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¡El regreso más odiado y explosivo que pone a temblar a todo el Barcelona!
¡Se armó la gorda y el fuego está garantizado! El hombre que juró ser la pesadilla eterna del barcelonismo, el estratega más polémico de la historia moderna del fútbol, está de vuelta. José Mourinho pisa de nuevo territorio hostil este fin de semana en un El Clásico que promete chispas, declaraciones incendiarias, tensión arbitral y máxima hostilidad desde el mismísimo silbatazo inicial.
Durante su época dorada al mando del Real Madrid, «Mou» no solo dirigió partidos: convirtió el templo azulgrana en un auténtico campo de batalla ideológico y deportivo donde nadie salía ileso. En total, protagonizó 8 guerras sin cuartel en terreno catalán, dejando un saldo de infarto que hoy vuelve a la memoria de todos los hinchas: 2 victorias épicas, 3 empates agónicos y 3 derrotas dolorosas repartidas entre LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League.
Las heridas y las glorias del luso en la boca del lobo:
El día negro: Su primera visita liguera al feudo azulgrana en noviembre de 2010 terminó en una humillación histórica por 5-0, el golpe más duro de su carrera en medio de una tensión insoportable, expulsiones y reproches que marcaron un antes y un después.
La venganza gloriosa: En abril de 2012, asaltó el Camp Nou con un triunfo clave de 2-1 gracias a los tantos salvadores de Sami Khedira y Cristiano Ronaldo, sellando prácticamente el título liguero y silenciando a todo un estadio.
El golpe letal: En febrero de 2013, volvió a sembrar el pánico con un contundente 3-1 en la Copa del Rey que dejó mudo al barcelonismo y metió a los blancos de lleno en la gran final tras un planteamiento táctico maestro.
Un historial que echa chispas:
Cada visita del luso dejó capítulos imborrables: desde aquel empate 1-1 en las semifinales de Champions de 2011 hasta las batallas verbales y tácticas en las Supercopas de España. Su sola presencia garantiza que nadie parpadee ni un segundo.
¡La mesa está servida para un nuevo capítulo de puro fuego, cuentas pendientes y odio deportivo! ¿Sobrevivirá el Camp Nou al show del luso o se encenderá la mecha definitiva?
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Messi recibe el Princesa de Asturias 2026: un premio a su legado deportivo y su labor por la infancia
Lionel Messi recibió este viernes 23 de octubre el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en el Teatro Campoamor de Oviedo, España. La distinción reconoce su extraordinaria trayectoria futbolística, pero también su influencia fuera de las canchas: el jurado destacó su trabajo solidario para facilitar el acceso a la educación y la salud de niños en situación de vulnerabilidad.
La elección del argentino se anunció el 3 de junio, entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades, por un jurado presidido por la nadadora paralímpica Teresa Perales. En su valoración sobresalieron el talento, la constancia, la humildad y el compromiso de Messi con el juego colectivo. A sus éxitos deportivos se suma su labor como embajador de buena voluntad de UNICEF desde 2010 y el apoyo a proyectos infantiles mediante la Fundación Leo Messi.
El galardón distingue trayectorias que convierten al deporte en una herramienta de beneficio social, por lo que su alcance va más allá de los resultados de una temporada. Cada una de las ocho categorías de los Premios Princesa de Asturias incluye 50,000 euros, una escultura de Joan Miró, un diploma y una insignia. En el caso de Messi, el reconocimiento reúne una carrera marcada por ocho Balones de Oro, 35 títulos con el Barcelona y la conquista del Mundial de Catar 2022 con Argentina.
La visita del futbolista también tuvo un componente educativo: antes de la ceremonia participó en un encuentro con niños y jóvenes en el Palacio de los Deportes de Oviedo, vinculado al programa cultural «Toma la palabra». Así, la entrega del premio puso en primer plano tanto sus logros profesionales como los valores que el jurado considera parte esencial de su legado.
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Real Madrid golea y Bayern y Arsenal empatan en partidazo: los resultados de la Champions de hoy
La Jornada 3 de la fase de liga de la Champions League 2026/27 dejó emociones fuertes este miércoles 21 de octubre, con la contundente victoria del Real Madrid y el vibrante empate entre Bayern Múnich y Arsenal como platos principales.
En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid no tuvo piedad y goleó 4-1 al RB Leipzig para mantener su paso perfecto. Los merengues se impusieron con goles de Bernardo Silva (44′), Arda Güler (52′), Kylian Mbappé (83′) y Yan Diomande (87′). Leipzig descontó por medio de Tidiam Gomis (85′). Con este resultado, los de Mourinho llegan a 9 puntos y se colocan cuartos en la tabla general.
En el otro gran duelo del día, Bayern Múnich y Arsenal empataron 2-2 en el Allianz Arena en un partidazo. Eberechi Eze adelantó a los Gunners (25′), empató Alphonso Davies (35′), Harry Kane de penal puso el 2-1 para el Bayern (61′) y Declan Rice rescató el empate definitivo para el Arsenal al 82′. Con el punto, Arsenal llega a 7 unidades y Bayern a 5.
La jornada dejó sorpresas como la victoria del Como 4-1 sobre el Manchester United y la del LASK Linz 3-2 en casa del Sporting.
CUADRO DE MARCADORES FINALES – HOY MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE:
- Aston Villa 3-1 Viking FK
- Bayern Múnich 2-2 Arsenal
- Club Brugge 3-0 Lens
- Inter Milán 1-0 Shakhtar Donetsk
- Real Betis 1-0 Feyenoord
- Real Madrid 4-1 RB Leipzig
- Sporting CP 2-3 LASK Linz
- Como 1907 4-1 Manchester United
- Lille 2-4 Galatasaray
Con estos resultados, PSG, Aston Villa, Liverpool y Real Madrid comandan la tabla con 9 puntos perfectos tras 3 jornadas.
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PSG vence al Barcelona y Liverpool firma una remontada vibrante en la Champions League
El PSG y el Liverpool protagonizaron los grandes triunfos del martes en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. El conjunto parisino derrotó 4-2 al Barcelona en el Parque de los Príncipes, mientras que los ingleses remontaron una desventaja de dos goles para imponerse 4-3 al Villarreal en Anfield. Ambos equipos sumaron su tercera victoria consecutiva y alcanzaron los nueve puntos.
En París, Désiré Doué abrió el marcador para el PSG, pero Xavi Espart igualó para el Barcelona durante la segunda mitad. Lucas Hernández devolvió la ventaja a los locales y Lamine Yamal respondió con el 2-2. Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia un cierre incierto, Vitinha y Fabián Ruiz marcaron los goles decisivos para el equipo de Luis Enrique. El Barcelona quedó con seis puntos tras sufrir su primera derrota en esta edición.
En Anfield, el Villarreal sorprendió con tantos de Georges Mikautadze y Sergi Cardona, pero Liverpool reaccionó antes del descanso gracias a Alexis Mac Allister y Ronald Araújo. En la segunda parte, Mac Allister completó su doblete y Florian Wirtz amplió la diferencia. Tani Oluwaseyi descontó en el tramo final para establecer el 4-3, insuficiente para frenar la remontada inglesa. Rio Ngumoha destacó con dos asistencias en una noche de gran intensidad ofensiva.
El resto de la jornada dejó estos resultados: Manchester City 5-1 AEK Atenas, Napoli 4-3 Bodø/Glimt, Roma 4-0 Slovan Bratislava, Porto 0-1 PSV Eindhoven, Sabah 1-2 Borussia Dortmund, Fenerbahçe 2-2 Slavia Praga y Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid. El miércoles continuará la tercera fecha, con enfrentamientos como Bayern Múnich-Arsenal y Real Madrid-Leipzig.
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