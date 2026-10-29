Política
FMLN solicita inscribir a sus candidatos por la diáspora para las elecciones de 2027
El secretario general del FMLN, Manuel “Chino” Flores, acudió este jueves 29 de octubre al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para presentar la solicitud de inscripción de la planilla de candidatos a diputados por la diáspora. Los aspirantes buscan competir en las elecciones de 2027 por la circunscripción 15, correspondiente a los salvadoreños residentes en el extranjero.
Flores aseguró que el FMLN es el primer partido político en presentar esta solicitud ante el organismo electoral. La entrega de documentos constituye un paso del proceso de inscripción y no equivale, por sí sola, a la aprobación de las candidaturas por parte del TSE.
La participación de esta planilla se enmarca en las reformas electorales aprobadas en mayo de 2026, que asignaron seis diputaciones propietarias y sus respectivos suplentes a la circunscripción del exterior. Con este mecanismo, la diáspora podrá elegir directamente a sus representantes en la Asamblea Legislativa.
La incorporación de estos escaños mantiene en 60 el número de diputados propietarios. Para distribuir las seis plazas del exterior, San Salvador pasó de 16 a 11 diputaciones y La Libertad de siete a seis, por lo que los comicios de 2027 estrenarán una nueva distribución de la representación legislativa.
Política
Becas para 2027: Integración presenta balance de admisiones con una oferta de más de 41,000 cupos
La Dirección de Integración convocó este jueves 29 de octubre a autoridades, representantes de instituciones educativas, estudiantes y familias para presentar el balance de las primeras dos fases de admisión del programa Futuro Becado DI para 2027. La actividad está orientada a informar sobre las solicitudes de ingreso y las plazas otorgadas a los participantes.
La oferta académica reúne más de 41,000 cupos en 46 universidades, escuelas técnicas y centros de formación, con cerca de 600 opciones de estudio en modalidades presencial, semipresencial y virtual. Esta cifra corresponde a la capacidad disponible del programa y no al número de jóvenes que ya tienen una matrícula confirmada.
Más de 21,000 jóvenes completaron el Proceso Formativo que les permite postularse a estas oportunidades. La certificación obtenida determina las alternativas académicas a las que pueden aplicar; posteriormente, cada institución educativa evalúa las solicitudes conforme a sus requisitos y disponibilidad de plazas.
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La segunda fase busca ampliar las posibilidades de quienes no realizaron la preinscripción inicial o no consiguieron ingresar a las opciones seleccionadas. Para los aspirantes, obtener la certificación, recibir una admisión y formalizar la matrícula son pasos distintos: deben revisar las notificaciones de la institución elegida y completar los trámites correspondientes para asegurar su ingreso.
Política
Keiko Fujimori visita el CECOT para conocer el modelo de seguridad de El Salvador
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recorrió este jueves 29 de octubre el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), como parte de su visita oficial a El Salvador. La mandataria fue recibida por los ministros de Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, y de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó Casa Presidencial.
El recorrido tiene como objetivo conocer el funcionamiento del centro penitenciario y las estrategias implementadas por las autoridades salvadoreñas contra las organizaciones criminales. La agenda también contempla el intercambio de experiencias sobre gestión penitenciaria, formación policial y el marco legal para combatir la delincuencia organizada.
Ubicado en Tecoluca, San Vicente, el CECOT fue inaugurado en 2023 y diseñado para albergar hasta 40,000 reclusos. La visita permite a la delegación peruana conocer esta infraestructura de máxima seguridad, uno de los principales componentes del sistema penitenciario impulsado por el Gobierno de Nayib Bukele.
La comitiva incluye a los ministros peruanos de Relaciones Exteriores, Interior, Justicia y Derechos Humanos, y Salud. Además del componente de seguridad, el programa oficial contempla una reunión con Bukele y actividades relacionadas con salud y educación, con el propósito de ampliar la cooperación entre ambos países.
Política
FGR señala a Douglas Meléndez por supuesto plan para adelantar la libertad de Tony Saca
La Fiscalía General de la República (FGR) atribuyó al exfiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz un supuesto plan para que el expresidente Elías Antonio Saca recuperara su libertad antes de cumplir los diez años de prisión impuestos por corrupción. El señalamiento fue divulgado este miércoles 28 de octubre, en un comunicado que también confirmó la salida del exmandatario tras completar su condena.
Según la actual administración fiscal, las revisiones internas permitieron identificar mecanismos legales que habrían posibilitado una excarcelación incluso antes de cumplir la mitad de la pena. La institución aseguró que adoptó medidas para impedirlo, aunque en el pronunciamiento no detalló cuáles eran esos mecanismos ni presentó una resolución judicial que establezca responsabilidades contra Meléndez.
Saca fue condenado el 13 de septiembre de 2018 por el desvío y lavado de fondos públicos durante su gobierno, entre 2004 y 2009, dentro del caso “Destape a la Corrupción”. El expresidente confesó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado. La FGR recordó que tanto la estructuración del caso como el acuerdo sobre la pena ocurrieron durante la gestión de Meléndez.
La Fiscalía también aclaró que la excarcelación no implica la devolución de los bienes vinculados al expediente: empresas, inmuebles, vehículos y otras propiedades sujetas a medidas estatales permanecerán bajo custodia del Estado conforme a las decisiones judiciales aplicables. El señalamiento contra el exfiscal constituye la versión institucional divulgada y no equivale a una declaración judicial de culpabilidad.