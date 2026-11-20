Cinco fórmulas presidenciales se perfilan para competir en las elecciones generales de El Salvador del 28 de febrero de 2027, en las que el presidente Nayib Bukele buscará un tercer mandato consecutivo. Nuevas Ideas, ARENA, FMLN, Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) y el Partido de Concertación Nacional (PCN) han definido a sus aspirantes, mientras concluye el plazo para presentar solicitudes de inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral.

Nuevas Ideas apuesta por la fórmula integrada por Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa. ARENA presenta a Mayteé Iraheta como candidata a la Presidencia y a Verónica Henríquez a la Vicepresidencia. El FMLN designó al médico Rafael Aguirre, acompañado por la enfermera Madaí Santos. FPS nominó a Orlando Del Cid y a Josué Bryan Muñoz, mientras que el PCN eligió al general en retiro Alirio García Flamenco y a Mauricio Vilanova.

Este jueves 19 de noviembre marca el cierre del período establecido por el TSE para presentar las solicitudes de inscripción. ARENA y FMLN ya formalizaron sus trámites. Una vez recibidas las solicitudes, el organismo electoral deberá verificar el cumplimiento de los requisitos legales antes de emitir las resoluciones correspondientes. La presentación de una solicitud no implica la inscripción definitiva.

Con cinco fórmulas partidarias definidas, El Salvador avanza hacia la contienda que determinará quién ejercerá el Ejecutivo durante el período 2027-2033.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...