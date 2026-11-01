Cae otro pandillero de la 18S en Zacatecoluca

Los Milwaukee Brewers hicieron historia al consagrarse campeones de las Grandes Ligas por primera vez, un logro que no solo representa el trofeo más codiciado del béisbol, sino también un premio económico multimillonario para toda la organización.

¿De dónde sale el dinero de los premios?

A diferencia de otras ligas profesionales, en la MLB el dinero para los campeones no proviene de un cheque fijo del equipo, sino de un fondo colectivo conocido como el “players’ pool”. Este fondo se alimenta directamente de los ingresos de taquilla obtenidos durante los partidos de postemporada:

50% de los ingresos de la Wild Card Series.

60% de los primeros tres juegos de las Series Divisionales (ALDS y NLDS).

60% de los primeros cuatro juegos de las Series de Campeonato (ALCS y NLCS) y de la Serie Mundial.

Para este 2026, se proyecta que el fondo total supere los $130 millones de dólares. De este pozo total, el equipo campeón recibe el 36%, mientras que el subcampeón se queda con el 24%, y el resto se distribuye entre los demás equipos eliminados según su avance en octubre.

¿Cuánto dinero ganarán los jugadores?

Aunque la cifra exacta por cada participación completa se define al finalizar el reparto interno, los antecedentes muestran un aumento considerable:

En 2025, los Dodgers de Los Ángeles entregaron participaciones completas cercanas a los $485,000 dólares por cabeza.

Con un fondo aún mayor en 2026, se estima que la cifra por una participación completa supere los $500,000 dólares para los integrantes de los Milwaukee Brewers.

Tradición y reparto inclusivo

El dinero del premio no se limita únicamente a las grandes estrellas del diamante. Antes de que inicien los Playoffs, los propios jugadores votan y deciden cómo dividir el fondo acumulado en participaciones completas y parciales.

Gracias a esto, el bono económico también se extiende a:

Entrenadores y cuerpo técnico.

Utileros y personal médico.

Empleados del clubhouse.

Esta tradición reconoce el esfuerzo y la dedicación de todo el equipo y el personal de apoyo que contribuyó a lo largo de la temporada para alcanzar el campeonato histórico de la franquicia.

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