Bukele informa que helicópteros salvadoreños repelieron ataque de pandillas contra soldados en Haití

Un hombre presentado en una entrevista como hermano del primer ministro de Haití afirmó que el periodista y antropólogo salvadoreño Juan Martínez d’Aubuisson habría residido en una vivienda vinculada a Wilson Joseph, líder de la pandilla 400 Mawozo. La versión fue difundida este lunes 2 de noviembre, pero no pudo ser corroborada de forma independiente.

El entrevistado sostuvo que Martínez mantuvo conversaciones con Joseph y con actores políticos presuntamente relacionados con pandillas haitianas. También le atribuyó protección de grupos criminales y apoyo de una organización no gubernamental, aunque la publicación consultada no identifica a esa entidad ni aporta documentos que permitan verificar tales afirmaciones.

Martínez ha publicado trabajos periodísticos sobre Haití y la frontera con República Dominicana. En una crónica de 2024 relata una visita a una mansión para entrevistar a Wideline Pierre; ese relato corresponde a una cobertura periodística y no acredita que residiera en una propiedad de Joseph ni que recibiera protección de su estructura.

La información revisada no permite confirmar la identidad y el parentesco del entrevistado, ni recoge una respuesta de Martínez a estos señalamientos. Tampoco presenta una acusación formal de las autoridades. Por ello, las declaraciones deben distinguirse de una conclusión judicial o de hechos demostrados sobre la relación del periodista con organizaciones criminales.

🚨 Señalamiento contra Juan Martínez d’Aubuisson Un hombre presentado como hermano del primer ministro de Haití afirmó que el periodista salvadoreño Juan Martínez d’Aubuisson habría residido en una vivienda vinculada a Wilson Joseph, líder de la pandilla 400 Mawozo. La versión se difundió este lunes, pero no ha podido ser corroborada de forma independiente. El entrevistado también le atribuyó conversaciones con Joseph, protección de grupos criminales y apoyo de una ONG, sin identificar la organización ni presentar documentos. Martínez ha realizado coberturas periodísticas sobre Haití. Una crónica de 2024 describe una entrevista en una mansión, pero eso no acredita que residiera allí ni que recibiera protección de la estructura de Joseph. Hasta el momento no existe acusación formal ni respuesta pública del periodista. — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 2, 2026

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