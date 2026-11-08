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Denuncian a sujeto por apropiarse de espacios públicos y cobrar por estacionar en la calle Arce
Usuarios de redes sociales denunciaron a un individuo que se apropia de los espacios públicos en las calles del distrito de San Salvador, exigiendo dinero a los automovilistas a cambio de permitirles estacionarse en la vía pública.
De acuerdo con los reportes ciudadanos y las imágenes difundidas, el sujeto fue captado operando entre la 21 avenida sur y la calle Arce, una cuadra antes de llegar al Hospital 1 de Mayo del ISSS. En el lugar, coloca obstáculos y delimita la zona para cobrar tarifas ilegales a quienes realizan trámites rápidos en el sector.
La población afectada ha solicitado la pronta intervención de las autoridades municipales y de la Policía Nacional Civil, recordando que la apropiación y comercialización de los espacios de estacionamiento público constituye una actividad ilegal que afecta directamente a los conductores.
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2 lesionados tras volcar una camioneta en el kilómetro 58 de la carretera Litoral, La Paz
Un accidente de tránsito registrado la tarde de este domingo dejó como saldo dos personas lesionadas, luego de que el conductor de una camioneta perdiera el control del vehículo y terminara volcado sobre la vía (2 lesionados tras volcar una camioneta en La Paz).
De acuerdo con el reporte de Comandos de Salvamento, el percance vial ocurrió exactamente en el kilómetro 58 de la carretera Litoral, específicamente frente a la entrada de la colonia El Carmen, en el departamento de La Paz.
Las personas afectadas recibieron los primeros auxilios por parte de los cuerpos de socorro en el lugar del incidente y, posteriormente, fueron trasladadas hacia un centro hospitalario para recibir atención médica especializada debido a las lesiones sufridas durante el vuelco.
Internacionales -deportes
Boca Juniors se consagra campeón y alcanza su estrella 75 tras vencer a Defensa y Justicia
El Boca Juniors logró este sábado coronarse campeón en la Tabla Anual 2026 y alcanzó su estrella 75 en su historia, tras imponerse por la mínima (1-0) ante Defensa y Justicia en La Bombonera, según informó El Blog.
De acuerdo con el reporte periodístico, el tanto de la victoria que le dio el título al conjunto xeneize fue anotado por Eder Valencia.
Nuevo formato y desglose histórico
Este título se origina bajo el nuevo formato instaurado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el cual reúne los puntos obtenidos en las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura para coronar a su ganador como campeón de Liga.
Con este nuevo campeonato, el club suma su palmarés oficial de la siguiente manera:
36 copas de Primera División.
17 copas nacionales.
22 títulos internacionales (que incluyen 6 Copas Libertadores, 3 Copas Intercontinentales o Mundiales, entre otros torneos continentales).
Internacionales
GUATEMALA: Esposa del diputado Julio Portillo se despide tras su trágica muerte en tiroteo
Dulce María Cruz, esposa del diputado Julio Portillo, compartió un desgarrador mensaje de despedida a través de su cuenta de Instagram tras confirmarse que el funcionario perdió la vida en un tiroteo registrado en Río Hondo, Zacapa, Guatemala (El Blog).
De acuerdo con la información publicada, Cruz compartió una fotografía junto a su esposo acompañada del mensaje: «Nos volveremos a ver en el cielo amor de mi vida».
Un doloroso momento familiar
La lamentable noticia ocurre a poco más de tres semanas de que la pareja celebrara el nacimiento de su hijo Diego José, el pasado 15 de octubre.
En otra de sus publicaciones recientes, la esposa del diputado expresó su profundo dolor: «Mis ojitos hermosos te me fuiste… gracias por ser el hombre más maravilloso del mundo. Nos vemos en la eternidad amorcito precioso».