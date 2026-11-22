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Marcelo Arévalo y Mate Pavic cierran su ciclo como dupla con el subcampeonato del Nitto ATP Finals
El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic finalizaron como subcampeones del Nitto ATP Finals tras caer 6-3, 6-7 y 6-10 ante los franceses Theo Arribage y Albano Olivetti en el partido decisivo disputado en el Inalpi Arena.
El encuentro se extendió durante una hora y 30 minutos en un duelo parejo en el que la dupla francesa se impuso en el desempate definitivo para conquistar el título por primera vez, dejando sin corona a la pareja salvadoreño-croata en el torneo que reúne a las ocho mejores duplas de la temporada.
Al término del compromiso, Arévalo se mostró visiblemente emocionado al pronunciar su discurso frente a sus padres, su esposa e hijos, en una jornada marcada también por el cierre de su etapa competitiva junto a Pavic. Ambos jugaron tres temporadas consecutivas como pareja en el circuito profesional, alcanzando en los tres años el Nitto ATP Finals y sumando dos subcampeonatos antes de separar sus caminos.
Tras su paso por Italia, Arévalo viajará a El Salvador para disputar el torneo ATP Challenger El Salvador Open by Diana, cuya etapa de clasificación arranca este domingo, haciendo dupla con el mexicano Miguel Reyes Varela, con quien ya compartió equipo anteriormente.
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Chepito Guevara evoluciona favorablemente tras sufrir un trauma craneoencefálico durante el FAS-Alianza
El futbolista José «Chepito» Guevara, lateral derecho de Club Deportivo FAS, presenta una evolución favorable luego de sufrir un trauma craneoencefálico leve durante el encuentro frente a Alianza FC, disputado la noche del sábado en el estadio Cuscatlán. El conjunto santaneco informó este domingo 15 de noviembre que el jugador se encuentra estable, consciente y orientado, aunque permanece bajo observación médica.
El incidente ocurrió al minuto 57 del compromiso, cuando Guevara intentó interceptar un centro enviado por Juan Carlos Portillo, pero recibió un fuerte impacto del balón en el rostro. Tras el golpe, el futbolista quedó tendido sobre el terreno de juego, no reaccionó inicialmente y presentó un episodio convulsivo, por lo que fue atendido de emergencia y trasladado a un centro asistencial. La situación generó preocupación entre los jugadores de ambos equipos y los aficionados presentes en el estadio.
A través de sus canales oficiales, FAS comunicó que el defensor sería evaluado por el área de neurocirugía para determinar su evolución y establecer si reúne las condiciones necesarias para recibir el alta médica. Esta valoración será clave para que los especialistas determinen los siguientes pasos de su recuperación. Hasta el momento, el club no ha confirmado una fecha para su regreso a los entrenamientos ni a la competencia oficial.
La noticia sobre su evolución ha generado muestras de solidaridad hacia el jugador, tanto de sus compañeros como de integrantes de otros equipos del fútbol salvadoreño. Alianza FC también expresó públicamente su respaldo y le deseó una pronta recuperación. Mientras continúa bajo supervisión médica, la afición tigrilla permanece pendiente de la evolución de «Chepito», a la espera de nuevas actualizaciones sobre su estado de salud.
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¡Vergonzoso! Aficionados de Alianza y FAS protagonizan pelea tras partido en el Cuscatlán
Una nueva escena de violencia empañó el fútbol salvadoreño luego de que aficionados de Alianza y FAS protagonizaran una pelea en las cercanías del estadio Cuscatlán, tras finalizar el encuentro entre ambos equipos.
El altercado ocurrió en una gasolinera de la zona, donde al menos 10 personas participaron en un intercambio de golpes e insultos, generando preocupación por el comportamiento de algunos seguidores.
La trifulca se registró después del empate 1-1 entre albos y tigrillos, correspondiente al torneo Apertura 2026, en un encuentro que transcurrió sin mayores enfrentamientos entre los futbolistas.
El incidente ha generado cuestionamientos sobre la violencia entre aficionados. Hasta el momento, no se ha confirmado la captura de los involucrados ni se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas.
🚨 DISTURBIOS ENTRE HINCHAS DE FAS Y ALIANZA FUERA DEL CUSCATLÁN
Lo que empezó como un partido de fútbol terminó en altercados. La noche de ayer se reportaron enfrentamientos entre aficionados de ambos equipos en una gasolinera cercana al estadio.
⚽ El fútbol debe unir, no dividir.
📍 Los hechos ocurrieron fuera del recinto deportivo.
🔎 Hasta el momento no hay confirmación oficial de lesionados o detenidos.
¿Hasta cuándo la violencia manchará el deporte nacional?
#CronioSV #FAS #Alianza #Cuscatlán #ElSalvador #FútbolSV
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 15, 2026
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Miguel Murillo y Matías Mier se unen en oración por “Chepito” Guevara tras dramático incidente
Un emotivo momento de solidaridad se vivió durante el encuentro entre Alianza y FAS, cuando Miguel Murillo y Matías Mier se unieron en oración por José “Chepito” Guevara, quien sufrió un fuerte golpe durante el partido disputado en el estadio Cuscatlán.
El incidente ocurrió al minuto 57, cuando Guevara recibió un balonazo en el rostro que lo dejó tendido sobre el césped, generando preocupación entre sus compañeros y jugadores del equipo rival.
Ante la emergencia, futbolistas de ambos clubes dejaron de lado la rivalidad deportiva para auxiliar al jugador, mientras los cuerpos médicos y socorristas intervenían. Guevara fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial tras presentar un episodio convulsivo.
Posteriormente, FAS informó que el futbolista sufrió un traumatismo craneoencefálico leve y se encontraba estable, aunque permanecía bajo observación médica. El gesto de solidaridad recordó que la vida y la salud están por encima de cualquier resultado deportivo.