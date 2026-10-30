Política
El Salvador reúne a industriales de la región en congreso de FECAICA con participación de Félix Ulloa
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó este jueves 29 de octubre en la inauguración del Congreso Regional de la Industria FECAICA 2026, celebrado en San Salvador. Bajo el lema “Negocios desde la región, para el mundo”, el encuentro reunió a autoridades, empresarios y representantes de gremios industriales de Centroamérica y República Dominicana.
La actividad, desarrollada en el Hotel Sheraton Presidente, tuvo como eje el potencial de la región para convertirse en una plataforma industrial integrada. El programa planteó analizar cómo los cambios en las cadenas internacionales de suministro pueden abrir oportunidades para atraer inversiones, fortalecer la producción y generar empleo.
Entre los temas previstos figuraron la infraestructura como herramienta de integración y la identificación de sectores capaces de desarrollar cadenas regionales de proveedores. Un panel de dirigentes industriales de El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y República Dominicana fue incorporado a la agenda para examinar estas oportunidades de cooperación empresarial.
El programa también incluyó conferencias de representantes de PepsiCo Alimentos para Centroamérica, Grupo Progreso y Grupo SID. Según los organizadores, el propósito del congreso es promover una visión conjunta de competitividad regional, en la que las empresas puedan ampliar sus vínculos productivos y aprovechar oportunidades de negocio más allá de sus mercados nacionales.
Política
Keiko Fujimori plantea concretar un TLC entre Perú y El Salvador: negociaciones tienen antecedentes desde 2010
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, expresó este jueves 29 de octubre su interés en concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con El Salvador durante su encuentro con el presidente Nayib Bukele. La mandataria también informó que entregó una invitación formal al gobernante salvadoreño para visitar su país, como parte del acercamiento bilateral.
La propuesta busca fortalecer el intercambio comercial y ampliar las oportunidades para las empresas de ambas naciones. Sin embargo, la declaración presidencial representa una expresión de voluntad política y no equivale a la firma de un tratado ni a la entrada en vigor de nuevas preferencias comerciales.
El proceso tiene antecedentes previos: Perú y El Salvador comenzaron a negociar un TLC en 2010 y retomaron las conversaciones en 2025. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo peruano, ambos países acordaron entonces un marco para revisar, actualizar y concluir los capítulos negociados anteriormente, además de incorporar disposiciones sobre comercio electrónico.
Un eventual acuerdo establecería las condiciones de acceso a los mercados y las reglas aplicables al intercambio bilateral, conforme a lo que negocien ambas partes. La declaración de Fujimori no precisó una fecha para concluir el proceso ni anunció un texto definitivo, por lo que los beneficios y compromisos concretos dependerán del resultado de las negociaciones.
Política
Perú proyecta cárcel inspirada en el CECOT tras visita de Keiko Fujimori a El Salvador
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció que su Gobierno impulsará la construcción de una cárcel para internos de alta peligrosidad tomando como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). El anuncio fue realizado este jueves 29 de octubre durante una declaración conjunta con el presidente Nayib Bukele, después de recorrer el establecimiento penitenciario salvadoreño.
Fujimori explicó que visitó las instalaciones junto con los ministros peruanos de Justicia e Interior para recoger experiencias sobre infraestructura y control penitenciario. Entre las medidas que destacó figuran las restricciones de visitas y comunicaciones, con las que busca impedir que las organizaciones criminales continúen dirigiendo delitos desde las prisiones.
La mandataria también adelantó un segundo establecimiento para internos de menor peligrosidad, que incorporaría talleres productivos y actividades similares al programa salvadoreño “Cero Ocio”. Ambos proyectos se sumarían a los penales que Perú tiene pendientes de concluir, como parte de la ampliación de su infraestructura penitenciaria.
Las propuestas recogidas durante la visita deberán evaluarse conforme a la legislación y al sistema de justicia peruano. La información consultada no precisa la ubicación, capacidad, presupuesto ni fecha de inicio de las nuevas cárceles, por lo que el anuncio todavía requiere detalles para conocer su ejecución.
Política
Bukele defiende misión en Haití: busca recuperar a cuatro aerotécnicos y apoyar la seguridad
El presidente Nayib Bukele aseguró este jueves 29 de octubre que el despliegue de militares y equipo salvadoreño en Haití está próximo a completarse y tiene como objetivos recuperar a cuatro técnicos de aviación desaparecidos y apoyar la lucha contra las pandillas. En un mensaje dirigido al pueblo haitiano, sostuvo que la operación no busca invadir el país ni ejercer control sobre su población o sus recursos.
El mandatario afirmó que El Salvador cubre aproximadamente el 90 % de los gastos con fondos propios, aunque recibe asistencia logística de otros países. Sin precisar el costo total de la misión, señaló que la experiencia salvadoreña frente a la violencia permite comprender la situación de Haití y justificó el esfuerzo como una contribución a la recuperación de la seguridad.
Los cuatro aerotécnicos permanecen desaparecidos desde el 18 de octubre, cuando el vehículo blindado en el que viajaban fue emboscado en las afueras de Puerto Príncipe. Los salvadoreños formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión internacional respaldada por Naciones Unidas. Hasta la información disponible este jueves, las autoridades no habían anunciado su localización.
La Cancillería salvadoreña informó que Bukele conversó el miércoles con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, sobre las labores de búsqueda y el despliegue operativo de más de 2,000 soldados. Ambos gobiernos acordaron reforzar la coordinación bilateral, mientras las autoridades haitianas reiteraron que la cooperación debe respetar la autoridad del Estado y contribuir al restablecimiento de la seguridad.