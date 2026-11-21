La agrupación salvadoreña Prueba de Sonido dio a conocer que su vocalista, Alex Oviedo, se encuentra estable y en proceso de recuperación en el Seguro Social luego del reciente quebranto de salud que enfrentó, según un comunicado difundido este 21 de noviembre.

En el mensaje oficial, la banda detalló que el cantante recibe atención médica continua y expresó su gratitud hacia el personal del Seguro Social por su labor, así como hacia la población salvadoreña por las muestras de solidaridad, oraciones y preocupación.

De acuerdo con el reporte compartido por el grupo, Oviedo mantiene respiración espontánea mediante collarín (traqueostomía), recibe alimentación enteral por gastrostomía y cumple con sesiones constantes de rehabilitación física y terapia musical, bajo un pronóstico neurológico reservado.

Asimismo, se anunció que mañana se llevará a cabo el concierto benéfico Prueba Unidos, destinado a recaudar fondos para el tratamiento médico del artista. El encuentro reunirá a diversas bandas y artistas nacionales, además de contar con la participación de Álvaro Aguilar, vocalista de la agrupación guatemalteca Alux Nahual.

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