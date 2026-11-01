Bukele rechaza informe sobre Haití: «Nuestra misión ni siquiera tiene bombas a su disposición»

AES El Salvador y DELSUR realizarán trabajos de mejora y mantenimiento en sus redes, con interrupciones que en algunos sectores se extenderán hasta por 12 horas.

Diferentes sectores de San Salvador, La Libertad, La Paz, San Miguel y Morazán tendrán interrupciones programadas del servicio eléctrico entre el 1 y el 8 de noviembre, debido a trabajos de mejora en las redes de distribución de AES El Salvador y DELSUR.

Los horarios y zonas varían de acuerdo con la empresa responsable del suministro y el sector intervenido. AES El Salvador programó trabajos para el 1 y 5 de noviembre, mientras que DELSUR contempla interrupciones los días 3, 4, 5, 6 y 8 de noviembre.

El domingo 1 de noviembre, AES CAESS suspenderá el servicio de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. en sectores del distrito de San Salvador, incluyendo las colonias Ávila, El Rosal y Flor Blanca, el reparto El Rosedal y sectores de los condominios El Rosal, residencial El Progreso y Roma.

Ese mismo día, AES EEO realizará una interrupción de 4:00 a. m. a 4:00 p. m. en sectores de San Miguel y Quelepa. Entre las zonas contempladas figuran los caseríos Jalacatal y La Loma, varias colonias de San Miguel, la residencial El Sitio 1 y lotificaciones de Quelepa.

Para el jueves 5 de noviembre, AES EEO programó otra suspensión de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. en sectores de San Miguel y Morazán, incluyendo comunidades y lotificaciones de San Miguel, Moncagua, Chapeltique, Guatajiagua y Yamabal.

DELSUR tendrá interrupciones entre el 3 y el 8 de noviembre en diferentes sectores de La Paz, La Libertad y San Salvador.

El 3 de noviembre, habrá trabajos en zonas de San Pedro Masahuat, San Pedro Nonualco y San Rafael Obrajuelo, en La Paz, así como en San José Villanueva, La Libertad. Los horarios serán diferentes según cada sector.

El 4 de noviembre, las interrupciones continuarán en San Rafael Obrajuelo, mientras que para el 5 de noviembre se han programado trabajos en sectores de Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y otros puntos de La Libertad y San Salvador.

Para el 6 de noviembre, DELSUR contempla cortes en Rosario de Mora, San Salvador, y San Juan Talpa, La Paz. Finalmente, el domingo 8 de noviembre, se realizará una interrupción de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. en sectores de Antiguo Cuscatlán.

Los usuarios pueden consultar más al respecto en: AES El Salvador cuenta con el sitio web interrupcionesaeselsalvador.com; Mientras que DELSUR brinda más detalles en www.delsur.com.sv.

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