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Canelo destroza a Mbilli y reconquista el mundo a puros bombazos
La noche en la Kingdom Arena se convirtió en una auténtica pesadilla para el francés Christian Mbilli, quien aprendió por las malas que al monstruo sagrado del boxeo mexicano jamás se le da por muerto. En una exhibición implacable de inteligencia, maestría y poderío, Saúl ‘Canelo’ Álvarez firmó una paliza de 12 rounds para barrer en las tarjetas por decisión unánime (115-112, 116-111 y 117-110) y arrebatarle el cetro mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
Desde el primer campanazo, el retador europeo intentó abrumar con un volumen frenético de golpes, buscando intimidar al ícono tapatío. Sin embargo, la respuesta del mexicano fue una clase magistral de veterano: se plantó con absoluta serenidad, borró los intentos de ataque del galo con una defensa impecable y comenzó a tejer un contragolpe quirúrgico que martilló el rostro de Mbilli una y otra vez.
A medida que los asaltos avanzaban, la frustración se apoderó por completo de la esquina francesa. En el octavo episodio, la desesperación fue tan evidente que a Mbilli le descontaron un punto por conectar un golpe ilegal en la nuca del mexicano, una estocada que terminó por sepultar cualquier esperanza de sorpresa. Lejos de amilanarse, el europeo se lanzó al frente en el último round buscando el milagro del nocaut, pero se topó con una muralla infranqueable que lo manejó a placer hasta el último segundo.
Con esta categórica victoria, el tetracampeón mundial mejoró su récord profesional a 64-3-2 con 39 nocauts, demostrando que los fantasmas de su tropiezo ante Terence Crawford quedaron oficialmente en el olvido. Por su parte, Mbilli sufrió el primer descalabro de su carrera y dejó su foja en 29-1-1.
Al término de la contienda, un eufórico Canelo dejó claro que la cima del boxeo mundial todavía le pertenece y que el retiro sigue estando muy lejos en el horizonte:
«Quiero descansar, quiero seguir aprendiendo, trabajar duro, pero en este momento me tomaré un par de semanas de descanso y después volveré», sentenció el monarca, mandando un recado fulminante a todos sus detractores.
El rey ha vuelto a su trono, la jerarquía se ha impuesto en tierras árabes y el boxeo mexicano celebra por todo lo alto.
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El City cae en casa y el United se hunde en Londres
Mal fin de semana para los gigantes de Mánchester. En la novena jornada de la Premier League, el líder Manchester City sufrió una sorpresiva derrota por 0-1 frente al Brighton en el Etihad Stadium, mientras que el Manchester United continuó su profunda crisis al caer 2-0 en su visita al Chelsea en Stamford Bridge.
El City, que apenas tres días antes había eliminado al propio Brighton en la Copa de la Liga, no pudo repetir la fórmula. Un gol tempranero del sueco Yasin Ayari al minuto 11 bastó para sellar el 0-1 e infligir a los citizens su segunda derrota consecutiva en la liga, tras el tropiezo de la semana pasada ante el Aston Villa. Pese al traspié, el equipo de Pep Guardiola se mantiene en lo más alto de la tabla con 21 puntos, empatado con el Arsenal, que visitará al Liverpool. El Brighton, por su parte, se afianza en la tercera posición con 19 unidades.
Por su parte, la situación del Manchester United es crítica. Los Red Devils cayeron 2-0 ante el Chelsea con tantos de Morgan Rogers (50′) y Cole Palmer (64′), este último de penal tras una falta cometida por Lisandro Martínez, quien terminó expulsado por doble amarilla.
Con este resultado, el equipo dirigido por Michael Carrick se hunde en la decimosexta posición con apenas siete puntos, encadenando su segunda derrota consecutiva en liga y la cuarta en los últimos cinco partidos entre todas las competiciones.
El panorama europeo tampoco es alentador para los de Old Trafford, que marchan en el puesto 20 de la fase de la Liga de Campeones antes de medirse a la Roma.
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Dolor para Lionel Scaloni: muere su madre, Eulalia Marzetti, y la AFA expresa su apoyo
Eulalia Marzetti, madre del entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, falleció a los 74 años en Pujato, provincia de Santa Fe. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó públicamente la noticia este miércoles 28 de octubre y expresó sus condolencias al técnico campeón del mundo y a su familia.
En un mensaje difundido por la cuenta oficial del seleccionado, la institución transmitió su acompañamiento en nombre de su presidente, Claudio Tapia, y de toda la entidad. Tapia también publicó una despedida personal en la que manifestó su cariño y respaldo al entrenador ante la pérdida.
Marzetti, conocida como “Lali”, vivía en Pujato, localidad natal de Scaloni, y había trabajado como jueza de paz municipal. Era madre de Lionel, Mauro y Corina. Su fallecimiento ocurrió después de un prolongado período de problemas de salud, sobre los que el entrenador había hablado públicamente.
El vínculo con su madre estuvo presente en algunos de los momentos más importantes de su carrera. Tras conquistar la Copa América de 2021, Scaloni le dedicó el título mientras ella atravesaba una situación delicada de salud. Después de ganar el Mundial de Qatar 2022, volvió a agradecer a sus padres por enseñarle a perseverar y seguir adelante.
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¿Rodri frenó a Lamine Yamal? La explicación detrás de su tercer puesto en el Balón de Oro
Lamine Yamal terminó tercero en el Balón de Oro 2026, por detrás del ganador Harry Kane y de Kylian Mbappé. Tras la ceremonia, Vincent Garcia, redactor jefe de France Football, apuntó a un factor que habría perjudicado al atacante: la distribución del apoyo entre varios integrantes de la selección española, especialmente Rodri.
Según Garcia, el éxito colectivo de España como campeona del mundo dificultó que los votantes destacaran a un solo futbolista. “Creo que Rodri le ha restado votos a Lamine Yamal en esta votación”, explicó. Se trata de su interpretación del resultado, sin que ello demuestre que Yamal habría ganado de no competir con el centrocampista.
El reglamento permite que cada periodista del jurado seleccione a diez jugadores de una lista de 30 candidatos. Por tanto, votar por Rodri no impedía incluir también a Yamal: cada posición otorgaba una puntuación diferente y el premio correspondía a quien acumulara más puntos. Los criterios priorizan el rendimiento individual, seguido de los logros colectivos y el juego limpio.
La disputa por el primer lugar, de acuerdo con Garcia, estuvo especialmente ajustada entre Kane y Mbappé, con una diferencia inferior a los 41 puntos que separaron a Rodri de Vinícius Júnior en 2024. Ese contexto sitúa el debate más allá de una supuesta responsabilidad de Rodri: el tercer puesto de Yamal fue resultado de la valoración conjunta del jurado sobre todos los candidatos.