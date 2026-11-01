Internacionales
El Papa León XIV vota por correo en las elecciones de EE. UU. en un hecho histórico desde el Vaticano
El papa León XIV ha protagonizado un hecho sin precedentes en la historia contemporánea de la Iglesia católica al participar de forma oficial en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, mediante el envío de una boleta por correo directamente desde el Vaticano hacia el estado de Illinois.
La primicia, confirmada por la propia Santa Sede este viernes, reveló que el pontífice continúa legalmente inscrito como votante bajo su nombre secular de nacimiento, Robert Francis Prevost. Pese a afrontar diversas complicaciones de salud propias de su avanzada edad, el líder católico optó por ejercer su derecho al sufragio el pasado 3 de octubre, manteniendo una sólida disciplina cívica que ya había cultivado durante su etapa de residencia en Perú y a lo largo de múltiples comicios en territorio estadounidense.
Los registros públicos del condado de Will, en Illinois —específicamente asociados a un domicilio previo en el suburbio de New Lenox—, detallan un historial político constante: Prevost participó anteriormente en las primarias demócratas de 2008 y 2010, en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, y acudió a las urnas en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024. Este comportamiento responde a que el estado de Illinois no exige una afiliación partidaria fija para registrarse como elector.
Ante la repercusión internacional del hecho, el Vaticano emitió un comunicado oficial en el que eludió deliberadamente cualquier detalle sobre las preferencias políticas, las propuestas o los candidatos elegidos por el Papa. La oficina de prensa de la Santa Sede subrayó que esta decisión responde estrictamente al convencimiento de que el voto constituye tanto un derecho inalienable como un deber cívico fundamental, desvinculando por completo el gesto de cualquier lectura de respaldo partidario o intencionalidad geopolítica.
Internacionales
Hombre es ejecutado a balazos por paciente alterado en Nogales, Sonora
Un cirujano dentista de 42 años fue asesinado a tiros en el estacionamiento de la Plaza Kalitea, ubicada en la colonia Kennedy del municipio de Nogales, Sonora.
De acuerdo con los reportes policiales, el agresor llegó molesto y alterado al consultorio del odontólogo. Al no encontrarlo en el establecimiento, lo ubicó a bordo de su camioneta tipo pick-up en el área de estacionamiento, junto a la clínica Punto Salud, y le disparó en repetidas ocasiones antes de huir a pie.
Personal médico salió para brindarle los primeros auxilios, pero la víctima ya no contaba con signos vitales debido a los impactos de bala. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora acordonó la zona para recabar casquillos percutidos e iniciar las investigaciones correspondientes. Las autoridades informaron que ya tienen identificada a una persona de interés, presuntamente un expaciente, y mantienen operativos de búsqueda para dar con su paradero.
Internacionales
¡Sismo de 5.9 desata el terror en Panamá y confirman nueva muerte por el devastador terremoto de octubre!
Un fuerte sismo de magnitud 5.9 sacudió territorio panameño este sábado por la mañana, con epicentro a 20 kilómetros al noroeste de Tonosí, provocando pánico generalizado y evacuaciones de edificios en medio del temor de la población.
Las autoridades detallaron que las réplicas ya alcanzan los 5 grados en la escala de Richter y que el servicio de trenes tuvo que ser detenido temporalmente por seguridad.
En paralelo, y en medio de la emergencia de este sábado, las autoridades confirmaron el trágico fallecimiento de una tercera persona, un deceso que sigue vinculado directamente a las secuelas del fuerte terremoto que golpeó al país a inicios de este mismo mes de octubre.
Internacionales
El precio del barril de petróleo Brent se dispara a $116 tras nuevos ataques en el estrecho de Ormuz
El precio del barril de petróleo Brent se ubicó este viernes en los $116, tras registrar un incremento del 1 % en su valor para ser distribuido en los mercados internacionales.
El repunte se produjo luego de una nueva jornada de ataques en el estrecho de Ormuz, un punto crítico para el comercio energético mundial que mantiene latentes las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Los analistas advierten que esta situación, sumada a los enfrentamientos que ya se prolongan por ocho meses ininterrumpidos en la zona, mantiene al combustible con una marcada y sostenida tendencia al alza.
Este nuevo encarecimiento del crudo incrementa la presión sobre las economías globales, amenazando con disparar los costos de transporte, manufactura y los derivados energéticos en cadena durante las próximas semanas.