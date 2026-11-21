En una operación conjunta entre fuerzas especiales de México y agencias de inteligencia de Estados Unidos, fue capturado Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, señalado como el máximo líder de la organización criminal Los Mazatlecos y uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

La detención se concretó el viernes 20 de noviembre en el municipio de Guasave, Sinaloa, tras una intervención militar que incluyó el despliegue de helicópteros artillados, el uso de explosivos y prolongados enfrentamientos armados. Junto a Meza Flores —por quien el Departamento de Estado estadounidense ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares— fueron arrestados varios integrantes de su círculo cercano, quienes posteriormente fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la capital mexicana.

El golpe contra la estructura criminal desencadenó una inmediata respuesta de células delictivas en distintos puntos de Sinaloa. Grupos armados provocaron incendios de vehículos y establecieron narcobloqueos en las principales vías de acceso del municipio.

La jornada de violencia alcanzó directamente a la población civil durante un encuentro de béisbol en el estadio local. Al registrarse ráfagas de armas de fuego en las inmediaciones durante la tercera entrada, tanto los jugadores como los aficionados tuvieron que arrojarse al suelo para resguardarse, obligando a las autoridades deportivas a suspender el partido de manera inmediata en medio de escenas de pánico.

Originario de Sinaloa, Meza Flores consolidó su poder tras romper vínculos con el Cártel de Sinaloa a finales de la década de los 2000. Posteriormente se erigió como el brazo operativo y heredero de la estructura de los hermanos Beltrán Leyva en el norte del estado, operando con autonomía bajo el nombre de Los Mazatlecos y sosteniendo una sangrienta disputa territorial contra la facción de Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus hijos.

De acuerdo con acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense, durante las últimas dos décadas “El Chapo Isidro” coordinó el tráfico de múltiples toneladas de fentanilo, heroína, metanfetamina y cocaína hacia las principales ciudades de Estados Unidos, además de ser vinculado con decenas de homicidios, secuestros, extorsiones y actos de tortura en territorio mexicano.

El gobierno de Estados Unidos ya formalizó la solicitud de extradición para que Meza Flores enfrente cargos federales en cortes norteamericanas. De concretarse su entrega, se sumará a los 92 narcotraficantes y operadores de alto perfil que México ha extraditado o entregado durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, en medio de una intensificada cooperación bilateral para frenar el tráfico de opioides sintéticos.

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