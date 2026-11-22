Al menos tres personas fallecieron y 36 continúan desaparecidas tras un incendio registrado en una fábrica de dulces en la regencia de Serang, provincia de Banten, al oeste de Yakarta, según informaron este domingo 22 de noviembre los equipos de rescate.

El siniestro inició alrededor de las 17:00 (hora local) del sábado en las instalaciones de la empresa PT Fonusa Agung Mulia, situadas en la zona industrial de Pancatama. De acuerdo con el coordinador del operativo, Rizky Dwianto, el fuego también dejó cuatro personas heridas que fueron trasladadas a centros asistenciales, mientras varias decenas de empleados quedaron sin comunicación.

Los cuerpos de emergencia esperaban que las llamas quedaran bajo control para ingresar a la estructura y efectuar labores de búsqueda. Cinco camiones de bomberos operaban en el sitio hacia las 22:44 del sábado para contener el avance del fuego.

Por su parte, el jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Serang, el inspector jefe Novi Supriyatno, explicó que durante la tarde del sábado no se logró contactar a 42 personas, aunque precisó que aún no se había confirmado si todas permanecían dentro de la planta al momento de iniciarse la emergencia. Agregó posteriormente que familiares de trabajadores se pusieron en contacto con las autoridades policiales, sin ofrecer mayores detalles.

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