Cuerpo de Bomberos sofoca incendio en vehículo pick-up en San Salvador

Un violento atentado armado registrado la noche del viernes 6 de noviembre de 2026 en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, en el municipio de Río Hondo, Zacapa, cobró la vida del diputado al Congreso de la República, Julio César Portillo Paz, y de tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que resguardaban su seguridad.

El vehículo en el que se movilizaba el legislador fue interceptado por hombres armados en las inmediaciones de una sede policial. Las imágenes difundidas del automotor blindado revelan la magnitud de los múltiples impactos de bala recibidos durante la emboscada.

Además del fallecimiento del congresista —quien murió horas después en un centro asistencial a consecuencia de la gravedad de sus heridas—, perdieron la vida en cumplimiento de su deber los agentes de la PNC identificados como Jorge Paau Xicol, Fernando Antonio Reyes y Erick Armires Ramos, quienes intentaron repeler el ataque.

Julio Portillo había llegado originalmente al Congreso bajo las filas del partido Cabal. Sin embargo, pocos días antes del suceso (el 31 de octubre), había sido proclamado oficialmente como nuevo integrante de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) durante una asamblea departamental en Zacapa.

El Congreso de la República, el Ministerio de Gobernación y diversas instituciones gubernamentales emitieron esquelas de duelo y condenaron enérgicamente el crimen, reconociendo el valor de los agentes caídos.

El Ministerio Público (MP) y equipos especializados de la Policía Nacional Civil se desplegaron en la escena para procesar evidencias, recabar casquillos de bala y analizar cámaras de videovigilancia de la zona con el fin de esclarecer el móvil del atentado y dar con los responsables. Hasta el momento no se reportan capturas.

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