Opinet
León XIV y la presencia, en tiempos de descarte- Lisandro Prieto Femenía
«El dios que no se manifestara como ausencia y el bien que no fuera el fruto del dolor no tendrían sentido ni verdad para nosotros»
Cioran, E. M. (1998). La tentación de existir (p. 64). Taurus.
Por encima de las masas y de los aparatos mediáticos que reducen todo evento a una cifra cuantificable o a datos replicables en la agenda pública, la reunión de más de un millón de jóvenes en torno a la figura de León XIV en Buenos Aires convoca a una interrogación y teológica profunda. ¿Qué busca una multitud convulsionada en la figura de la otredad espiritual dentro de una época marcada por el desencanto, el aislamiento técnico y la fragmentación del sentido? El fenómeno de la congregación masiva cobra un espesor ontológico particular cuando se celebra como un acontecimiento de gracia y encuentro: la afirmación de que la vida de los seres humanos encuentra su verdadero centro cuando se orienta hacia la trascendencia y la comunión divina.
El discurso posmoderno suele catalogar la existencia juvenil desde la inmediatez de las palabras y el rendimiento productivo. En este horizonte, la afirmación de la vulnerabilidad se vuelve un gesto poderosamente disruptivo. Recordemos brevemente el tratado de la temporalidad y la técnica de Byung-Chul Han (2012), titulado “La sociedad del cansancio” (p. 29), donde nos advierte que “el sujeto de rendimiento se encuentra en guerra consigo mismo y la víctima y el verdugo ya no se pueden distinguir”. Ante una subjetividad atomizada que sufre en silencio la auto-exigencia de la época, la irrupción de testimonios atravesados por las sombras del dolor o la búsqueda de sentido – compartidos durante la vigilia en el Monumento a los Españoles- no plantea una simple denuncia del entorno, sino la apertura a la experiencia del amor redentor. Como afirmaba Joseph Ratzinger (2007) en “Introducción al cristianismo” (p. 197), “la fe cristiana no es una teoría ni una doctrina abstracta, sino el encuentro personal con la persona viva de Jesucristo, en cuyo amor el ser humano descubre la plenitud de su propia dignidad”.
En el corazón de esta convocatoria resuena el lema bíblico que articuló la jornada: “¡Ánimo, levántate, él te llama!” (Mc 10,49). Esta llamada, inspirada en la curación del ciego Bartimeo a las afueras de Jericó, encierra una antropología teológica de la restauración y la dignidad humana. Estar sentado a la vera del camino, ciego y al margen de la comunidad, simboliza la postración existencial a la que arrojan el pecado, la desesperanza y la apatía del mundo posmoderno. Al respecto, Soren Kierkegaard (2006) reflexionó en “La enfermedad mortal” (p. 48) cómo “la desesperación consiste precisamente en no querer se uno mismo ante Dios, o en querer ser impíamente uno mismo”. Frente a esta parálisis del espíritu, el grito del Evangelio interrumpe el cerco de la incomunicación y ofrece la posibilidad de una auténtica metamorfosis ontológica. El mandato de “levantarse” –que en el vocabulario del Nuevo Testamento remite directamente a la dinámica de la resurrección- implica arrojar el manto de las viejas certezas paralizantes y dar el salto de la fe. En palabras de Benedicto XVI (2007) en su encíclica “Spe salvi” (p. 12), “la fe no es simplemente un llegar a saber cosas que se pueden saber, sino que es un acto que produce certezas y transforma la vida”. La esperanza teologal no es una ilusión ingenua ni una pasividad esperanzada, sino una virtud activa que confiere al hombre la fortaleza necesaria para ponerse en pie frente a las adversidades de la historia.
Al apelar al imperativo de no arrodillarse ante los ídolos posmodernos –el éxito desmedido, la obsesión por la apariencia, el dinero o el placer autorreferencial-, el Pontífice retoma la gran tradición del pensamiento teológico sobre la naturaleza del pecado y la adoración desviada. En el entramado conceptual de la filosofía moderna, la idolatría consiste en otorgarle un valor absoluto a lo finito, absolutizando el objeto técnica o económicamente codificado. Recordemos nuevamente a Heidegger (1994), quien en sus “Conferencias y artículos” (p. 21) señaló que “la técnica moderna no es un mero medio, es un modo del acaecer de la verdad que amenaza con cegar al hombre y despojarlo de su esencia libre”. Cuando se exhorta a no ceder la libertad dada frente a las exigencias del entorno, la llamada no es meramente moral, sino más bien una apelación a la soberanía del pensamiento crítico frente a la alienación ideológica y material. En clave agustiniana, el alma fue hecha para Dios e incesantemente busca el descanso en su Creador; postrarse ante ídolos creados sólo produce una servidumbre existencial. San Agustín (1999), en sus “Confesiones” (p. 23), sintetizó esta verdad inmortal al proclamar: “nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti”.
Asimismo, la insistencia en recibir la vida “como viene”, sin condicionamientos previos ni exigencias puritanas de idoneidad, se conecta con las éticas de la alteridad más radicales del siglo pasado. Emmanuel Levinas (2002), en “Totalidad e infinito” (p.211), enseñó que “el Rostro se me impone sin que yo pueda permanecer sordo a su llamada, ni olvidarlo”. Pues bien, la promesa proclamada en la vigilia de que en la casa de Dios hay espacio para cada historia, con sus dudas y sus heridas, expresa la verdadera eclesiología de la misericordia: una Iglesia que, reflejando el rostro misericordioso del Padre, no condiciona su abrazo ni impone una pureza abstracta como requisito previo para la acogida. Este dinamismo se consolida a través de tres movimientos existenciales y ontológicos fundamentales explicados en el mensaje del Papa: caminar hacia Cristo para encontrar la verdad del propio ser, permanecer con Cristo en la oración y la vida sacramental, y actuar como Cristo en el servicio humilde al prójimo. Desde esta perspectiva, la reconciliación con Dios no aparece como un acto burocrático, sino como la experiencia del abrazo paterno que levanta al caído, pues nada en la experiencia humana resulta tan oscuro que no pueda ser transfigurado por el perdón de Dios.
Al salir el sol, la precitada reflexión sobre las heridas humanas alcanza su punto culminante en la visita del Papa a la cárcel de Devoto, donde pronunció una frase de una hondura antropológica singular: la constatación de que el ser humano no florece a pesar del límite, sino precisamente a través del límite. En una cultura empapada de voluntarismo pelagiano y de la ilusión posmoderna de una libertad sin trabas, el límite es percibido erróneamente como la negación del ser o el fracaso absoluto. Sin embargo, la teología de la Cruz y la filosofía del sufrimiento humano revelan que el límite es la condición misma de posibilidad de la conversión y de la gracia. Romano Guardini (2000), en su obra “El contraste: Ensayo de una filosofía de lo viviente concreto” (p. 88), explicaba que “el límite no es sólo la frontera donde la vida termina, sino la forma donde la vida se define y se abre al misterio de lo infinito”. Pues bien, en las celdas y muros del encierro, así como en las prisiones invisibles del espíritu, la finitud humana no se presenta como un destino trágico irremediable, sino como el crisol en el que se purifica la esperanza. La verdadera libertad cristiana no consiste en la ausencia de barreras externas, sino en la capacidad de entregar la propia fragilidad al Dios que se hizo débil por amor, transformando la piedra del límite en el cimiento de una vida nueva.
A su vez, en el marco de este mismo encuentro penitenciario en la cárcel de Devoto, el mensaje pontificio alcanzó una dimensión de profunda regeneración ontológica al apelar a refugiarse en Dios y señalar que siempre es momento de “reiniciar la vida”. Frente a la mirada determinista de la sociedad contemporánea, que tiende a condenar al individuo a la fijación perpetua de sus errores pasados, la teología de la misericordia proclama la posibilidad real de una “metanoia”: un giro radical del entendimiento y de la voluntad. Refugiarse en Dios no significa buscar una evasión anestésica ante las responsabilidades terrenales, sino arraigar la propia fragilidad en el único fundamento inaccesible a la corrupción del tiempo. Como sostuvo Ricoeur (2004) en “Finitud y culpabilidad” (p. 142), “el perdón no es el olvido de la culpa, sino la liberación de la memoria respecto del peso definitivo del pasado, abriendo la posibilidad de un nuevo comienzo”. En la reclusión de las celdas, la invitación a reiniciar la existencia desmonta el mito de la condenación irremediable en tanto que demuestra que ni las rejas materiales ni los juicios humanos agotan el destino de la persona. Ante el abismo de la falta cometida y su correspondiente condena, la gracia divina irrumpe como un acto creativo continuo que restituye la dignidad perdida y devuelve al ser humano la capacidad de proyectar un futuro redimido.
Otro aspecto de notable densidad antropológica planteado en la explanada de Luján fue la necesidad insoslayable de “reconciliarse con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un nuevo futuro”. El tiempo histórico no consiste solamente el discurrir cronológico de hechos inconexos ni una fatalidad irremediable, sino el ámbito providencial donde el amor debe tener la última palabra. Esta reconciliación con la memoria histórica exige señalar las heridas del pasado a través de la verdad y el perdón, superando los esquematismos dialécticos que fracturan a las comunidades nacionales. Como argumentó Maurice Blondel (1996) en su obra “La acción” (p.245), “la acción humana no encuentra su consistencia en el pasado que la condiciona ni en el presente que se desvanece, sino en la apertura trascendente que unifica el destino y transforma el sufrimiento en ofrenda”. En este marco, León XIV puso de relieve que los momentos de Calvario que atraviesa la sociedad –tales como la indigencia, la desocupación, la estigmatización o el dolor de la enfermedad- no tienen la última palabra sobre el destino del ser humano cuando son iluminados por la fe en la Resurrección.
En este sentido, la homilía trascendió el plano de la abstracción teológica para dignificar la santidad de lo cotidiano, reconociendo el valor ontológico de los gestos invisibles pero heroicos de caridad. El Santo Padre rescató con emotiva precisión la figura del padre que madruga abnegadamente para llevar el pan a su hogar, la madre que vela en silencio el sueño y la salud de su hijo enfermo, el amigo que ofrece fraternalmente su tiempo al atribulado o la gratuidad compartida “entre mate y mate” en la calidez de la mesa familiar. Estos actos silenciosos son la trama invisible sobre la cual se sostiene la sociedad y donde la gracia divina fructifica en la banalidad de lo diario. Esta revalorización de lo ordinario culminó en un imperativo apostólico que resonó con la fuerza de un mandato profético ante la multitud: “Argentina, levántate y camina. Ama”. Este mandato no es una proclama voluntarista ni una consigna sociopolítica, sino el envío misionero de quien habiendo sido levantado por la misericordia divina, se convierte en testigo y operador de la caridad en el mundo.
Asimismo, la metáfora evangélica del fuego encendido en medio de la noche -reflejada en los miles de velas que iluminaron el espacio urbano- remite directamente al pasaje del Evangelio de Lucas donde Cristo manifiesta su deseo de prender fuego en la tierra. Teológicamente, este fuego representa la acción del Espíritu Santo que purifica las intenciones, inflama el corazón e impulsa a la evangelización cotidiana. La vida ordinaria -el estudio, el trabajo, las relaciones familiares, la ciencia o la creación artística- deja de ser un ámbito profano o dividido para convertirse en el altar donde se ofrece la propia existencia como alabanza. San Juan Pablo II (1999), en su encíclica “Fides et ratio” (p. 45), enfatizaba que “la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad”. Lejos de una espiritualidad desencarnada, el llamamiento papal a ir y anunciar la Buena Nueva en la cotidianeidad exige integrar armoniosamente la búsqueda intelectual, la responsabilidad ciudadana y el testimonio del Evangelio en las realidades temporales.
Sin embargo, el filósofo no puede ser ciego al riesgo de la estetización del fervor. La reunión de una multitud vibrante es un fenómeno ambivalente. Cabe preguntarse si el entusiasmo colectivo posee la fuerza necesaria para convertirse en una praxis transformadora de las estructuras históricas o si corre el riesgo de disolverse al apagarse las velas de la vigilia. La prueba de la fe no se mide por la intensidad de la emoción comunitaria durante la noche del encuentro, sino por la fidelidad humilde y perseverante en el silencio de los días ordinarios. Santo Tomás (2001) enseñaba que “la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona” (I-II, q. 110, a. 2, p. 842), lo que implica que el impulso espiritual recibido en esta visita papal debe encarnarse en el hábito de las virtudes cotidianas y la edificación del bien común. El fervor no se legitima a sí mismo por su impacto mediático o cuantitativo, sino por su capacidad de madurar en una caridad concreta y en un compromiso duradero con la verdad y la justicia.
Al cierre de este encuentro, queda flotando una incertidumbre radical en el aire, ¿es posible reconstruir el lazo social en un mundo erosionado por el aislamiento a partir de ritos de presencia física y palabras de cobijo, o nos encontramos ante el último destello de trascendencia que se repliega en la historia? Si el compromiso con el sufriente exige abrir la puerta y compartir el pan, ¿cuánta libertad estamos dispuestos a arriesgar cuando el rumor de la multitud cese y nos encontremos, de nuevo, a solas con nuestras propias sombras en la intemperie cotidiana? Al apagarse las luces de la vigilia y retornar el silencio sobre nuestras ciudades, el acontecimiento deja abierta una interpelación trascendente que atraviesa la existencia de cada espectador: ¿Será este encuentro un chispazo efímero ahogado por el ruido del mundo, o el inicio de una renovación interior capaz de encender de amor divino los espacios de la cotidianidad secularizada? Si el amor de Dios ha sido derramado en los corazones para no arrodillarse ante los ídolos de la época, ¿tendremos la audacia de asumir la santidad sin máscaras en el estudio, el trabajo y el servicio al débil cuando la masa se disperse, o preferiremos replegarnos en la comodidad de una fe sin riesgos ni entregas?
Referencias bibliográficas
Agustín, San. (1999). Confesiones. Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). Benedicto XVI. (2007). Carta encíclica Spe salvi. Editorial Claretiana. Blondel, M. (1996). La Acción: Ensayo de una crítica de la vida y de una ciencia de la práctica. Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). Cioran, E. M. (1998). La tentación de existir. Taurus. Guardini, R. (2000). El contraste: Ensayo de una filosofía de lo viviente concreto. Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). Han, B.-C. (2012). La sociedad del cansancio. Herder Editorial. Heidegger, M. (1994). Conferencias y artículos. Serbal. Juan Pablo II, San. (1999). Carta encíclica Fides et ratio. Ediciones San Pablo. Kierkegaard, S. (2006). La enfermedad mortal. Trotta. La Nación. (2026, 11 de noviembre). El discurso de León XIV: el texto completo de la homilía del Papa en la misa en la Basílica de Luján. La Nación. Levinas, E. (2002). Totalidad e infinito: Ensayo sobre la exterioridad. Sígueme. Marcel, G. (1953). El misterio del ser. Sudamericana. Ratzinger, J. (2007). Introducción al cristianismo. Sígueme. Ricœur, P. (2004). Finitud y culpabilidad. Trotta. Tomás de Aquino, Santo. (2001). Suma de Teología. Biblioteca de Autores Cristianos (BAC).
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León XIV en Argentina y la restauración de la Doctrina Social de la Iglesia- Lisandro Prieto Femenía
«Ninguna generación comienza la patria desde cero. La recibe. La recibe en una lengua y en unos vínculos que la preceden, en instituciones que otros fundaron y en bienes que fueron creciendo gracias al trabajo de muchos» – León XIV (2026a, p. 1)
La intervención del Papa León XIV en el Palacio Libertad de Buenos Aires, la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana, su encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Carólica Argentina, su emotiva visita al Cottolengo Don Orione y sus alocuciones federales en Córdoba y ante la vigilia joven abren una grieta de deliberación que excede con holgura las lecturas partidarias de coyuntura de poca monta. En un tiempo histórico caracterizado por la fragmentación intencional del tejido social, la absolutización de la eficiencia y el ensalzamiento del individuo atomizado como único soberano moral, las palabras del pontífice invitan a una densa revisión teológica, política y filosófica sobre la naturaleza del poder, la temporalidad de la patria, el estatuto ontológico del trabajo, la sinodalidad como paradigma democrático y eclesial, la ontología de la fragilidad, la revitalización de las periferias regionales y la dimensión ética de la juventud frente a la amenaza de la apatía. No se trata aquí de adscribir su pensamiento a una agenda política determinada, sino de tomar en serio la estructura teórica y práctica de su propuesta pastoral y civil, enfrentando sus enunciados con las grandes preguntas de la filosofía política y la teología.
La alocución pontificia parte de una afirmación de hondo calado ontológico e histórico: la patria no es un simple contrato ni una creación ex nihilo de la voluntad del presente. Al señalar que ninguna generación arranca de cero, el Papa desarticula el mito moderno del adán político, aquella ilusión mecanicista que asume que la sociedad puede refundarse indefinidamente sobre las cenizas del pasado. Esta noción se conecta con la concepción de la comunidad política como una herencia moral que precede al individuo. En “La Ciudad de Dios”, San Agustín de Hipona (2009) caracterizaba a la comunidad no como un agregado de intereses egoístas, sino como la asociación de seres racionales unificados por la adhesión compartida a los objetos de su amor: “Un pueblo es la reunión de una multitud de seres pensantes asociados por la concordia común en cuanto a las cosas que ama” (p. 883). León XIV apela precisamente a esta concordia intergeneracional, recordando que los vínculos, la lengua y las instituciones son dones cuya preservación exige responsabilidad y gratitud, dimensiones que con frecuencia quedan desplazadas en las dinámicas de la racionalidad instrumental y utilitaria.
Esta tensión intergeneracional adquiere una especial fuerza profética durante el encuentro del Pontífice con los jóvenes en la vigilia multitudinaria. Frente al clima de escepticismo, desencanto y cinismo que con frecuencia paraliza a las nuevas generaciones, León XIV exhortó a la juventud a no resignarse a la apatía ni a convertirse en meros espectadores pasivos del deterioro de la sociedad (La Nación, 2026, párr. 4). Los jóvenes son convocados como una reserva ética y un motor vivificador de la historia de la humanidad. En este planteamiento se percibe un diálogo tácito con el pensamiento de María Zambrano (1996) en “Persona y democracia”, donde la filósofa argumentaba que la democracia auténtica y la regeneración cívica requieren de la actitud “estar en vigilia”, un despertar permanente del espíritu contra el nihilismo: “La esperanza no es una vana ilusión de que las cosas cambien solas, sino la acción responsable del hombre que se niega a que la realidad quede petrificada en la injusticia y el desamor” (p. 78). Así pues, la interpelación papal a los jóvenes descentra la concepción consumista de la juventud para restituirle su dimensión de vocación y compromiso con el destino común.
Asimismo, la extensión del itinerario pontificio hacia el interior del país, particularmente en su visita a Córdoba, aporta una densidad federal indispensable a esta arquitectura teológico-política. Al descentralizar su mensaje de la capital y dirigirse a las comunidades regionales, León XIV recordó que la patria no es una abstracción homogénea ni se agota en las decisiones de los centros de poder administrativo, sino que se nutre vitalmente de la diversidad cultural y productiva de las provincias (La Nación, 2026, párr. 7). Esta perspectiva territorial sintoniza profundamente con la “teología del pueblo” formulada por Juan Carlos Scannone (2005) en “Teología de la liberación y praxis popular”, para quien la sabiduría popular y la vida socio-afectiva de las regiones del interior constituyen la verdadera matriz de resistencia ética y solidaridad comunitaria: “El sujeto histórico del pueblo no se constituye desde la imposición centralista o ilustrada, sino desde el reconocimiento de la pluralidad de sus culturas locales y el respeto a sus propias tradiciones comunitarias” (p. 142). El federalismo, en el pensamiento del Pontífice, deja de ser una pura cláusula constitucional para convertirse en un imperativo ético de justicia distributiva y solidaridad territorial.
Paralelamente, el discurso avanza hacia la naturaleza misma del ejercicio de la autoridad pública. Frente a las tentaciones de la autorreferencialidad o la fascinación por el dominio desmedido, el Sumo Pontífice insistió en que quien gobierna debe reconocer “los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad” (León XIV, 2026a, p. 2). En este pasaje resuena una advertencia fundamental: el poder no lleva en sí mismo su propia justificación, sino que se subordina a una finalidad superior que lo legitima, a saber, el bien común. En su “Tratado de la ley”, Santo Tomás de Aquino (2010) definía a la ley positiva como “una ordenación de la razón dirigida al bien común, promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad” (p. 150). Ahora bien, cuando la gestión estatal se desvincula de esa meta de cohesión y equidad, la autoridad de la norma se debilita. En la perspectiva pontificia, esta erosión alcanza su cota más grave en el fenómeno de la corrupción, definida por el Papa como un factor devastador que “erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones” (León XIV, 2026a, p. 1). Desde esta perspectiva, la corrupción no representa simplemente un delito administrativo-financiero, sino una perversión estructural que quebranta la fe en lo público y transforma la búsqueda de la justicia en una transacción entre privados.
Otro eje insustituible del análisis radica en la insistencia del Santo Padre respecto del diálogo institucional como antídoto frente a la polarización fratricida. León XIV advirtió con firmeza sobre los riesgos de caer en retóricas divisivas que convierten las diferencias legítimas en trincheras inexpugnables, señalando que “la confrontación exacerbada anestesia el alma de un pueblo y destruye los puentes que permiten construir juntos” (León XIV, 2026a, p. 2). En esta dimensión, el discurso entabla un fecundo diálogo con la antropología filosófica de Xabier Zubiri (1986), quien recordaba en “Sobre el hombre” que la existencia humana es constitutivamente comunitaria y dialógica: “El hombre no existe primariamente como un ‘yo’ frente a un ‘tú’, sino en un ‘nosotros’ constitutivamente abierto desde el cual cobra sentido la vida individual” (p. 214). Al concebir a la sociedad no como una suma de agonismos destructivos, sino como una trama de prójimos interdependientes, la exhortación pontificia rescata la fraternidad no como un simple sentimiento afectivo, sino como una categoría política orientadora de las políticas públicas y las relaciones sociales.
Justamente, esta antropología del “nosotros” y de la corresponsabilidad comunitaria encontró un momento emblemático durante la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde León XIV instó a la Iglesia local a profundizar y fortalecer sin vacilaciones el “camino sinodal” (El Día, 2026, párr. 2). La sinodalidad, lejos de reducirse a un procedimiento burocrático intra-eclesial, representa una categoría teológico-política revolucionaria: la experiencia de “caminar juntos” mediante la escucha mutua, el rechazo sistemático del clericalismo autoritario y la democratización del discernimiento comunitario. Al apelar a la Iglesia como una casa abierta que escucha antes de juzgar, el Papa ofrece un modelo de articulación institucional que interpela directamente a las patologías del poder secular. Este planteamiento tiene que ver con la hermenéutica del diálogo formulada por Hans-Georg Gadamer (1993) en “Verdad y método”, donde el pensador alemán demuestra que la verdad comprensiva no se impone monológicamente, sino que brota del encuentro de alteridades: “Comprender es siempre el proceso de fusión de estos horizontes presuntamente aislados por sí mismos” (p. 375). La sinodalidad reclamada en la Catedral se nos presenta así como un antídoto tanto contra el dogmatismo autoritario como contra el elitismo autosuficiente, proponiendo una pedagogía de la deliberación donde el valor de la comunidad reside en la participación activa de cada uno de sus miembros.
Desde una perspectiva teológica amplia, esta vocación sinodal se relaciona bastante con las intuiciones de Romano Guardini (1983) en “El contraste”, obra en la cual el filósofo germano-italiano sostiene que la vida eclesial y social auténtica no suprime las tensiones, sino que las integra en un plano superior de comunión viva: “La unidad no es la uniformidad estéril que destruye lo diverso, sino la forma superior que sostiene los opuestos en una tensión creadora y servidora del conjunto” (p. 92). Al exhortar a obispos, sacerdotes, laicos y movimientos a abandonar la autorreferencialidad para constituirse en una comunidad servidora que sale al encuentro de la polis, el Pontífice sitúa el dinamismo de la fe en el centro de la praxis cívica y social.
La trinidad de actores reunidos en la Cumbre del Trabajo en la UCA –empresariado, sindicalismo tradicional y dirigentes de la economía popular- escenificó de manera plástica esta antropología del “nosotros” y del caminar sinodal. El Papa congregó a sectores históricamente contrapuestos para no homogeneizar sus intereses, sino para instar a la edificación de una paz social duradera basada en la justicia y la corresponsabilidad (elDiarioAR, 2026, párr. 2). Esta mesa tripartita adquiere relevancia teológico-filosófica al rechazar tanto la lucha de clases destructiva como el corporativismo autoritario, proponiendo un espacio de concertación plural donde el Estado ejerce un rol arbitral imprescindible pero desprovisto de afanes asfixiantes.
La apelación a la dimensión económica del discurso pontificio adquiere su mayor densidad al abordar el estatuto ontológico del trabajo humano. Al sostener categóricamente que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía” (León XIV, 2026b, párr. 3), el Papa desenmascara la inversión fetichista que transforma los medios en fines. Esta inversión alcanza una faceta singularmente tóxica en el predominio de la financiarización de la economía sobre la economía real y productiva. León XIV advirtió que cuando la especulación financiera se autonomiza del trabajo de la gente, las naciones se transforman en casinos donde el valor se volatiliza y la riqueza se concentra en manos de unos pocos inversores intangibles (elDiarioAR, 2026, párr. 6). Este diagnóstico coincide con las críticas teológico-económicas formuladas por Benedicto XVI (2009) en “Caritas in veritate”, donde señalaba que “el mercado de capitales, cuando no está enraizado en la economía real y productiva, se convierte en un instrumento de especulación que destruye el tejido social y condena a la miseria a comunidades enteras” (p. 58).
El ser humano es constituido como el centro y fin de la vida socioeconómica; por ende, el empleo no puede encorsetarse en una métrica de estricta utilidad financiera. Al analizar el desempleo, el Papa enfatiza que “privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social” (León XIV, 2026b, párr. 5). Esta afirmación entronca con la teología del trabajo ya desarrollada por San Juan Pablo II (1981) en la encíclica “Laborem Exercens”, donde el trabajo se define en su dimensión subjetiva como la clave fundamental de la cuestión social: “El trabajo es un bien del hombre —es un bien de su humanidad— porque mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre” (p. 24).
En el contexto de las mutaciones tecnológicas contemporáneas, el análisis de León XIV se adentra con audacia en el dilema de la automatización desregulada y la IA. Al advertir que “la técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador” (León XIV, 2026b, párr. 9), el discurso formula una importante crítica a la razón tecnocrática. Este planteamiento se encuentra presente también en las intuiciones de Martin Heidegger (2001) en “Conferencias y artículos”, donde el filósofo alemán alertaba sobre el riesgo de que la técnica reduzca la totalidad de lo real —incluido el ser humano— a un mero “existente en reserva” o recurso optimizable: “El peligro no radica primeramente en los efectos destructivos de las máquinas, sino en que la esencia de la técnica alcanza al hombre en su ser más propio” (p. 27). Para el Papa, la intervención de la comunidad y del Estado es éticamente obligatoria para evitar que el algoritmo genere inéditas geografías de la exclusión social.
Esta reconducción de la economía hacia fines auténticamente humanos interpela directamente al actor empresarial y a la configuración del capital. León XIV reivindica la nobleza de la función empresarial, pero rechaza de plano la absolutización del lucro, precisando que “cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión” (León XIV, 2026b, párr. 11). Para ilustrar una alternativa basada en el personalismo comunitario, remite al pensamiento del venerable Enrique Shaw (2012), quien concebía a la empresa no como un mecanismo impersonal de acumulación, sino como “una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas en la producción de bienes y en el servicio a la sociedad” (p. 45). La propiedad privada y el capital se hallan, pues, gravados por una hipoteca social que condiciona su legitimidad al cumplimiento del bien común.
En esta misma línea de articulación social, el mensaje pontificio redimensiona el rol de los sindicatos y los movimientos populares. Lejos de concebirlos como simples actores corporativos o meros causantes de conflicto civil, León XIV define a la organización sindical como una institución indispensable “cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo” (León XIV, 2026b, párr. 13). Asimismo, la inclusión en el encuentro de la UCA de la economía popular y de los llamados “poetas sociales” —quienes inventan trabajo donde el mercado y el Estado han fallado— reviste una significación ontológico-política fundamental (elDiarioAR, 2026, párr. 8). La reivindicación de las tres “T” (tierra, techo y trabajo) no es una demanda populista ni un subsidio asistencial, sino la restitución de las condiciones materiales mínimas para el ejercicio pleno de la ciudadanía. En su “Filosofía de la liberación”, Enrique Dussel (1977) argumentaba que los sectores marginados no representan el “afuera” del sistema, sino la exterioridad crítica que interpela a toda la arquitectura política (p. 89).
La ponderación de la economía popular encarna además una aplicación concreta del principio teológico de subsidiariedad. Como señala el filósofo colombiano Guillermo Hoyos Vásquez (2008) en “Ética y filosofía política”, la verdadera subsidiariedad democrática exige que las comunidades locales no sean anuladas por la centralidad estatal ni avasalladas por el mercado: “El principio de subsidiariedad exige potenciar la soberanía de las iniciativas comunitarias desde abajo, garantizando que el Estado actúe como garante distributivo y no como un tutor homogeneizador” (p. 112).
La dignidad humana se concibe aquí como un valor intrínseco, invulnerable al cálculo costo-beneficio, que abarca toda la existencia, “desde sus primeros instantes» hasta su «término natural” (León XIV, 2026a, p. 2). Esta defensa irrestricta de la vida en todas sus etapas y vulnerabilidades desafía por igual a visiones utilitaristas y a posturas individualistas radicales, interpelando a la comunidad entera sobre el lugar real que reservamos a quien no produce o a quien se halla en indefensión. Esta crítica al paradigma de la utilidad económica adquiere una intensidad dramática e insustituible en el discurso pronunciado por León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione. Ante las personas con discapacidad, los enfermos y quienes consagran su vida a su cuidado, el Pontífice descentró la lógica eficientista contemporánea para situar el misterio de la fragilidad en el corazón mismo de la civilización. El Papa denunció con severidad la “cultura del descarte” que pretende medir el valor de las personas según su capacidad de rendimiento, consumo o utilidad productiva, afirmando que “una sociedad que margina a sus miembros más frágiles es una sociedad que se inhuma a sí misma, pues olvida que la dignidad humana no se mide por la fuerza o la eficiencia, sino por la capacidad de amar y dejarse amar en la vulnerabilidad” (Página/12, 2026, párr. 3). En este gesto, la fragilidad no se presenta como un déficit o un residuo indeseable del sistema, sino como el lugar teológico y ético por excelencia donde se pone a prueba la autenticidad del pacto social.
Desde la perspectiva de la filosofía contemporánea, las declaraciones en el Cottolengo entabla un vínculo directo con la “ética del Rostro” desarrollada por Emmanuel Levinas (2002) en “Totalidad e infinito”. Para el pensador lituano-francés, la alteridad en su estado de desnudez e indefensión es la que constituye el verdadero punto de partida de la conciencia moral: “El Rostro del otro en su precariedad me interpela y me manda: ‘no matarás’, imponiendo una responsabilidad ética inalienable que precede a cualquier cálculo de reciprocidad o utilidad” (p. 215). Al reivindicar el cuidado de los más frágiles no como una prestación asistencialista o un mero acto de piedad privada, sino como el cimiento ético innegociable de la comunidad, León XIV propone una alteración radical de los valores que rigen la política neoliberal. En sintonía con el pensamiento de Paul Ricoeur (1996) en “Sí mismo como otro”, la solicitud y la compasión hacia el cuerpo vulnerable no son signos de debilidad, sino las dimensiones constitutivas que permiten a la persona realizarse plenamente en el reconocimiento mutuo: “La estima de sí no es plena sino mediante la solicitud por el otro, en una reciprocidad donde el frágil enseña al fuerte la verdadera medida de la humanidad” (p. 202).
A la luz del texto discursivo global, la atención prestada a los vulnerables adquiere también una dimensión de ecología humana e integral. León XIV hizo mención explícita al cuidado del entorno natural y de las comunidades más desfavorecidas como partes inseparables de una misma ecuación ética, recordando que “no hay justicia social sin el cuidado de la casa común, ni hay ecología verdadera que olvide a los más pobres entre los desposeídos” (León XIV, 2026a, p. 3). En este punto, la teología pontificia converge con las intuiciones de la filosofía ambiental y la teología de la liberación no ideologizada. Como afirma Leonardo Boff (1996) en “Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres”, la herida infligida a la naturaleza es homóloga a la herida infligida a la humanidad postergada (p. 35).
El valor del diálogo constituye otro de los momentos álgidos del mensaje. Para León XIV, la práctica democrática trasciende a la mecánica electoral o el recuento de mayorías; se asienta en la “capacidad de escuchar y en la capacidad de reconocer a quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino” (León XIV, 2026a, p. 3). La alteridad no figura en este esquema como una amenaza que deba ser domeñada o anulada, sino como la condición imprescindible de la construcción de lo común. En su célebre tratado “¿Qué es la política?”, Hannah Arendt (1997) subrayaba esta dimensión pluralista del espacio público: “La política se basa en el hecho de la pluralidad de los hombres […] la política trata del estar juntos y los unos con los otros de los diversos” (p. 45). Sin este reconocimiento recíproco, la conversación social degenera en un monólogo hostil donde la discrepancia es castigada como traición o anomalía.
El cierre de su discurso en el Palacio Libertad apela a la temporalidad finita de la existencia humana y a la trascendencia de la siembra ética, apelando a la lírica popular al recordar que es un soplo la vida, pero argumentando que “perdura el bien que cada generación haya sabido custodiar y transmitir” (León XIV, 2026a, p. 4). Esta consideración sitúa la política y la economía en un horizonte trascendente: el gobernante, el empresario, el joven, el trabajador y el cuidador del sufriente no operan para el aplauso momentáneo ni para el triunfo faccioso, sino para la construcción de una comunidad habitable para los que vendrán.
Frente a la encrucijada del presente, el magma discursivo del Papa León XIV no ofrece recetas de gestión técnica ni consignas partidarias, sino que devuelve a la deliberación pública preguntas fundamentales sobre el sentido último del estar juntos. ¿Es posible articular una sociedad capaz de garantizar el dinamismo económico sin sacrificar en el altar del mercado, de la especulación financiera o de la eficiencia algorítmica la dignidad intrínseca de los desprotegidos y de quienes habitan la fragilidad en lugares como el Cottolengo Don Orione? ¿Seremos capaces de concebir el trabajo no como una mera mercancía sujeta a la ley de la oferta y la demanda, sino como el espacio ontológico donde la persona despliega su vocación creadora y comunitaria junto a los “poetas sociales” que recrean la economía desde abajo? ¿Podremos convertir la sinodalidad reclamada en la Catedral en un modelo hermenéutico y democrático capaz de sustituir la arrogancia monológica por la fusión de horizontes en el bien común? ¿Lograremos despertar a las jóvenes generaciones de la apatía nihilista mediante el imperativo de una esperanza activa que reconstruya el tejido ético federal desde cada provincia del interior? ¿Podremos situar la ética del cuidado y la responsabilidad hacia el Rostro del vulnerable como la clave de bóveda de una nueva arquitectura democrática? ¿Podremos redescubrir la política no como el espacio de la aniquilación del adversario, sino como el arte supremo del bien común y del cuidado intergeneracional? El discurso deja abierta la herida de esta interpelación: la patria no se agota en las urgencias de la coyuntura, sino que permanece como una tarea compartida cuyo destino juzgará el porvenir.
Referencias
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- Levinas, E. (2002). Totalidad e infinito: Ensayo sobre la exterioridad. (D. E. Guillot, Trad.). Sígueme.
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- León XIV. (9 de noviembre de 2026b). El Papa: que la dignidad humana prevalezca siempre sobre el beneficio económico. Vatican News. https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2026-11/leon-xiv-al-mundo-del-trabajo-en-argentina-la-economia.html
- Página/12. (9 de noviembre de 2026). El discurso completo de León XIV en el Cottolengo Don Orione. Página/12. https://www.pagina12.com.ar/2026/11/09/el-discurso-completo-de-leon-xiv-en-el-cottolengo-don-orione/
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Opinet
Paraguay y la fragilidad de las garantías constitucionales en Hispanoamérica- Lisandro Prieto Femenía «La democracia no es la mera garantía del orden, sino la experiencia siempre amenazada de la libertad política y la justicia efectiva». — Hannah Arendt (Sobre la revolución, 2006, p. 142)
La historia institucional de nuestra Hispanoamérica parece condenada a habitar un eterno retorno de la sospecha y el desencanto. Cuando la ciudadanía asiste a un quiebre del orden social por la voracidad de las élites financieras o por la impericia deliberada de sus gobernantes delincuentes, no se enfrenta únicamente a una coyuntura económica desfavorable, sino que presenciamos, en verdad, el resquebrajamiento ontológico del contrato social. El reciente colapso político en Paraguay, desencadenado por la renuncia forzada de Santiago Peña tras la profunda crisis desatada alrededor de Ueno Bank y la ulterior apertura de un juicio político en el Congreso (Clarín, 2026; TN, 2026a), no representa un episodio aislado ni una anomalía exótica de la región, sino más bien la constatación dolorosa de una tesis devastadora: nuestras democracias americanas continúan sumidas en una infancia precaria en lo que respecta a la efectividad de sus garantías constitucionales más elementales.
¿Hasta qué punto podemos seguir llamando “República” a una estructura institucional que se desmorona en cuanto los intereses de la bancocracia entran en colisión con el bienestar general? Al observar la vertiginosa pérdida de gobernabilidad en Asunción, donde se hace evidente que Peña “no tiene la legitimidad social y tampoco el apoyo político” (Radio UNR, 2026), surge de inmediato el espectro de nuestra crisis argentina del año 2001. Aquel fatídico “corralito” que confiscó los ahorros y las ilusiones de millones de personas expuso la misma verdad desnuda que hoy acorrala a los hermanos paraguayos: la ley suprema, que debería presentarse como un escudo indestructible del ciudadano frente al poder de turno, se revela con extrema facilidad como un artefacto maleable en manos del capital corporativo y del oportunismo partidario.
Para que podamos comprender esta fragilidad no basta con examinar las dinámicas macroeconómicas o el trasfondo de las intrigas parlamentarias. Resulta imprescindible descender a la raíz misma de la filosofía política y del derecho. Thomas Hobbes (2000), en su obra Leviatán, sostenía con claridad implacable la razón primigenia del Estado: “La obligación de los súbditos con respecto al soberano se comprende que dura lo que dura el poder mediante el cual este determinado soberano es capaz de protegerlos” (p. 182). Pues bien, si la estructura estatal traiciona esa función tutelar y permite que el sistema bancario devore el patrimonio individual, la legitimidad de las instituciones no se desgasta, simplemente se extingue. El desarme del andamiaje financiero y el clima de desasosiego en Paraguay no son simples consecuencias de una mala praxis administrativa, sino que implican la ruptura brutal de ese principio de protección y la consiguiente deposición implícita de la soberanía popular en manos del pánico financiero (El Cronista, 2026).
En esta misma línea de indagación sobre las mutaciones del poder estatal, resulta ineludible analizar la profunda desorientación ética en la que sucumbe la institucionalidad posmoderna. En un artículo titulado “Pensando en la estafa del Leviatán” (2022) problematizamos agudamente esta decadencia conceptual al advertir cómo el Leviatán se torna en una suerte de “estafa sin rumbo” cuando finaliza en la desprotección total de quienes le cedieron soberanía. Al quedar paralizado o al actuar en contubernio con intereses oscuros, la mole del Estado deja expedito el camino a “Behemot”, el monstruo de la anomia, el desorden y la guerra civil larvada. Cuando el ciudadano percibe que el edificio legal penaliza la honestidad y recompensa la impostura corporativa —esa atmósfera amarga que retratara Enrique Santos Discépolo en su tango “Cambalache”—, el pacto político se tiñe de un engaño estructural. Da lo mismo ser probo que estafador si la arquitectura estatal consiente la desmesura de los poderosos mientras desampara la existencia de la gente común.
Así, la trágica paradoja de nuestros regímenes democráticos reside en la distancia abismal entre la majestuosa arquitectura formal de nuestras Constituciones Nacionales y la indigencia real de sus prácticas efectivas. En el papel, los derechos fundamentales relucen como imperativos categóricos inviolables; en la praxis, se diluyen ante las exigencias del mercado o la contienda por el botín gubernamental. No estamos ante un simple defecto de gestión, sino frente al triunfo del simulacro. Recordemos que Giorgio Agamben (2004, p. 23) denominó “Estado de excepción” a aquella condición en la que “la suspensión del orden jurídico se presenta como la forma misma del ejercicio de la ley”. Al decretarse medidas extremas para mitigar el pánico bancario o contener el estallido en las calles, la legalidad formal devora la sustancia del derecho, dejando al ciudadano al descubierto, despojado de toda salvaguardia ante el capricho del capital de turno.
Detrás de estas fisuras latentes subyace un fenómeno filosófico-político de una gravedad extrema: la gestación silenciosa de “burbujas” tanto en la praxis del mercado como en el seno mismo de la estructura institucional republicana. Acostumbramos a denominar “burbuja” únicamente a la inflación ficticia de los activos financieros, al desfasaje entre el valor especulado y la realidad concreta de la producción. Sin embargo, existe una patología aún más insidiosa que infecta a la vida democrática: la creación de una burbuja institucional. En ella, la narrativa oficial sobre la solidez de las reglas del juego, el blindaje constitucional y mediático y el pretendido éxito del modelo se infla de manera hiperbólica mientras, en la sombra, la erosión de las garantías fundamentales avanza silenciosamente. Como diría Karl Marx (2008, p. 89) en su célebre análisis sobre el fetichismo en “El capital”: “Lo que aquí adopta para los hombres la forma fantasmagórica de una relación entre cosas es solo la relación social determinada que existe entre los propios hombres”.
En nuestro tiempo, el fetiche no es únicamente la mercancía o la cifra digital en la pantalla bancaria, sino el propio mito de la estabilidad republicana. Se construye una escenografía de solidez institucional donde el Estado opera como un garante del negocio privado y, al igual que en las especulaciones bursátiles más despiadadas, la burbuja política crece alimentada por el autoengaño de las elites y la complicidad corporativa, hasta que el inevitable estallido pone al descubierto el vacío ético sobre el que se sostenía un edificio de papel prensado.
Resulta aterrador reconocer las profundas convergencias, pero también las clarificadoras divergencias, que dibujan el espejo comparativo con el estallido argentino del 2001. Mientras que en aquel diciembre trágico de la Argentina el bloqueo de los depósitos obedeció al ahogo macroeconómico y a la implosión sistémica de un esquema cambiario rígido como la convertibilidad, el caso paraguayo revela el rostro de un colapso inducido por la colusión corporativa y la opacidad institucional. Tal como subraya el economista Víctor Raúl Benítez en un lúcido examen sobre las similitudes y diferencias entre ambos fenómenos, la quiebra del modelo paraguayo —presentado durante años como un paradigma de estabilidad macroeconómica regional— evidencia cómo el mito del éxito mercantil se desmorona cuando se asienta sobre la estafa y la vulneración de la fe pública (Perfil, 2026). En ambas latitudes, sin embargo, el resultado ontológico termina siendo exactamente el mismo: la expropiación violenta de la confianza colectiva y la degradación del individuo a la categoría de mero rehén de un entramado financiero fraudulento.
Esta atmósfera de vacío de poder y movilización social desenfrenada redefine el espacio público en Asunción, replicando la vivencia dramática del “que se vayan todos” argentino de principios de siglo. Como reporta el análisis de TN (2026b), el horizonte paraguayo se ve sacudido por protestas multitudinarias, cacerolazos y una parálisis gubernamental que evidencia cómo la pérdida de control financiero deviene de inmediato en anomia política. No es únicamente el dinero fugado o retenido por los bancos lo que subleva a la muchedumbre, sino la penosa revelación de que el Estado ha vaciado sus despachos de representatividad para convertirse en una cáscara inerte. Cuando las calles se llenan de clamor y el palacio presidencial queda sumido en la orfandad política, la ilusión de la estabilidad formal salta por los aires, dejando al desnudo que el poder sin respaldo popular no es más que coerción desprovista de rumbo.
Recordamos con dolor que en aquel escenario sangriento del 2001, la confiscación de las cuentas no fue solo un desastre monetario, sino una catástrofe ética que destruyó el valor de la palabra pública, para siempre. Hoy, el proceso que devora la presidencia de Peña y las claves de la crisis vinculada a Ueno Bank revelan el mismo patrón de desamparo total (El Cronista, 2026; TN, 2026a; TN, 2026b). La ciudadanía descubre horrorizada que el andamiaje institucional no existe para cuidar el pan de la familia o la dignidad de los trabajadores, sino para ofrecer cobertura de liquidez a un esquema financiero fraudulento. Nos hallamos, así, atrapados en una democracia procedimental desprovista de sustancia vital, una cáscara vacía incapaz de articular promesas mínimas de justicia elemental.
Justamente, esa subordinación sistemática de la política a la voracidad mercantil ahoga de raíz toda posibilidad de construir una verdadera libertad ciudadana. Al respecto, Byung-Chul Han (2014, p. 35) argumenta en su obra titulada “Psicopolítica” que la libertad aparente de la modernidad tardía se disuelve en el consumo y la alienación, en tanto que “hoy nos creemos libres, pero es una ilusión. La libertad se interpreta de un modo puramente económico, como la libertad de elección en el mercado”. Cuando las garantías constitucionales más básicas se reducen a asegurar el libre flujo de capital mientras el ciudadano común pierde la certeza sobre su sustento cotidiano, la libertad democrática queda castrada. En nuestra Hispanoamérica, el pacto constitucional no ha logrado emanciparse de su servidumbre económica; lejos de madurar, la democracia regional continúa gateando en el terreno de las promesas incumplidas. No obstante, frente a la inercia del desencanto y la resignación cívica, la tarea crítica de la filosofía no consiste en contemplar pasivamente la ruina institucional. Frente al repliegue de los justos y la hegemonía de las elites insensibles, urge superar la abulia política para restaurar un sentido ético a la vida comunitaria y arrebatarle el mando a esa mole estatal desencajada.
Con mucho pesar, tenemos que finalizar esta humilde reflexión indicando que nos produce una indignación razonable y profunda constatar que habitamos latitudes donde la ley, el orden y las garantías constitucionales parecen estar construidos con la fragilidad del cartón. Asistir al espectáculo de Constituciones minuciosamente redactadas pero impotentes ante la primera turbulencia financiera nos despierta de la hipnosis del progreso automático. ¿Hasta cuándo debemos soportar que la fe pública sea una moneda de cambio sacrificable en el altar de la impunidad política y bancaria? ¿Qué transformaciones profundas en nuestra conciencia colectiva debemos ejecutar para romper el círculo vicioso de la confiscación, la mentira y el desamparo? ¿Estamos acaso condenados a ser eternamente naciones de celofán, brillantes por fuera pero transparentes en su vacuidad y propensas a rasgarse al menor embate? ¿En qué momento histórico dejaremos de ser repúblicas bananeras para convertirnos en países serios que exijan, respeten y cumplan cabalmente con las cláusulas sagradas de su pacto social?
Referencias bibliográficas y fuentes consultadas
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· Arendt, H. (2006). Sobre la revolución. Alianza Editorial.
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· El Cronista. (2026, 6 de noviembre). Crisis en Paraguay: las claves para entender el conflicto con Ueno Bank que terminó en la renuncia de Santiago Peña. El Cronista. https://www.cronista.com/
· Hobbes, T. (2000). Leviatán: o la materia, forma y poder de una república ecclesiástica y civil. Fondo de Cultura Económica.
· Marx, K. (2008). El capital: crítica de la economía política (Vol. 1). Siglo XXI Editores.
· Perfil. (2026, 4 de noviembre). Corralito en Paraguay: similitudes y diferencias con el 2001 argentino. Perfil (Modo Fontevecchia). https://www.perfil.com/modo-
· Prieto Femenía, L. (2022, 12 de junio). Pensando en la estafa del Leviatán sin rumbo. Dialektika. https://dialektika.org/
· Radio UNR. (2026, 6 de noviembre). Crisis en Paraguay: «Peña no tiene la legitimidad social y tampoco el apoyo político».Radio UNR. https://radio.unr.edu.ar/2026/
· TN. (2026a, 6 de noviembre). El Congreso de Paraguay inició el juicio político al presidente Santiago Peña, que fue convocado para defenderse este viernes. TN. https://tn.com.ar/
· TN. (2026b, 6 de noviembre). Corralito, protestas y vacío de poder: Paraguay vive una crisis que recuerda a diciembre de 2001 en la Argentina. TN. https://tn.com.ar/
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Ecos filosóficos y teológicos de la travesía de León XIV en Sudamérica – Lisandro Prieto Femenía. “Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti” Agustín de Hipona, 397/2010, p. 25.
La inminente llegada del sumo pontífice a nuestro continente nos arroja frente al espejo de nuestra propia identidad, interpelándonos sobre el vacío espiritual que subyace bajo la modernidad líquida que habitamos. En el preciso instante en que la Conferencia Episcopal Argentina (2026) oficializó el evento mediante su sitio oficial, el anuncio pareció abrir una grieta en el tiempo profano afirmando que “a continuación, con gratitud, conocemos el itinerario del Papa en la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre” (párr. 2). Detrás de esta aparente formalidad protocolar, palpita un profundo misterio teológico que no podemos soslayar. Robert Francis Prevost, hoy investido como León XIV, no regresa simplemente como un jefe de Estado a tierras americanas, sino que encarna la figura ancestral del pastor que busca reagrupar un rebaño desorientado por las crisis sucesivas de nuestro siglo. Es precisamente en ese horizonte donde cobra vida la intuición de Romano Guardini (2002) en su obra “El Señor”, cuando nos recuerda que “la fe no es una mera teoría ni un sentimiento vago, sino el encuentro vivo con Aquel que transforma la existencia” (p. 142). ¿Estamos verdaderamente dispuestos a ser atravesados por ese encuentro o concebimos esta travesía como un superficial espectáculo mediático destinado a desvanecerse en la inmediatez de las pantallas posmodernas?
El fervor popular desatado ante la noticia también desnuda una sed ontológica inevitable en el sujeto contemporáneo, quien constantemente busca anclajes de sentido frente a la incertidumbre opresiva del día a día. En el diario “La Capital”, a través de un pormenorizado artículo de Bazzoni (2026), se ilustra esta sintomatología social de manera elocuente al constatar empíricamente un fenómeno que trasciende la efusividad secular. Desde las agencias de turismo locales confirman que tienen muchas más consultas por la visita del Papa que por el partido de despedida de Messi en la selección nacional (párr. 2). Aquella aseveración no debería leerse como una anécdota estadística del mercado, sino que nos revela que frente a la idolatría de figuras patéticas del espectáculo y la exacerbación del éxito deportivo, el alma colectiva sigue clamando por lo eterno, constatando la validez del diagnóstico agustiniano sobre la inquietud estructural del corazón humano. Precisamente, al indagar en esta constitución intrínseca, el teólogo Karl Rahner (1984) en su “Curso fundamental sobre la fe” sostiene que el ser humano es, por su propia esencia, una apertura infinita orientada hacia el absoluto; somos aquel ente que existe como “el evento de una auto-comunicación libre, indulgente y absoluta de Dios” (p. 54). Existe, por consiguiente, un deseo latente de comunión superior que los trofeos terrenales jamás podrán saciar por completo, empujándonos irremediablemente hacia el misterio inabarcable.
Sumergidos en el ordenamiento temporal que imponen los Estados frente a la irrupción de lo sagrado nos exige pensar críticamente la tensa relación entre el poder político y la fe. La estructura burocrática ha intentado encuadrar este acontecimiento metafísico dentro de los márgenes de un calendario oficial, una dinámica que expone claramente el diario “La Nación” al detallar el cronograma gubernamental. La propia ministra de Seguridad confirmó la pausa administrativa del Estado al precisar la forma en que “El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones, en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, en feriados limitados a las jurisdicciones específicas” (párr. 6). Pues bien, ante la irrupción de esta pausa decretada, el filósofo Byung-Chul Han (2015) expone en “El aroma del tiempo” que “la fiesta es un tiempo en el que la vida se experimenta a sí misma no como un medio para un fin, sino en su propio esplendor”(p. 88). En este punto, cabe preguntarnos entonces si la interrupción del ritmo mercantil cede terreno a la contemplación del misterio divino o si el sistema técnico intenta domesticar el fervor reduciéndolo a un asueto productivo ordinario. Otorgar un feriado, como bien sabemos, no garantiza de ninguna manera el recogimiento profundo del espíritu.
Toda experiencia religiosa genuina requiere inevitablemente de una envoltura estética que permita traducir lo inefable al lenguaje acotado de los mortales, siendo la música el puente primordial hacia esa trascendencia. Al respecto, resulta imprescindible recuperar la magistral intuición del teólogo Hans Urs von Balthasar (1985), quien en el primer volumen de su magna obra “Gloria. Una estética teológica” postula con admirable lucidez que “nuestra palabra inicial se llama belleza” (p. 16), puesto que sin ella, la verdad y el bien pierden su originaria fuerza de atracción. La búsqueda de una voz armónica para recibir al sucesor de Pedro movilizó las fibras artísticas de la nación entera de un modo fascinante y en plena sintonía con esta primacía de lo bello. Como relata la crónica de “Infobae” (2026), el andamiaje organizativo de la Iglesia impulsó esta sinergia creativa mediante una iniciativa donde “el certamen convocó a compositores argentinos mayores de 18 años para presentar una obra original e inédita en castellano” (párr. 2). La canción ganadora intenta cristalizar el enorme esfuerzo comunitario por construir una liturgia popular viva y palpitante donde, siguiendo la estela balthasariana, el arte se convierte en una herramienta exegética indispensable que nos ayuda a procesar emocionalmente la llegada del líder eclesiástico, otorgando sonido a nuestra esperanza compartida.
Como es bien sabido, bajar a las trincheras del sufrimiento humano constituye el núcleo irrenunciable del cristianismo, despojándolo de cualquier tentación de encierro palaciego o de comodidad institucional. La agenda papal no transcurrirá únicamente entre majestuosas sedes gubernamentales y ceremonias multitudinarias, sino que exige el contacto directo e incómodo con la vulnerabilidad absoluta. Tomamos como ejemplo las declaraciones publicadas por el diario “Clarín” (2026) dado que retratan un punto de inflexión en el recorrido oficial indicando cómo “el pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, en Claypole, será el siguiente destino del Papa León XIV. La institución asiste a personas con discapacidades físicas e intelectuales” (párr. 9). Al respecto, Emmanuel Levinas (1977) argumentó en “Totalidad e infinito” que “el rostro se me impone sin que yo pueda quedar sordo a su llamada” (p. 211), recordándonos así el imperativo ético que nace del encuentro cara a cara con los indefensos. Esta fundamental exigencia filosófica encuentra también su resonancia teológica en el pensamiento latinoamericano contemporáneo, puntualmente con Gustavo Gutiérrez (1990), que lo expone de manera conmovedora en su paradigmática “Teología de la liberación”, al sentenciar categóricamente que “el prójimo no es aquel que encuentro en mi camino, sino aquel en cuyo camino me pongo” (p. 240). En este sentido, abrazar la fragilidad radical de quienes han sido arrojados a los márgenes de la implacable productividad capitalista nos devuelve a la esencia misma del Evangelio. Allí, en la mirada silenciosa de los desamparados, habita la verdadera y más feroz interpelación de nuestra época.
Traspasando las fronteras nacionales, este periplo asume una dimensión continental que interpela las raíces identitarias compartidas de toda Hispanoamérica. El paso posterior por suelo peruano reviste una carga íntima y nostálgica para el pontífice norteamericano, antiguo misionero en esas complejas tierras, resignificando la poderosa metáfora de los afectos que echan raíces. El medio oficial “Vatican News”, mediante el análisis de Sansón Ferrari (2026), revela que las expresiones elegidas para representar ese tramo de la travesía encierran un mandato ineludible puesto que “el lema ‘abramos el corazón’ invita a abrirse a Dios para renovar la fe, al prójimo para construir fraternidad y a la misión para anunciar con alegría el Evangelio, fortalecer la unidad y fomentar la paz” (párr. 14). Dicha disposición, como señala Ferrari citando el ideario del acontecimiento, es coherente con el sentir regional cuando afirma que “el logotipo representa a un pueblo en el que todos son acogidos, con Cristo en el centro” (párr. 11). Esta apertura trasciende por completo el sentimentalismo barato de la autoayuda posmoderna que inunda el mercado en tanto que exige, por el contrario, una desgarradura existencial dolorosa, una disposición auténtica a que el otro penetre en nuestras certezas calcificadas para desarmarlas desde adentro.
Abordar el paso de León XIV por nuestro país requiere, inevitablemente, enfrentar el fantasma de una ausencia histórica que todavía hace ruido en la memoria colectiva nacional. Nos referimos, claro está, a la figura de Jorge Bergoglio, quien durante su extenso pontificado jamás concretó el ansiado retorno a su patria. En este sentido, el viejo proverbio bíblico sentencia lúcidamente que nadie es profeta en su tierra, y la trayectoria de Francisco parece haber encarnado esta máxima hasta sus últimas consecuencias. El análisis del periodista Julio Bazán (2026) captura magistralmente la melancolía de este desencuentro al reflexionar sobre cómo el pontífice argentino “murió sin ver su casa natal en el barrio de Flores, ni a su escuela, ni a la placita donde jugaba de niño” (párr. 5). La precitada lejanía física, sostenida inquebrantablemente durante miles de días y decenas de viajes internacionales, nos interpela a pensar en las barreras invisibles que la política vernácula y la polarización social construyeron alrededor de su figura, transformando un potencial acontecimiento de comunión en un terreno de disputas decadentes y estériles. Ante todo esto, sólo nos queda una pregunta: ¿por qué toleramos que nuestras divisiones ideológicas terminen por exiliar a quienes podrían ofrecernos un horizonte de unidad?
Las justificaciones históricas de esta postergación perpetua fluctúan constantemente entre las vicisitudes del calendario político sudamericano y el indisimulable deterioro físico del cuerpo humano. Al respecto, desde el portal “El Destape”, Peverelli (2025) rescata las propias palabras con las que el entonces Papa excusaba una de sus aproximaciones más concretas a la región durante el año 2017, cuando relató que “el plan era Chile, Argentina y Uruguay, ¿pero qué sucedió? En ese mes que yo iba a ir Michelle Bachelet estaba en campaña electoral para elegir su sucesor” (párr. 4). A esta prudencia diplomática se sumaron, tiempo después, las ásperas tensiones con las sucesivas administraciones gubernamentales y la fragilidad evidente de su estado de salud. Sin embargo, superando la anécdota coyuntural, surge aquí una lectura mucho más honda que el diario “La Gaceta” (2026) sugiere al interpretar la inminente llegada del sucesor estadounidense como un homenaje implícito, un acto reparador ante aquella promesa inconclusa. Tomar las huellas del líder jesuita en estas latitudes australes nos plantea un desafío ético monumental, empujándonos a abandonar la eterna búsqueda de mesianismos locales para hacernos cargo, de una vez por todas, de la ardua construcción de nuestro destino comunitario.
Y es precisamente en la magnitud de esta recepción y en el desafío de construir nuestro propio destino donde resulta imperativo trazar una coordenada comparativa que exponga la divergencia espiritual entre hemisferios. Mientras que en las naciones de una Europa profundamente secularizada la figura del sumo pontífice parece a menudo desdibujarse bajo el peso de una decadencia posmo-progre y una indiferencia casi sistemática (obviando, por supuesto, la inesperada y espectacular recepción que tuvo recientemente en Francia), América del Sur se presenta como un reservorio vibrante de religiosidad popular.
En estas latitudes, la investidura papal conserva aún una tracción magnética, un poder de convocatoria innegable capaz de movilizar transversalmente a millones de almas. No obstante, este ímpetu multitudinario acarrea consigo un riesgo fenomenológico: agotarse en la mera efervescencia de un acontecimiento masivo sin repercusión estructural. Para conjurar este peligro, desde Roma han establecido una advertencia fundamental. Tal como documenta Reyes Alcaide (2026) en “Infobae”, la voluntad explícita del Vaticano es que el periplo de León XIV actúa como “un punto de inicio y no un punto de llegada” (párr. 1). La expectativa eclesial es que el fervor continental no quede reducido a la fugacidad de las fotos oficiales, sino que se cristalice en un “legado” duradero de concordia, unidad y diálogo institucional (Reyes Alcaide, 2026). De este modo, se nos interpela a que la devoción de nuestro continente no sea una simple antítesis reaccionaria al vacío europeo, sino el auténtico germen de un renacimiento ético perdurable.
Para ir cerrando, queridos lectores, sólo nos queda indicar que sostener este examen crítico despojados de comodidades intelectuales nos sitúa en una situación incómoda, donde la fascinación pasajera amenaza con opacar la transformación sustancial a la que somos convocados. Cuando las multitudes se dispersen y el bullicio mediático se extinga por completo en las avenidas de nuestras ciudades, ¿nos descubriremos verdaderamente transformados en nuestra forma de habitar el mundo o continuaremos anestesiados en el engranaje utilitario del consumo? ¿Seremos capaces de traducir la sacudida de esta visita en un compromiso real con el rostro del necesitado o preferimos refugiar la fe en el consuelo estéril de las devociones privadas? Por último, ¿no será acaso que aguardamos la llegada de un “profeta” lejano sólo para eludir la cobarde responsabilidad de hacernos cargo del dolor de nuestro propio hermano?
Referencias bibliográficas y fuentes consultadas
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Bazzoni, C. (25 de septiembre de 2026). Furor por la visita del Papa: parroquias y agencias de viajes ya ofrecen paquetes para participar de las misas. La Capital. https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/furor-la-visita-del-papa-parroquias-y-agencias-viajes-ya-ofrecen-paquetes-participar-las-misas-n10282722.html
Clarín. (25 de septiembre de 2026). El Papa León XIV visitará Luján 39 años después de Juan Pablo II: cómo será su gira por Argentina. https://www.clarin.com/informacion-general/visita-papa-leon-xiv-argentina-llega-lugares-visitara-historica-recorrida-pais_0_kcI7be7pMg.html
Conferencia Episcopal Argentina. (21 de septiembre de 2026). Cronograma del Viaje Apostólico del Santo Padre León XIV a la Argentina. https://episcopado.org/ver/4978
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Gutiérrez, G. (1990). Teología de la liberación. Perspectivas (6.ª ed.). Ediciones Sígueme. (Obra original publicada en 1971).
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Levinas, E. (1977). Totalidad e infinito: Ensayo sobre la exterioridad (D. E. Guillot, Trad.). Ediciones Sígueme.
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