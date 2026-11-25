Un motociclista y la persona que viajaba con él resultaron lesionados la madrugada de este miércoles 25 de noviembre tras un choque en el distrito de San Juan Tepezontes, municipio de La Paz Centro.

El accidente ocurrió en una calle del caserío San José Capulataste, en el cantón Los Laureles, cuando una vaca cruzó la vía y la motocicleta impactó contra el animal.

Socorristas de Comandos de Salvamento, de la seccional de San Miguel Tepezontes, auxiliaron a los dos ocupantes de la motocicleta.

El reporte inicial no difundió sus identidades ni precisó la gravedad de las lesiones o si fueron trasladados a un centro asistencial.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...