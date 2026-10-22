Capturan a conductor de rastra con siete infracciones tras múltiple accidente en Zacatecoluca que dejó varios lesionados

Un conductor de un vehículo tipo sedán fue denunciado en redes sociales por presuntamente aprovechar el paso de una ambulancia para avanzar entre el tráfico en la avenida Masferrer, en San Salvador. Según el reporte ciudadano, la unidad de emergencia trasladaba a un paciente en condición delicada y circulaba con la sirena activada.

La denuncia sitúa el incidente minutos después del accidente de un camión que había provocado congestionamiento vehicular. En esas circunstancias, el automovilista habría seguido de cerca a la ambulancia y realizado maniobras para esquivar vehículos, utilizando el espacio que otros conductores abrían para permitir el traslado.

El equipo paramédico aclaró que el conductor particular no formaba parte del personal de emergencia ni tenía relación con los socorristas. La precisión descarta que su desplazamiento detrás de la unidad correspondiera a un acompañamiento del equipo que atendía al paciente.

Los socorristas advirtieron que seguir de cerca a una ambulancia puede provocar otro accidente y poner en riesgo a más personas. El llamado es a facilitar el paso de los vehículos de emergencia y mantener una distancia prudente, sin aprovechar su recorrido para adelantar entre el tráfico.

🚨 DENUNCIAN A CONDUCTOR QUE SEGUÍA A UNA AMBULANCIA PARA EVADIR TRÁFICO EN LA MASFERRER Ciudadanos denuncian al conductor de un sedán (placas P158-574) por aprovechar el paso de una ambulancia que llevaba a un paciente delicado sobre la avenida Masferrer, en San Salvador, para avanzar entre el tráfico colapsado. Según el denunciante, la ambulancia circulaba con sirena minutos después de un accidente de camión. El conductor del sedán la siguió para esquivar la fila, ignorando las señas de otros conductores que le advertían que no debía hacerlo. Piden al @VMTElSalvador que sancione la imprudencia. #TráficoSV #Masferrer #Imprudencia #CronioSV #ElSalvador — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 22, 2026

Me gusta esto: Me gusta Cargando...