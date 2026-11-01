Colisión entre camión y ambulancia del ISSS deja a paciente embarazada a salvo en San Salvador

Una ambulancia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) que transportaba de emergencia a una mujer en labor de parto hacia un centro hospitalario fue impactada por un camión la noche de este sábado.

El percance vial se registró sobre la calle Concepción y la 20ª Avenida Norte, en las inmediaciones del mercado La Tiendona. Según los reportes preliminares de los tripulantes de la unidad de salud, el conductor del camión involucrado hizo caso omiso de las señales preventivas de emergencia, sin percatarse ni ceder el paso a pesar de que la sirena y las luces policiales de la ambulancia se encontraban totalmente encendidas.

Tras el impacto, elementos de Comandos de Salvamento acudieron de inmediato al lugar para asegurar la escena y brindar asistencia tanto al personal médico como a la paciente y su acompañante.

Afortunadamente, los trabajadores de la salud que tripulaban la unidad médica resultaron ilesos. Por su parte, la mujer en labor de parto fue rápidamente transferida a otra unidad de emergencia para continuar con su traslado oportuno hacia un hospital y salvaguardar su salud y la de su bebé.

El caso ha generado fuertes reacciones y debate en redes sociales como X (anteriormente Twitter), donde ciudadanos e internautas exigen mayor conciencia vial al conducir, respeto absoluto a las unidades de socorro y sanciones severas para quienes pongan en riesgo la vida de terceros en las calles.

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