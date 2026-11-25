La secretaria general de VAMOS, Cesia Rivas, calificó de «cantaleta de campaña» los señalamientos de que su partido defiende a pandilleros por oponerse a las prórrogas del régimen de excepción. El presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Paul Steiner, respondió este miércoles 25 de noviembre en X y defendió los cambios en seguridad.

Rivas sostuvo que esos señalamientos circulan desde 2022 y se han dirigido contra VAMOS por los votos de la diputada Claudia Ortiz. En intervenciones legislativas anteriores, Rivas ha pedido que se condene a los responsables de delitos y que se libere a quienes fueron detenidos sin tener vínculos con las pandillas.

Steiner afirmó que las condiciones de seguridad permiten a los salvadoreños desplazarse por comunidades antes controladas por pandillas y abrir negocios con menos temor a la extorsión. También cuestionó el respaldo ciudadano de VAMOS al preguntar cuántas firmas podría reunir el partido en un fin de semana.

La respuesta se conoció un día después de que la Asamblea Legislativa aprobara la prórroga número 57 del régimen de excepción con 57 votos a favor. Ortiz emitió el único voto en contra. La extensión regirá del 27 de noviembre al 26 de diciembre.

¡Claro que nos afecta! Podemos salir y transitar tranquilos por todo el país. Podemos entrar y salir de todas las colonias, no sólo de las que vivimos. Podemos poner nuestros negocios y saber que no nos extorsionarán. También nuestros niños no son reclutados al crimen dentro de sus escuelas. Hay menos homicidios, hay menos robos, hay menos violaciones, etc. Pero sé que esa no es la afectación que esta señora quiere dar a conocer.

Una pregunta @soycesiarivas: ¿si tuviera que sacar firmas para respaldar la representatividad de su partido este fin de semana, cuantas personas le firmarían?

cc @alertanoti — Paul Steiner (@PaulDSteiner) November 25, 2026

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