¡El regreso más odiado y explosivo que pone a temblar a todo el Barcelona!

¡Se armó la gorda y el fuego está garantizado! El hombre que juró ser la pesadilla eterna del barcelonismo, el estratega más polémico de la historia moderna del fútbol, está de vuelta. José Mourinho pisa de nuevo territorio hostil este fin de semana en un El Clásico que promete chispas, declaraciones incendiarias, tensión arbitral y máxima hostilidad desde el mismísimo silbatazo inicial.

Durante su época dorada al mando del Real Madrid, «Mou» no solo dirigió partidos: convirtió el templo azulgrana en un auténtico campo de batalla ideológico y deportivo donde nadie salía ileso. En total, protagonizó 8 guerras sin cuartel en terreno catalán, dejando un saldo de infarto que hoy vuelve a la memoria de todos los hinchas: 2 victorias épicas, 3 empates agónicos y 3 derrotas dolorosas repartidas entre LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League.

Las heridas y las glorias del luso en la boca del lobo:

El día negro: Su primera visita liguera al feudo azulgrana en noviembre de 2010 terminó en una humillación histórica por 5-0, el golpe más duro de su carrera en medio de una tensión insoportable, expulsiones y reproches que marcaron un antes y un después.

La venganza gloriosa: En abril de 2012, asaltó el Camp Nou con un triunfo clave de 2-1 gracias a los tantos salvadores de Sami Khedira y Cristiano Ronaldo, sellando prácticamente el título liguero y silenciando a todo un estadio.

El golpe letal: En febrero de 2013, volvió a sembrar el pánico con un contundente 3-1 en la Copa del Rey que dejó mudo al barcelonismo y metió a los blancos de lleno en la gran final tras un planteamiento táctico maestro.

Un historial que echa chispas:

Cada visita del luso dejó capítulos imborrables: desde aquel empate 1-1 en las semifinales de Champions de 2011 hasta las batallas verbales y tácticas en las Supercopas de España. Su sola presencia garantiza que nadie parpadee ni un segundo.

¡La mesa está servida para un nuevo capítulo de puro fuego, cuentas pendientes y odio deportivo! ¿Sobrevivirá el Camp Nou al show del luso o se encenderá la mecha definitiva?

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