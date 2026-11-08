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Cuerpo de Bomberos sofoca incendio en vehículo pick-up en San Salvador
Elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador atendieron y controlaron de manera oportuna un siniestro que consumía parcialmente a un vehículo tipo pick-up durante la mañana de este viernes.
El incidente se registró específicamente sobre la intersección formada por la 9ª calle poniente y la alameda Juan Pablo II, una zona de alto flujo vehicular en el centro de San Salvador, cuando el automotor comenzó a incendiarse de forma repentina mientras circulaba.
Gracias a la rápida alerta y a la pronta movilización de las unidades de emergencia, el personal bomberil logró aplicar los protocolos de contención y extinción antes de que las llamas se propagaran por completo en la estructura del vehículo, evitando así que este terminara reducido a cenizas.
Las autoridades competentes confirmaron que las afectaciones se limitaron estrictamente a daños materiales en el automotor. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas que lamentar a consecuencia de las llamas o la inhalación de humo en el lugar de los hechos.
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Así quedaron las gracias que hizo el “Chicharito” Díaz en la Troncal del Norte
El reciente percance vial protagonizado por el delantero del club Luis Ángel Firpo, Nelson Vladimir “Chicharito” Díaz, dejó daños materiales de consideración en los automotores involucrados.
De acuerdo con los reportes oficiales y de testigos, el accidente ocurrió durante la noche de este viernes en el kilómetro 32 ½ de la carretera Troncal del Norte, cuando el deportista perdió el control de su vehículo e impactó violentamente contra varios automóviles particulares y un camión que transitaban por la zona.
Tras el choque múltiple, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intervinieron en el lugar y le practicaron la prueba de alcotest al jugador, la cual confirmó que conducía con 228 miligramos de alcohol por cada 100 decilitros de sangre.
Debido a su detención bajo los cargos de conducción peligrosa y daños, el “Chicharito” Díaz se perdió el partido que su equipo disputaba esta misma noche en el estadio Las Delicias de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad.
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«Chicharito» Díaz es capturado tras aparatoso choque en estado de ebriedad
El futbolista profesional del club Luis Ángel Firpo, Nelson Vladimir Díaz —ampliamente conocido en el ámbito deportivo como “Chicharito” Díaz—, fue arrestado durante la noche de este viernes por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) tras verse involucrado en un aparatoso percance vial mientras conducía bajo los efectos del alcohol.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades de tránsito, el hecho ocurrió anoche en el kilómetro 32 ½ de la carretera Troncal del Norte. El deportista, en circunstancias que aún forman parte de las investigaciones, colisionó contra otros vehículos particulares que transitaban por la zona, generando alarma entre los conductores y congestionamiento vehicular temporal en dicho tramo de la carretera.
Tras la intervención inmediata de los agentes policiales en el lugar de los hechos, al futbolista se le practicó la prueba de alcotest con el equipo especializado. El dispositivo de control determinó un nivel de 228 miligramos de alcohol por cada 100 decilitros de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite permitido por la ley y que confirma el estado de ebriedad con el que manejaba el automóvil.
Tras su captura en flagrancia, «Chicharito» Díaz fue puesto bajo custodia policial y trasladado a bartolinas. En las próximas horas será remitido ante los tribunales correspondientes, donde la Fiscalía General de la República lo procesará formalmente por los delitos de conducción peligrosa y daños en perjuicio de la seguridad vial y de los propietarios de los vehículos afectados.
Internacionales
Impactante imagen del vehículo baleado del diputado Julio Portillo
Un violento atentado armado registrado la noche del viernes 6 de noviembre de 2026 en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, en el municipio de Río Hondo, Zacapa, cobró la vida del diputado al Congreso de la República, Julio César Portillo Paz, y de tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que resguardaban su seguridad.
El vehículo en el que se movilizaba el legislador fue interceptado por hombres armados en las inmediaciones de una sede policial. Las imágenes difundidas del automotor blindado revelan la magnitud de los múltiples impactos de bala recibidos durante la emboscada.
Además del fallecimiento del congresista —quien murió horas después en un centro asistencial a consecuencia de la gravedad de sus heridas—, perdieron la vida en cumplimiento de su deber los agentes de la PNC identificados como Jorge Paau Xicol, Fernando Antonio Reyes y Erick Armires Ramos, quienes intentaron repeler el ataque.
Julio Portillo había llegado originalmente al Congreso bajo las filas del partido Cabal. Sin embargo, pocos días antes del suceso (el 31 de octubre), había sido proclamado oficialmente como nuevo integrante de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) durante una asamblea departamental en Zacapa.
El Congreso de la República, el Ministerio de Gobernación y diversas instituciones gubernamentales emitieron esquelas de duelo y condenaron enérgicamente el crimen, reconociendo el valor de los agentes caídos.
El Ministerio Público (MP) y equipos especializados de la Policía Nacional Civil se desplegaron en la escena para procesar evidencias, recabar casquillos de bala y analizar cámaras de videovigilancia de la zona con el fin de esclarecer el móvil del atentado y dar con los responsables. Hasta el momento no se reportan capturas.