Lucy Naydelyn ‘N’ fue imputada por la muerte de su hija de dos años en Poza Rica, Veracruz. El 14 de noviembre, la implicada llegó con la menor y otro hombre a un motel ubicado sobre la carretera Poza Rica–Cazones, pero dejaron el vehículo con el motor encendido y a la niña en el asiento de atrás.

La menor murió intoxicada por monóxido de carbono, mientras que el hombre, identificado como Milo y presuntamente familiar político que acompañaba a su madre, se encuentra hospitalizado por la misma causa.

Lucy Naydelyn ‘N’ está detenida e imputada por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo.

Mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que, a través de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, se formuló imputación en contra de Lucy Naydelyn ‘N’, de 27 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo en agravio de una menor de edad, en el municipio de Poza Rica.

“De acuerdo con los datos recabados en la investigación, el 14 de noviembre la imputada habría ingresado a un motel ubicado en la colonia La Rueda, en compañía de la víctima y de otra persona que actualmente recibe atención médica”.

Según los datos de la carpeta de investigación, las tres personas habrían permanecido dentro de un vehículo con el motor encendido en el garaje del establecimiento.

La víctima, quien se encontraba en el asiento trasero, perdió la vida. La imputación se sustenta en el presunto incumplimiento del deber de cuidado hacia la menor de edad en esas circunstancias.

La autoridad judicial impuso a la imputada la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dentro del proceso penal 526/2026.

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