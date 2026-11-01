Principal
Aparatoso accidente en la carretera Litoral deja al menos cinco heridos de gravedad
Un violento accidente de tránsito sacudió la noche del viernes a la altura del túnel #2 de la carretera Litoral, dejando como saldo preliminar al menos cinco personas severamente lesionadas y cuantiosos daños materiales tras un fuerte impacto.
La emergencia movilizó de inmediato a los cuerpos de socorro de la Cruz Roja Salvadoreña, quienes llegaron al sector para brindar asistencia prehospitalaria urgente a las víctimas y estabilizarlas antes de su traslado. Hasta el momento, la condición médica de los cinco afectados se mantiene bajo estricta reserva, mientras las autoridades investigan las causas exactas del siniestro para deducir responsabilidades.
Principal
Conoce las zonas y horarios de los cortes de luz programados del 1 al 8 de noviembre
AES El Salvador y DELSUR realizarán trabajos de mejora y mantenimiento en sus redes, con interrupciones que en algunos sectores se extenderán hasta por 12 horas.
Diferentes sectores de San Salvador, La Libertad, La Paz, San Miguel y Morazán tendrán interrupciones programadas del servicio eléctrico entre el 1 y el 8 de noviembre, debido a trabajos de mejora en las redes de distribución de AES El Salvador y DELSUR.
Los horarios y zonas varían de acuerdo con la empresa responsable del suministro y el sector intervenido. AES El Salvador programó trabajos para el 1 y 5 de noviembre, mientras que DELSUR contempla interrupciones los días 3, 4, 5, 6 y 8 de noviembre.
El domingo 1 de noviembre, AES CAESS suspenderá el servicio de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. en sectores del distrito de San Salvador, incluyendo las colonias Ávila, El Rosal y Flor Blanca, el reparto El Rosedal y sectores de los condominios El Rosal, residencial El Progreso y Roma.
Ese mismo día, AES EEO realizará una interrupción de 4:00 a. m. a 4:00 p. m. en sectores de San Miguel y Quelepa. Entre las zonas contempladas figuran los caseríos Jalacatal y La Loma, varias colonias de San Miguel, la residencial El Sitio 1 y lotificaciones de Quelepa.
Para el jueves 5 de noviembre, AES EEO programó otra suspensión de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. en sectores de San Miguel y Morazán, incluyendo comunidades y lotificaciones de San Miguel, Moncagua, Chapeltique, Guatajiagua y Yamabal.
DELSUR tendrá interrupciones entre el 3 y el 8 de noviembre en diferentes sectores de La Paz, La Libertad y San Salvador.
El 3 de noviembre, habrá trabajos en zonas de San Pedro Masahuat, San Pedro Nonualco y San Rafael Obrajuelo, en La Paz, así como en San José Villanueva, La Libertad. Los horarios serán diferentes según cada sector.
El 4 de noviembre, las interrupciones continuarán en San Rafael Obrajuelo, mientras que para el 5 de noviembre se han programado trabajos en sectores de Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y otros puntos de La Libertad y San Salvador.
Para el 6 de noviembre, DELSUR contempla cortes en Rosario de Mora, San Salvador, y San Juan Talpa, La Paz. Finalmente, el domingo 8 de noviembre, se realizará una interrupción de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. en sectores de Antiguo Cuscatlán.
Los usuarios pueden consultar más al respecto en: AES El Salvador cuenta con el sitio web interrupcionesaeselsalvador.com; Mientras que DELSUR brinda más detalles en www.delsur.com.sv.
Principal
Imponen la primera condena a prisión perpetua por violación en El Salvador
En un fallo judicial sin precedentes que marca un hito en la historia jurídica de El Salvador, los tribunales han dictado la primera sentencia de prisión perpetua bajo la reforma legal que endurece las penas para delitos sexuales graves. El caso, que ha conmocionado a la opinión pública, involucra una agresión perpetrada contra una menor de edad en el distrito de San Simón, departamento de Morazán.
De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), el responsable ha sido identificado plenamente como Wilmer Isaac González Hernández. Las investigaciones determinaron su culpabilidad directa en el delito de violación en perjuicio de una niña de tan solo 13 años de edad.
Además de cumplir una condena de prisión perpetua —la primera de su tipo aplicada a escala nacional tras la entrada en vigor de las nuevas reformas penales—, González Hernández ha sido ordenado al pago de 3,000 dólares en concepto de responsabilidad civil para resarcir los daños ocasionados a la víctima.
Esta resolución judicial representa un punto de inflexión en la política criminal del país centroamericano, consolidando la aplicación efectiva de sanciones severas para proteger los derechos de la niñez y la adolescencia frente a la violencia sexual. Organismos de protección social y defensores de derechos humanos han señalado que este tipo de fallos sientan un precedente disuasivo crucial frente a la impunidad en delitos graves.
El proceso se desarrolló bajo estrictos protocolos de protección a la identidad de la víctima menor de edad, garantizando el acceso a la justicia y la reparación integral del daño en un entorno institucional que prioriza el interés superior del menor.
Internacionales -deportes
El City cae en casa y el United se hunde en Londres
Mal fin de semana para los gigantes de Mánchester. En la novena jornada de la Premier League, el líder Manchester City sufrió una sorpresiva derrota por 0-1 frente al Brighton en el Etihad Stadium, mientras que el Manchester United continuó su profunda crisis al caer 2-0 en su visita al Chelsea en Stamford Bridge.
El City, que apenas tres días antes había eliminado al propio Brighton en la Copa de la Liga, no pudo repetir la fórmula. Un gol tempranero del sueco Yasin Ayari al minuto 11 bastó para sellar el 0-1 e infligir a los citizens su segunda derrota consecutiva en la liga, tras el tropiezo de la semana pasada ante el Aston Villa. Pese al traspié, el equipo de Pep Guardiola se mantiene en lo más alto de la tabla con 21 puntos, empatado con el Arsenal, que visitará al Liverpool. El Brighton, por su parte, se afianza en la tercera posición con 19 unidades.
Por su parte, la situación del Manchester United es crítica. Los Red Devils cayeron 2-0 ante el Chelsea con tantos de Morgan Rogers (50′) y Cole Palmer (64′), este último de penal tras una falta cometida por Lisandro Martínez, quien terminó expulsado por doble amarilla.
Con este resultado, el equipo dirigido por Michael Carrick se hunde en la decimosexta posición con apenas siete puntos, encadenando su segunda derrota consecutiva en liga y la cuarta en los últimos cinco partidos entre todas las competiciones.
El panorama europeo tampoco es alentador para los de Old Trafford, que marchan en el puesto 20 de la fase de la Liga de Campeones antes de medirse a la Roma.