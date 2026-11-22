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Capturan a conductora sin licencia tras atropellar a tres menores y un adulto mayor en La Paz
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Sandra de La Paz Aguilar de Montano, de 43 años, señalada de atropellar a cuatro personas —entre ellas tres menores de edad y un adulto mayor— en el departamento de La Paz.
El incidente ocurrió en el cantón Concepción Jalponga, en el distrito de Santiago Nonualco, dentro de La Paz Centro. Tras el percance, las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial y se reportaron en condición estable.
De acuerdo con las autoridades, la detenida conducía sin contar con licencia y será remitida ante las instancias correspondientes por el delito de lesiones culposas.
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Vehículo vuelca tras choque contra transporte de carga en carretera al Puerto de La Libertad
Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo 22 de noviembre en el sector del desvío a Zaragoza, sobre la carretera al Puerto de La Libertad, dejando como saldo un vehículo liviano volcado tras colisionar con un automotor de transporte de carga.
De acuerdo con los reportes oficiales, el impacto ocurrió en ese tramo vial y provocó el vuelco del vehículo liviano. Socorristas de distintas instituciones acudieron con rapidez al lugar para brindar asistencia médica a los conductores involucrados.
A pesar de la magnitud del percance vial, los cuerpos de socorro informaron que las personas afectadas únicamente resultaron con lesiones leves.
Por el momento se desconocen las causas exactas que originaron el choque, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.
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Capturan a sujeto de 29 años tras hallar fotos con señas de pandillas en su teléfono
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en conjunto con elementos de la Fuerza Armada Salvadoreña (FAES), reportaron este 22 de noviembre la captura de Óscar Alexis Amaya, de 29 años, luego de que en un registro de rutina le encontraran en su teléfono celular fotografías realizando señas alusivas a pandillas.
De acuerdo con el reporte oficial, el detenido presumía pertenecer a una estructura criminal en las imágenes almacenadas en su dispositivo móvil.
Las autoridades indicaron que Amaya será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes para verificar si cuenta con antecedentes criminales vinculados a otros hechos delictivos.
Internacionales
Enorme ola sorprende a turistas y arrastra vehículos en playa de Sudáfrica
Una gigantesca ola tomó por sorpresa a varios visitantes que se encontraban en un estacionamiento frente a la playa de Gordon’s Bay, en la provincia del Cabo Occidental de Sudáfrica.
Registros compartidos en redes sociales captaron el momento en que el avance repentino del agua sorprendió a quienes estaban en el sector y arrastró a distintos automóviles.
De acuerdo con la información divulgada, mientras algunas personas lograron huir a tiempo, otras quedaron atrapadas dentro de los vehículos empujados por la fuerza del mar.
Hasta el momento no se han dado a conocer explicaciones oficiales sobre el fenómeno marino ni se ha confirmado si hubo personas fallecidas a raíz del suceso.