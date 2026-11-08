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Boca Juniors se consagra campeón y alcanza su estrella 75 tras vencer a Defensa y Justicia
El Boca Juniors logró este sábado coronarse campeón en la Tabla Anual 2026 y alcanzó su estrella 75 en su historia, tras imponerse por la mínima (1-0) ante Defensa y Justicia en La Bombonera, según informó El Blog.
De acuerdo con el reporte periodístico, el tanto de la victoria que le dio el título al conjunto xeneize fue anotado por Eder Valencia.
Nuevo formato y desglose histórico
Este título se origina bajo el nuevo formato instaurado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el cual reúne los puntos obtenidos en las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura para coronar a su ganador como campeón de Liga.
Con este nuevo campeonato, el club suma su palmarés oficial de la siguiente manera:
36 copas de Primera División.
17 copas nacionales.
22 títulos internacionales (que incluyen 6 Copas Libertadores, 3 Copas Intercontinentales o Mundiales, entre otros torneos continentales).
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Harry Kane seguirá en el Bayern hasta 2029: el Balón de Oro renueva su apuesta por Múnich
El Bayern Múnich anunció la renovación de Harry Kane hasta el 30 de junio de 2029. El delantero inglés, recientemente reconocido con el Balón de Oro, amplió por dos temporadas su contrato y continuará como una de las principales figuras del proyecto deportivo del club alemán.
Desde su llegada en el verano de 2023, el capitán de Inglaterra acumula 156 goles y 40 asistencias en 161 partidos oficiales. Su rendimiento lo ha convertido en una pieza decisiva del ataque bávaro y en el máximo goleador de la Bundesliga en cada una de sus temporadas con el equipo.
Kane explicó que su decisión responde al vínculo que ha construido con el club, la afición y la ciudad, donde su familia se siente a gusto. También destacó el trabajo del entrenador Vincent Kompany y expresó su intención de seguir conquistando títulos con el Bayern.
Durante su etapa en Múnich, el atacante ha ganado dos Bundesligas, una Copa de Alemania y dos Supercopas alemanas. El director general deportivo, Max Eberl, destacó que su continuidad brinda estabilidad para planificar el futuro del plantel y mantiene al goleador como una figura central del equipo.
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Autopsia de Jesús de Miguel apunta a un traumatismo torácico accidental; investigación sigue abierta
El informe preliminar de la autopsia de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, apunta a un «traumatismo torácico de carácter accidental» como causa compatible con su muerte, según la información conocida sobre las diligencias. Los resultados todavía deben completarse con pruebas adicionales y no constituyen una conclusión forense definitiva.
El examen fue realizado por especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife. El juzgado encargado del caso recibió el documento el miércoles 4 de noviembre y autorizó el traslado de los restos a la Península. Su contenido íntegro permanece reservado para proteger la intimidad del futbolista y su familia.
De Miguel, de 30 años, falleció el martes 3 de noviembre en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, donde ingresó después del choque sufrido con Jesús Owono, portero del Andorra, durante el partido disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Tras el impacto, recibió asistencia sobre el césped antes de ser trasladado al centro hospitalario.
La investigación continúa para reconstruir tanto la acción del encuentro como la atención sanitaria y el traslado del jugador. Quedan pendientes análisis complementarios y la incorporación de documentación médica. La apertura de estas diligencias no acredita por sí misma una negligencia ni establece responsabilidades penales.
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Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de Portugal tras 23 años: «Llegó el día de devolver la camiseta siete»
Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre su despedida de la selección de Portugal, poniendo fin a una trayectoria internacional de 23 años. El delantero de 41 años comunicó su decisión mediante un video en redes sociales, en el que agradeció a sus compañeros, entrenadores, familiares y aficionados por acompañarlo durante su carrera con el combinado nacional.
«Llegó el día de devolver la camiseta siete», expresó el capitán portugués en su mensaje. Ronaldo describió la decisión como un momento difícil, marcado tanto por la razón como por los sentimientos, y recordó el orgullo de representar a su país. Su anuncio corresponde al cierre de su etapa internacional, mientras continúa su carrera de clubes en el Al-Nassr.
CR7 llega a esta despedida con 146 goles en 234 partidos, cifras que lo sitúan como máximo goleador del fútbol masculino de selecciones y referente histórico de Portugal. Su palmarés incluye la Eurocopa de 2016 y las Ligas de Naciones de 2019 y 2025. Además, participó en seis Mundiales, una muestra de su permanencia en la élite durante más de dos décadas.
La Federación Portuguesa de Fútbol expresó su agradecimiento al jugador y manifestó su intención de organizar un homenaje para que los aficionados celebren su trayectoria. Portugal tiene programados sus próximos encuentros ante Dinamarca, el 14 de noviembre en Braga, y Gales, el 17 en Cardiff; su eventual participación dependerá de la convocatoria que anuncie el seleccionador Jorge Jesús.
#CR7 dice adiós a la selección! Hoy se apagó una luz que iluminó el fútbol durante más de 20 años. 😢
Cristiano Ronaldo anunció su retiro definitivo de la Selección de Portugal. A sus 41 años, el mejor del mundo deja la camiseta 7 de su país con un mensaje que te parte el alma.
No es solo un jugador que se va.
Es el niño de Madeira que soñó en grande y lo consiguió todo.
Es el que nos enseñó que con trabajo, disciplina y fe se puede llegar más lejos de lo que nadie imagina.
Es el que hizo llorar de alegría a todo un país en 2016.
Es el que siempre volvió más fuerte.
Es CR7. Es Cristiano. Es historia viva.
Gracias por cada gol, cada celebración, cada “Siiiíí”, cada sacrificio y por hacernos sentir que todo es posible.
La leyenda no se retira… solo cambia de cancha. 🐐❤️
¿Cuál es el momento de Cristiano que más te marcó?
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 5, 2026