapacidad de pensar críticamente y de la ausencia de empatía: “El fenómeno del mal no se halla en la perversidad de los malvados, sino en la irreflexión con la que actúan aquellos que no se detienen a ponderar el significado de sus actos” (Arendt, 2003, p. 115). En nuestro artículo precedentemente citado (2026) también profundizamos sobre esta lectura al avizorar que la indiferencia del entorno y la complicidad pasiva de los espectadores –quienes filman, celebran o difunden el hecho- constituyen formas de participación moral que multiplican exponencialmente el daño, traduciéndose en una “solidaridad negativa con el agresor y una ampliación de la humillación a un espectáculo público” (p. 16).

La vinculación entre el acoso escolar, el sadismo manifiesto y la cultura contemporánea resulta clave para comprender este entramado. La posmodernidad, caracterizada por Jean-François Lyotard (1987) como el quiebre de los grandes relatos legitimadores y la fragmentación de la experiencia moral, sustituye el horizonte deontológico de la responsabilidad por la inmediatez del consumo emocional, la estética del impacto y el culto al narcisismo. En “La sociedad del espectáculo”, Guy Debord (2002) profetizó que “todo lo que antes era vivido directamente se ha alejado en una representación” (p. 37). En esta atmósfera actual, el sadismo deja de ser meramente una perversión clínica aislada para convertirse en una modalidad de entretenimiento socialmente estimulada: la extracción de goce a partir de la descomposición psíquica del semejante. La confesión perversa que versaba: “se sacaba los pelos y yo lo disfrutaba” transparenta el acoplamiento perfecto entre la crueldad sádica y el imperativo posmoderno del goce inmediato, donde la destrucción de la subjetividad ajena funciona como el combustible afectivo necesario para reafirmar un yo hipertrofiado e híper-conectado que exige validación permanente mediante la atención de su público digital.

Evidentemente, en la era digital esta dimensión cobra un cariz inédito mediante la espectacularización de la cotidianidad. El disfrute ante el colapso ajeno –la “schadenfreude”- se potencia cuando se exhibe en red. La cámara actúa como un filtro de distanciamiento: la crisis emocional de la víctima deja de ser una tragedia real para transformarse en contenido susceptible de ser evaluado por la audiencia. De este modo, la agresora no oculta su hostilidad, sino que la ostenta como una credencial de poder ante su comunidad virtual, evidenciando una desconexión entre la acción ejecutada y sus consecuencias humanas.

En consecuencia, esta humillación sistemática representa, en términos hegelianos, una negación radical del reconocimiento. Como enseña Hegel en su “Fenomenología del espíritu”, “la autoconciencia sólo se realiza plenamente a través de la relación con el otro” (Hegel, 2002, p. 112), intuición que Axel Honneth (2006) actualiza al definir las luchas por el reconocimiento como condiciones indispensables para la autorrealización y la integridad psíquica. Al despojar a la víctima del reconocimiento interpersonal y social, el acoso socava las bases de su identidad, sumiéndola en la desestructuración subjetiva que se manifiesta en la crisis de salud mental y el colapso nervioso.

Así pues, el problema se agrava al situarlo en la atmósfera ética y política contemporánea, marcada por la mercantilización de la subjetividad, el relativismo moral y la post-verdad. Como señalamos oportunamente (2026), presenciamos una perversa neutralización del conflicto donde la frontera entre víctima y victimario tiende a difuminarse institucionalmente bajo una retórica evasiva. Cuando las instituciones escolares, amparadas en una noción distorsionada de neutralidad o gestión de riesgos, evitan sancionar con firmeza ética la agresión y terminan forzando el distanciamiento o la salida de la víctima, se consagra una injusticia estructural. La víctima se ve obligada a cargar con el peso del desarraigo para no revivir la humillación ante la impunidad del agresor, lo que constituye la manifestación misma del colapso de la promesa civilizatoria de la escuela.

El caso que hoy estamos analizando cobra además una dimensión institucional y política explícita si examinamos las respuestas administrativas y judiciales frente al hecho. El Ministerio de Educación de la provincia de Catamarca determinó la suspensión por seis meses del aporte estatal (subsidio) al nivel secundario del Colegio precitado, tras constatar la falta de aplicación oportuna de los protocolos vigentes ante situaciones de acoso escolar y violencia digital (Catamarca Ya, 2026; Diario Chilecito, 2026). La Resolución oficial confirmó que la institución omitió actuar a tiempo pese a la existencia de alertas previas debidamente documentadas. Por su parte, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Juvenil revocó una medida cautelar de distancia y ordenó que una de las alumnas investigadas continúe asistiendo al colegio bajo esquemas pedagógicos supervisados (La Voz, 2026).

Como podrán apreciar, esta encrucijada entre el accionar punitivo, la tutela de derechos y la omisión burocrática remite a los análisis de Michel Foucault en “Vigilar y castigar” (2002) donde demuestra cómo las instituciones disciplinarias a menudo gestionan los conflictos mediante dispositivos que buscan la neutralización procedimental más que la justicia ética: “La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos ‘dóciles’” (p. 141). En consecuencia, cuando los protocolos se convierten en simples trámites administrativos vacíos de compromiso ético, la institución renuncia a su función tutelar, dejando al descubierto la fragilidad del sujeto.

En este punto, la reflexión ética debe proyectarse hacia alternativas normativas de reparación y cuidado. Frente al paradigma del dominio, la ética del cuidado formulada por Nel Noddings y Carol Gilligan propone un giro sustancial. Noddings (2013) sostiene que “en la relación de cuidado, quien cuida responde a las necesidades del otro, las reconoce y actúa para satisfacerlas” (p. 15), exigiendo que las instituciones educativas reconfiguren su arquitectura afectiva e institucional en torno a la escucha, la responsabilidad incondicional y la protección del menor afectado. Esta exigencia se conecta con el imperativo ético e interpelador del pensamiento teológico (Mt 25, 40), donde el daño infligido al indefenso se reconoce como una herida abierta en la totalidad del cuerpo social y ético de la comunidad (Prieto Femenía, 2026).

Frente a este escenario, limitar el diagnóstico a un altercado entre particulares resulta evasivo. La pregunta filosófica fundamental interroga la naturaleza de las subjetividades que se moldean cuando el colapso psíquico de un semejante genera regocijo en lugar de compasión, y cuando las instituciones reaccionan con tibieza procedimental. En la “Fundamentación de la metafísica de las costumbres”, Immanuel Kant formuló su imperativo categórico: “Obra de tal modo que me uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca meramente como un medio” (Kant, 2012, p. 118). Sin embargo, en el ecosistema digital y en la cultura posmoderna decadente, el sufrimiento ajeno es instrumentalizado como un medio para obtener visibilidad, acumular capital social o satisfacer una pulsión sádica de control: no es casual que la agresora que publica su confesión de placer ante el sufrimiento de la víctima sea parte del cuerpo de abanderados. Éste último dato no es menor, puesto que deja de manifiesto que las escuelas tienen destrozadas sus brújulas morales a la hora de premiar la excelencia.

Como venimos advirtiendo hace tiempo (2026), la infancia y la adolescencia son los períodos fundacionales donde se forja la estructura moral de las personas. Si estas etapas quedan atravesadas por la impunidad de la agresión y el silencio cómplice de los espectadores y los inútiles a cargo de la dirección de las escuelas, ¿qué legado ético estamos transmitiendo a las futuras generaciones? Reconstruir los lazos comunitarios exige transformar la indignación pasajera en un compromiso político y normativo real, capaz de desarticular la estética sádica de la posmodernidad y restituir al “Otro” en su valor intrínseco e inviolable como sujeto de derecho, amor, cuidado y dignidad.

Referencias Bibliográficas

· Arendt, H. (2003). Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal. Lumen. (Obra original publicada en 1963).

· Catamarca Ya. (2026, 23 de octubre). Bullying: Se suspende por seis meses el aporte estatal al nivel secundario del Colegio Pía Didoménico. https://www.catamarcaya.com. ar/

· Debord, G. (2002). La sociedad del espectáculo. Pre-Textos. (Obra original publicada en 1967).

· Diario Chilecito. (2026, 23 de octubre). Por no aplicar protocolos ante bullying y difusión de imágenes, el Colegio Pía Didoménico de Catamarca perdió el aporte estatal por 6 meses.https://diariochilecito.com/

· Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Siglo XXI Editores.

· Gilligan, C. (2002). En una voz diferente: Teoría psicológica y desarrollo de las mujeres. Paidós. (Obra original publicada en 1982).

· Hegel, G. W. F. (2002). Fenomenología del espíritu. Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1807).

· Hobbes, T. (2004). Leviatán. Tecnos. (Obra original publicada en 1651).

· Honneth, A. (2006). La lucha por el reconocimiento: Por una gramática moral de los conceptos sociales. Paidós. (Obra original publicada en 1995).

· Kant, I. (2012). Fundamentación de la metafísica de las costumbres (M. García Morente, Trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1785).

· La Nación. (2026, 23 de octubre). «Le dio un brote psicótico, se sacaba los pelos y yo lo disfrutaba»: El caso de bullying que conmociona a Catamarca. https://www.lanacion.com.ar/

· La Voz del Interior. (2026, 23 de octubre). Acoso en Catamarca: La Justicia ordenó que una alumna investigada por bullying siga en el colegio. https://www.lavoz.com.ar/

· Levinas, E. (2002). Totalidad e Infinito: Ensayo sobre la exterioridad. Ediciones Sígueme.

· Lyotard, J.-F. (1987). La condición posmoderna: Informe sobre el saber. Cátedra. (Obra original publicada en 1979).

· Noddings, N. (2013). Cuidado: Un enfoque femenino de la ética y la educación moral. Paidós. (Obra original publicada en 1984).

· Prieto Femenía, L. (2026, 24 de octubre). Bullying, entre el reconocimiento y la banalidad de la indiferencia. SudOeste BA. https://www.sudoesteba.com/ 2026-10-24/bullying-entre-el- reconocimiento-y-la-banalidad- de-la-indiferencia-14623/

· Rousseau, J.-J. (2009). Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1755).

DATOS DE CONTACTO Y ETIQUETADO :

–Correos electrónicos de contacto:

-Twitter: @LichoPrieto

Donaciones (opcionales) vía PayPal: https://www.paypal.me/ lisandroprieto



Me gusta esto: Me gusta Cargando...