¡A romper la alcancía! Los millones que lloverán en Milwaukee tras hacer historia

La noche en la Kingdom Arena se convirtió en una auténtica pesadilla para el francés Christian Mbilli, quien aprendió por las malas que al monstruo sagrado del boxeo mexicano jamás se le da por muerto. En una exhibición implacable de inteligencia, maestría y poderío, Saúl ‘Canelo’ Álvarez firmó una paliza de 12 rounds para barrer en las tarjetas por decisión unánime (115-112, 116-111 y 117-110) y arrebatarle el cetro mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Desde el primer campanazo, el retador europeo intentó abrumar con un volumen frenético de golpes, buscando intimidar al ícono tapatío. Sin embargo, la respuesta del mexicano fue una clase magistral de veterano: se plantó con absoluta serenidad, borró los intentos de ataque del galo con una defensa impecable y comenzó a tejer un contragolpe quirúrgico que martilló el rostro de Mbilli una y otra vez.

A medida que los asaltos avanzaban, la frustración se apoderó por completo de la esquina francesa. En el octavo episodio, la desesperación fue tan evidente que a Mbilli le descontaron un punto por conectar un golpe ilegal en la nuca del mexicano, una estocada que terminó por sepultar cualquier esperanza de sorpresa. Lejos de amilanarse, el europeo se lanzó al frente en el último round buscando el milagro del nocaut, pero se topó con una muralla infranqueable que lo manejó a placer hasta el último segundo.

Con esta categórica victoria, el tetracampeón mundial mejoró su récord profesional a 64-3-2 con 39 nocauts, demostrando que los fantasmas de su tropiezo ante Terence Crawford quedaron oficialmente en el olvido. Por su parte, Mbilli sufrió el primer descalabro de su carrera y dejó su foja en 29-1-1.

Al término de la contienda, un eufórico Canelo dejó claro que la cima del boxeo mundial todavía le pertenece y que el retiro sigue estando muy lejos en el horizonte:

«Quiero descansar, quiero seguir aprendiendo, trabajar duro, pero en este momento me tomaré un par de semanas de descanso y después volveré», sentenció el monarca, mandando un recado fulminante a todos sus detractores.

El rey ha vuelto a su trono, la jerarquía se ha impuesto en tierras árabes y el boxeo mexicano celebra por todo lo alto.

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