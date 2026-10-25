Bukele niega que los cuerpos calcinados en Haití sean los soldados salvadoreños

Más de 2,000 jóvenes salvadoreños se preparan para integrarse al mercado laboral y desarrollar proyectos de emprendimiento a través del NAU FEST 2026. La iniciativa regional, impulsada por Junior Achievement El Salvador, inauguró este sábado su primera jornada presencial en las instalaciones del Campus JA de esta localidad, reuniendo a un millar de estudiantes con líderes empresariales y especialistas tecnológicos.

El evento, que se desarrolla bajo el lema «Enfoca tu potencial», forma parte de un despliegue continental de Junior Achievement Américas que proyecta impactar a más de 50,000 personas en América Latina y el Caribe. El propósito central de la actividad es acortar la brecha entre la formación académica y las demandas actuales del sector privado.

Durante el encuentro inaugural se abordaron las principales problemáticas del empleo juvenil y la acelerada adopción tecnológica en el entorno corporativo. El conversatorio «Del talento a la oportunidad: ¿dónde se rompe la conexión?» sentó a la mesa a Ricardo Monterroza López, director ejecutivo de Junior Achievement El Salvador; Rebeca Parker Camerlingo, presidenta del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF); y Karla Klaus, presidenta de la Cámara Alemana-Salvadoreña de Comercio e Industria. Los ponentes analizaron los desafíos estructurales que dificultan la inserción laboral de los recién graduados en el país.

La transformación digital ocupó un lugar prioritario en la agenda con el panel «IA para todos: trabajar mejor en la era de la inteligencia artificial». Expertos como Gerson Aguirre, CTO de AP Technology; Williams González, CEO de Code Castle; y Noemí Villarreal Rodríguez, directora de Producción Educativa del Tecnológico de Monterrey, expusieron las competencias que los nuevos profesionales deben dominar para coexistir con los sistemas de automatización y optimizar procesos corporativos.

A diferencia de las ferias de empleo convencionales, la metodología del festival incluyó dinámicas interactivas orientadas al desarrollo de habilidades blandas y técnicas. Los participantes accedieron a sesiones de mentoría rápida con profesionales activos, talleres prácticos sobre tendencias del mercado y resolvieron retos de innovación planteados por las marcas patrocinadoras.

Ricardo Monterroza destacó la importancia de la retroalimentación empresarial en estos entornos, señalando que la iniciativa permite a las organizaciones comunicar de forma directa las destrezas que exige el mercado y perfilar de manera temprana a los talentos emergentes para sus equipos de trabajo.

Junior Achievement El Salvador, organización con más de cinco décadas de trayectoria en programas de educación financiera y emprendimiento en el país, confirmó que el festival extenderá su cobertura hacia el interior de la república en las próximas semanas. Las siguientes jornadas se llevarán a cabo el 5 de noviembre en la Universidad Autónoma de Santa Ana (UNASA) y el 12 de noviembre en la Universidad Gerardo Barrios (UGB) de San Miguel, completando así el circuito de vinculación laboral para la juventud salvadoreña.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...