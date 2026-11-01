Conductora se estrella contra un autobús sobre el paso a desnivel Utila, La Libertad

En medio de una creciente expectativa internacional por la presencia de tropas de la Fuerza Armada de El Salvador en territorio caribeño, la situación geopolítica sumó un nuevo respaldo clave. Durante su estancia en Mar-a-Lago, el presidente estadounidense Donald Trump se refirió públicamente al diálogo sostenido con Nayib Bukele tras los incidentes violentos que cobraron la vida de elementos de seguridad salvadoreños en Haití.

«I did speak to him. He said that he has a big problem with Haiti… They killed some of his people. I said, ‘You’re running your country. You have to do what you have to do.'»

(«Hablé con él. Me dijo que tiene un gran problema con Haití… Mataron a parte de su gente. Le dije: «Estás dirigiendo tu país. Tienes que hacer lo que tengas que hacer»»).

Con estas declaraciones, la administración estadounidense dejó en claro que respeta la autonomía de El Salvador en su estrategia de seguridad exterior frente al vacío de poder y el control de las pandillas en Haití. Al ser consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos brinde asistencia militar o logística en la misión, Trump descartó la necesidad de intervención norteamericana, afirmando que El Salvador se encuentra «en bastante buena forma» para gestionar las operaciones por cuenta propia.

La decisión del gobierno salvadoreño de movilizar a más de 2,000 efectivos a territorio haitiano se produjo días después de una serie de emboscadas perpetradas por grupos armados ilegales que operan en la nación insular.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el presidente Nayib Bukele aclaró de manera categórica los objetivos de la misión:

Naturaleza de la misión: Descartó rotundamente que se trate de una invasión o de una acción hostil en contra de los ciudadanos haitianos.

Cooperación internacional: Subrayó que el contingente acude con el respaldo y la exigencia de frenar el acecho de las estructuras criminales que amenazan la estabilidad regional.

La intervención inédita de un país latinoamericano en la crisis de seguridad de Haití marca un hito en la cooperación Sur-Sur y en la aplicación de modelos drásticos de combate al crimen organizado fuera de sus fronteras nacionales. Mientras los contingentes tácticos consolidan sus posiciones en el terreno, la comunidad internacional y los organismos multilaterales vigilan de cerca el impacto que esta estrategia tendrá sobre la pacificación definitiva del país caribeño.

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