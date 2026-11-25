Principal
Choque de motocicleta contra una vaca deja dos heridos en San Juan Tepezontes
Un motociclista y la persona que viajaba con él resultaron lesionados la madrugada de este miércoles 25 de noviembre tras un choque en el distrito de San Juan Tepezontes, municipio de La Paz Centro.
El accidente ocurrió en una calle del caserío San José Capulataste, en el cantón Los Laureles, cuando una vaca cruzó la vía y la motocicleta impactó contra el animal.
Socorristas de Comandos de Salvamento, de la seccional de San Miguel Tepezontes, auxiliaron a los dos ocupantes de la motocicleta.
El reporte inicial no difundió sus identidades ni precisó la gravedad de las lesiones o si fueron trasladados a un centro asistencial.
Moda
Jennifer Barreto, Miss Universo 2026, Miss Universe, Puerto Rico, San Sebastián, Fátima Bosch, certamen de belleza, maternidad, psicología, trabajo social clínico, Ejército de Estados Unidos, prevención de la violencia
Jennifer Barreto, de 27 años, se convirtió en la primera madre y la primera mujer casada en ganar Miss Universo. La representante de Puerto Rico recibió la corona de manos de la mexicana Fátima Bosch la noche del martes 24 de noviembre, en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan. Su triunfo le dio a la isla su sexto título, el primero desde 2006.
¡HISTÓRICO! ¡PUERTO RICO! 👑🇵🇷
Jennifer Barreto, de Puerto Rico, es la nueva Miss Universe 2026.
La boricua se coronó este martes 24 de noviembre en la gala final de la edición 75 del certamen, celebrada en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, ante su gente.
Con este triunfo, Puerto Rico consigue su sexta corona universal, después de 20 años sin ganarla, y Jennifer hace historia como la primera madre en ganar el título.
Sucede en el trono a la mexicana Fátima Bosch.
¡Felicidades, Puerto Rico! ¡La corona se quedó en casa! 👑
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 25, 2026
Barreto debutó en una pasarela profesional en febrero de 2026. Cuatro meses después ganó el certamen puertorriqueño como representante de San Sebastián. Su participación fue posible gracias al cambio de reglas que abrió el concurso a madres y mujeres casadas desde la edición de 2023, celebrada en El Salvador.
Madre de una niña de siete años, Barreto contó que la maternidad la llevó a buscar apoyo psicológico y despertó su interés por la salud mental. Obtuvo dos maestrías, una en psicología de la investigación y otra en trabajo social clínico.
En 2021 comenzó a trabajar con familias del Ejército de Estados Unidos en Texas. Como educadora y especialista en respuesta a crisis, brindó apoyo a víctimas de violencia doméstica y abuso infantil. Más adelante pasó a diseñar estrategias de prevención, una labor que, según explicó, la motivó a usar el certamen para dar visibilidad a esas causas.
Judicial
PNC detiene en Conchagua a José Ángel Sosa Benítez, señalado de pertenecer a la MS-13
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este miércoles 25 de noviembre que capturó a José Ángel Sosa Benítez, alias «Bencha», durante un patrullaje en el distrito de Conchagua, municipio de La Unión Sur.
La corporación señaló que, tras consultar sus registros en el sistema ONI, vinculó al detenido con el programa Park View de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Según la PNC, Sosa Benítez registra antecedentes por agrupaciones ilícitas y por posesión y tenencia de drogas.
La Policía indicó que lo remitirá por el delito de pertenencia a una organización terrorista conocida como pandilla.
Principal
Muere Kenia Girón, propietaria de Mirador Entre Nubes, en choque en Morazán
Kenia Guadalupe Girón Medina falleció en un choque sobre la carretera Longitudinal del Norte, en el tramo que conecta los distritos de Corinto y Cacaopera, en el departamento de Morazán.
La joven empresaria se dedicaba a la gastronomía y era propietaria del restaurante Mirador Entre Nubes, ubicado en el distrito de Corinto.
Girón Medina murió poco después del impacto. El reporte disponible no precisa la fecha ni la hora del accidente, los vehículos involucrados o la causa de la colisión.