La secretaria general de VAMOS, Cesia Rivas, afirmó que su partido podría obtener hasta 15 diputaciones en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027. La cifra equivale a una cuarta parte de los 60 escaños que se elegirán para la Asamblea Legislativa de El Salvador.

En una entrevista, Rivas dijo que basa su estimación en las respuestas que, según ella, reciben los candidatos del partido durante sus visitas a las comunidades. «Lo estamos viendo en el territorio, lo estamos escuchando y hasta nuestros adversarios lo saben», sostuvo.

VAMOS cuenta actualmente con una diputación propietaria, ocupada por Claudia Ortiz, quien busca la reelección por el departamento de San Salvador. Ortiz figura en la primera casilla de la planilla del partido y Rivas aspira a una diputación propietaria desde la segunda.

El partido presentó 15 planillas legislativas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Al 27 de noviembre, cinco ya habían sido inscritas y las demás seguían pendientes, incluida la correspondiente a los salvadoreños en el exterior.

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