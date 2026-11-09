Arrestan a camionero ebrio con 414 grados de alcohol en Quezaltepeque

Un trágico accidente de tránsito registrado en la carretera que de Acajutla conduce a Metalío dejó como saldo dos personas fallecidas y cinco lesionadas, tras una aparatosa colisión entre una camioneta y un vehículo tipo pick-up (El Blog).

De acuerdo con el reporte oficial, el percance vial ocurrió a la altura del cantón San Pedro Belén, en el municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate.

Socorristas de Comandos de Salvamento y de otras instituciones miembros de Protección Civil se desplazaron de inmediato al lugar para brindar los primeros auxilios a las víctimas, estabilizarlas y trasladarlas de emergencia hacia un centro hospitalario cercano.

Hasta el cierre del informe, las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) se encontraban en la zona realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer la dinámica del impacto y deducir responsabilidades.

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