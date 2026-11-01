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El Salvador en Haití: Soldados reciben botellas de agua de pobladores en medio de operativos
Un video compartido en la red social X (antes Twitter) por el diputado salvadoreño Christian Guevara ha capturado la atención de la opinión pública internacional al mostrar un momento de aparente cercanía entre las fuerzas de seguridad de El Salvador y habitantes locales en Haití.
En la grabación audiovisual, que dura escasos segundos, se observa a pobladores —entre ellos una mujer con uniforme o indumentaria azul— entregando botellas de agua a los soldados salvadoreños desplegados en territorio haitiano. El legislador acompañó las imágenes con el mensaje: «Como un gesto de agradecimiento, Haitianos regalan agua a nuestros soldados», acompañado de un emoji de emoción.
Reacciones encontradas en redes sociales
El contenido multimedia generó rápidamente un intenso debate entre los usuarios de la plataforma digital. Mientras sectores afines al oficialismo resaltan la misión y el anhelo de estabilidad que busca la nación caribeña, diversos usuarios y analistas digitales hicieron un llamado a la cautela.
En los comentarios de la publicación, múltiples internautas advirtieron sobre los riesgos tácticos que implica aceptar alimentos o bebidas en zonas de conflicto activo, sugiriendo mantener medidas estrictas de seguridad ante posibles riesgos o trampas en entornos operacionales complejos.
El material audiovisual se difunde en un contexto donde la presencia de efectivos salvadoreños y las operaciones de seguridad en Haití continúan bajo el escrutinio de organizaciones y la atención de la comunidad internacional.
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Hallan sin vida a Santos Guerrero en playa Costa Azul de Acajutla; habría sido deportado hace tres días
El cuerpo sin vida de un hombre identificado como Santos Guerrero fue localizado en las últimas horas a la orilla de la playa Costa Azul, ubicada en el distrito de Acajutla, en el municipio de Sonsonate Oeste.
De acuerdo con los reportes preliminares compartidos por cuerpos de socorro y autoridades locales que acudieron a la escena, Guerrero tenía apenas tres días de haber sido deportado a El Salvador.
El hallazgo generó la movilización inmediata de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y equipos de rescate voluntarios, quienes aseguraron el perímetro para realizar las inspecciones oculares correspondientes y dar inicio a la investigación que esclarezca las causas y circunstancias de su fallecimiento.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el estado en el que fue encontrado el cuerpo ni sobre las posibles causas de muerte, por lo que el caso permanece bajo indagación por parte de las instituciones competentes.
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PNC brinda seguridad en el Cementerio Los Ilustres ante la afluencia de visitantes por el Día de los Fieles Difuntos
En vísperas de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, que se celebra cada 2 de noviembre, cientos de familias salvadoreñas han comenzado a acudir a los diferentes camposantos del país para recordar y honrar la memoria de sus seres queridos fallecidos.
Uno de los puntos con mayor afluencia es el Cementerio Los Ilustres, ubicado en San Salvador Centro. Ante la llegada constante de ciudadanos, la Policía Nacional Civil (PNC) mantiene un despliegue de seguridad en la zona para garantizar un ambiente tranquilo y ordenado durante las visitas.
Como parte de esta arraigada tradición nacional, los visitantes aprovechan la fecha para realizar labores de limpieza y pintura en las sepulturas, colocar arreglos florales —tanto naturales como artificiales— y dedicar oraciones. Asimismo, el camposanto se convierte en un espacio de encuentro familiar donde se comparten recuerdos y anécdotas para mantener vivo el legado de quienes ya no están.
Las autoridades reiteraron que la presencia policial se mantendrá activa durante los días festivos en los distintos cementerios, permitiendo que la población participe en esta festividad tradicional con total seguridad y confianza.
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Partido Vamos asegura espacios en tres Juntas Electorales Departamentales rumbo al proceso de 2027
La dirigencia del partido político Vamos confirmó su integración en las Juntas Electorales Departamentales (JED) correspondientes a los departamentos de San Salvador, Cuscatlán y Cabañas, de acuerdo con la información brindada por su secretaria general, Cesia Rivas.
La representante de la organización partidaria detalló que estuvo presente como veedora durante los actos protocolarios de juramentación y protesta de las diferentes juntas, así como en las diligencias destinadas a definir los emblemas y colores que identificarán a los contendientes políticos en las papeletas.
Asimismo, la cúpula partidaria hizo mención sobre la recepción reciente de un lote compuesto por 9,700 unidades de tinta indeleble, material indispensable para garantizar el control y la transparencia en la emisión del sufragio. Desde el partido enfatizaron que todas sus acciones e intervenciones dentro del esquema organizativo se apegan estrictamente al marco legal establecido para la contienda.