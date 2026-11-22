El futbolista José «Chepito» Guevara, lateral derecho de Club Deportivo FAS, presenta una evolución favorable luego de sufrir un trauma craneoencefálico leve durante el encuentro frente a Alianza FC, disputado la noche del sábado en el estadio Cuscatlán. El conjunto santaneco informó este domingo 15 de noviembre que el jugador se encuentra estable, consciente y orientado, aunque permanece bajo observación médica.

El incidente ocurrió al minuto 57 del compromiso, cuando Guevara intentó interceptar un centro enviado por Juan Carlos Portillo, pero recibió un fuerte impacto del balón en el rostro. Tras el golpe, el futbolista quedó tendido sobre el terreno de juego, no reaccionó inicialmente y presentó un episodio convulsivo, por lo que fue atendido de emergencia y trasladado a un centro asistencial. La situación generó preocupación entre los jugadores de ambos equipos y los aficionados presentes en el estadio.

A través de sus canales oficiales, FAS comunicó que el defensor sería evaluado por el área de neurocirugía para determinar su evolución y establecer si reúne las condiciones necesarias para recibir el alta médica. Esta valoración será clave para que los especialistas determinen los siguientes pasos de su recuperación. Hasta el momento, el club no ha confirmado una fecha para su regreso a los entrenamientos ni a la competencia oficial.

La noticia sobre su evolución ha generado muestras de solidaridad hacia el jugador, tanto de sus compañeros como de integrantes de otros equipos del fútbol salvadoreño. Alianza FC también expresó públicamente su respaldo y le deseó una pronta recuperación. Mientras continúa bajo supervisión médica, la afición tigrilla permanece pendiente de la evolución de «Chepito», a la espera de nuevas actualizaciones sobre su estado de salud.

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