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Bomberos rescatan a cinco personas extraviadas, entre ellas tres menores, en Olocuilta
Elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador realizaron un operativo de rescate para localizar y auxiliar a cinco personas que se encontraban extraviadas en el sector conocido como Casa Loma, en el distrito de Olocuilta, La Paz Oeste.
El grupo estaba conformado por dos adultos y tres menores de edad.
Los equipos de Bomberos lograron rescatar a las cinco personas tras atender la emergencia, logrando poner a salvo a todos los integrantes del grupo, incluidos los tres menores.
Deportes
Miguel Murillo y Matías Mier se unen en oración por “Chepito” Guevara tras dramático incidente
Un emotivo momento de solidaridad se vivió durante el encuentro entre Alianza y FAS, cuando Miguel Murillo y Matías Mier se unieron en oración por José “Chepito” Guevara, quien sufrió un fuerte golpe durante el partido disputado en el estadio Cuscatlán.
El incidente ocurrió al minuto 57, cuando Guevara recibió un balonazo en el rostro que lo dejó tendido sobre el césped, generando preocupación entre sus compañeros y jugadores del equipo rival.
Ante la emergencia, futbolistas de ambos clubes dejaron de lado la rivalidad deportiva para auxiliar al jugador, mientras los cuerpos médicos y socorristas intervenían. Guevara fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial tras presentar un episodio convulsivo.
Posteriormente, FAS informó que el futbolista sufrió un traumatismo craneoencefálico leve y se encontraba estable, aunque permanecía bajo observación médica. El gesto de solidaridad recordó que la vida y la salud están por encima de cualquier resultado deportivo.
Principal
Joven pierde la vida tras ser atropellado en Santa Ana
Un joven falleció luego de ser atropellado en el departamento de Santa Ana, en un accidente de tránsito que terminó en tragedia.
El hecho ocurrió cuando la víctima fue arrollada por un vehículo, aunque todavía no se han confirmado las circunstancias exactas del percance.
Por el momento, no se dispone de información verificada sobre la identidad del fallecido ni sobre el conductor involucrado en el accidente.
El caso pone nuevamente de relieve la importancia de la seguridad vial y la prevención de atropellos en las carreteras y calles del país.
Internacionales -deportes
¡Portugal extraña a Cristiano Ronaldo! Dinamarca lo golea 4-1 en su propia casa
La selección de Portugal sufrió una dura derrota de 4-1 ante Dinamarca en la UEFA Nations League, durante su primer partido oficial sin Cristiano Ronaldo, dejando una amarga jornada para los aficionados lusos.
Rasmus Højlund fue la gran figura del encuentro al marcar un doblete, mientras que Pierre-Emile Højbjerg y Joachim Andersen completaron la goleada danesa en territorio portugués.
Portugal no encontró respuestas ante el contundente ataque visitante y llegó a estar perdiendo 4-0. Bernardo Silva logró descontar en los minutos finales para establecer el marcador definitivo.
La derrota, registrada en Braga, impidió que Portugal asegurara su clasificación a los cuartos de final de la Liga A y abrió interrogantes sobre el rendimiento del equipo en esta nueva etapa sin CR7.