Inglaterra derrotó este domingo 15 de noviembre de 2026 a España por 3-2 en el estadio Metropolitano de Madrid, en el cierre de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Con el triunfo, los ingleses se quedaron con el primer lugar del grupo A3 y avanzan a cuartos de final como líderes, mientras que la selección española, vigente campeona del mundo, terminó en segundo lugar.

El partido comenzó con dominio inglés. Harry Kane abrió el marcador de penal en el minuto 45. En el segundo tiempo, Ezri Konsa (53’) y Ben White (57’) ampliaron la ventaja hasta el 0-3. España reaccionó tras la expulsión de Elliot Anderson por una falta sobre Lamine Yamal, que además generó un penal. Mikel Oyarzabal lo convirtió al 65’ y Nico Williams acercó a los locales al 2-3 en el minuto 75, en una contra asistida por Yamal. Pese a jugar con superioridad numérica en el tramo final y a generar varias ocasiones, los españoles no lograron el empate. James Trafford realizó paradas clave para sostener el resultado.

La derrota pone fin a una racha histórica de 43 partidos consecutivos sin perder de España, la más larga de una selección europea en competiciones oficiales según datos de Opta. El último revés de la Roja se había registrado en marzo de 2024 ante Colombia. En este mismo grupo, España había vencido 3-2 a Inglaterra en Wembley en septiembre, pero esta vez no pudo mantener la hegemonía. El encuentro se disputó con alta intensidad, con posesión favorable a España (alrededor del 64 %), pero mayor efectividad inglesa en los momentos clave.

El resultado confirma el buen momento de Inglaterra bajo Thomas Tuchel y deja a la selección de Luis de la Fuente con la necesidad de reponerse de cara a los cuartos de final de la Nations League. La racha de invicto de España había sido uno de los registros más destacados del fútbol internacional reciente, construida a base de victorias y empates que incluyeron la Eurocopa 2024 y el Mundial de 2026.

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