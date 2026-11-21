Principal
Detienen en San Rafael Cedros a joven captado en video haciendo señas de pandillas
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Santos Alexander Lara Urías, de 19 años, tras la difusión en redes sociales de un video en el que aparece realizando señas alusivas a la estructura criminal MS-13.
De acuerdo con el reporte oficial, la detención se efectuó en el distrito de San Rafael Cedros. Las investigaciones detallan que Lara Urías se desempeñaba como cobrador en una unidad de transporte colectivo de la ruta 111 —la cual cubre el trayecto entre Ilobasco y San Salvador— y que los gestos registrados en la grabación ocurrieron mientras se encontraba en la vía pública.
Las autoridades informaron que el joven será remitido ante las instancias correspondientes por el delito de apología del delito, mientras continúan las indagaciones para determinar si posee antecedentes o está vinculado con otros hechos ilícitos.
Principal
Retiran a personas que ingerían alcohol en un espacio público de Santa Tecla
Agentes del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de Santa Tecla intervinieron a un grupo de personas que utilizaba un área pública como espacio para consumir bebidas alcohólicas, según el reporte difundido este 21 de noviembre por El Blog.
El operativo se llevó a cabo en el pasaje 26 de la avenida Las Victorias, en la colonia Jardines del Volcán, donde los elementos municipales verificaron el desalojo de los presentes.
De acuerdo con la comuna, estas intervenciones forman parte de las acciones orientadas a recuperar los espacios públicos, resguardar el orden y asegurar que estas áreas se mantengan en condiciones adecuadas para el uso de toda la población.
Principal
Vocalista de Prueba de Sonido evoluciona de forma estable tras quebranto de salud
La agrupación salvadoreña Prueba de Sonido dio a conocer que su vocalista, Alex Oviedo, se encuentra estable y en proceso de recuperación en el Seguro Social luego del reciente quebranto de salud que enfrentó, según un comunicado difundido este 21 de noviembre.
En el mensaje oficial, la banda detalló que el cantante recibe atención médica continua y expresó su gratitud hacia el personal del Seguro Social por su labor, así como hacia la población salvadoreña por las muestras de solidaridad, oraciones y preocupación.
De acuerdo con el reporte compartido por el grupo, Oviedo mantiene respiración espontánea mediante collarín (traqueostomía), recibe alimentación enteral por gastrostomía y cumple con sesiones constantes de rehabilitación física y terapia musical, bajo un pronóstico neurológico reservado.
Asimismo, se anunció que mañana se llevará a cabo el concierto benéfico Prueba Unidos, destinado a recaudar fondos para el tratamiento médico del artista. El encuentro reunirá a diversas bandas y artistas nacionales, además de contar con la participación de Álvaro Aguilar, vocalista de la agrupación guatemalteca Alux Nahual.
Principal
Vehículo queda reducido a cenizas tras incendio en carretera hacia Cara Sucia, Acajutla
Un automóvil quedó totalmente destruido por las llamas este sábado 21 de noviembre sobre la carretera hacia Cara Sucia, en el caserío Santa Rosa del distrito de Acajutla, sin que se registraran personas lesionadas ni fallecidas.
Tras recibir el aviso de emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y encontraron el automotor ya consumido por el fuego. Las unidades ejecutaron maniobras de extinción, enfriamiento y control de riesgos para evitar que las llamas se extendieran hacia los alrededores.
Pese a lo aparatoso del incidente, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas que lamentar. Hasta el momento se desconoce qué originó el siniestro y las causas continúan bajo evaluación.