Judicial
¡Cadena perpetua para adolescente de 17 años! Condenado por violación de una niña de 11 años en San Miguel
Un adolescente de 17 años fue condenado a prisión perpetua en El Salvador, luego de ser encontrado culpable del delito de violación en menor o incapaz, bajo la modalidad de delito continuado, en perjuicio de una niña de 11 años. La sentencia fue dictada por el Tribunal de lo Criminal de San Miguel.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron entre el 9 y el 16 de mayo de 2026, en una vivienda ubicada en la colonia Prados, en el distrito de San Miguel. El adolescente habría aprovechado una relación de poder y la situación de vulnerabilidad de la víctima para cometer las agresiones sexuales.
El caso fue denunciado el 18 de mayo de 2026, después de que familiares de la niña encontraran mensajes de texto relacionados con el adolescente. Las pruebas recopiladas durante la investigación permitieron acreditar su responsabilidad y sustentar la acusación presentada ante el tribunal.
Según la Fiscalía, este es el primer adolescente condenado a prisión perpetua en la zona oriental del país bajo la nueva reforma penal que contempla esta sanción para delitos sexuales. El proceso se mantiene bajo reserva para proteger la identidad y la integridad de la víctima, por lo que las autoridades no han divulgado más detalles.
Judicial
¡Atacó a su expareja con una varilla de hierro y huyó! Lo condenan a más de 17 años de prisión en Santa Ana
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana condenó a 17 años y seis meses de prisión a un hombre por intentar asesinar a su expareja en el distrito de Chalchuapa. El acusado fue identificado mediante las iniciales R. A. M. y enfrentó el proceso judicial en condición de rebelde.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ambos iniciaron una relación sentimental en 2020, luego de conocerse por redes sociales. Durante ese tiempo, el hombre enviaba dinero desde el extranjero para construir una vivienda en el cantón El Tanque. Sin embargo, al regresar a El Salvador en abril de 2025, comenzó a exigir que la propiedad fuera vendida y amenazó a la mujer.
El ataque ocurrió el 23 de junio de 2025, cuando el agresor llegó a la vivienda y aprovechó que su expareja se encontraba sola en el baño para atacarla con una varilla de hierro con punta. La víctima sufrió graves lesiones en el tórax, pero logró pedir ayuda a su hijo, quien acudió para auxiliarla.
Tras la agresión, el condenado escapó en un vehículo y solicitó ser trasladado hacia las cercanías de la frontera con Guatemala, aparentemente para evadir a las autoridades. Aunque el tribunal dictó una pena de 17 años y seis meses por feminicidio imperfecto o tentado, el hombre continúa prófugo y deberá cumplir la sentencia cuando sea capturado.
Judicial
Caen tres gestores de tránsito por pedir mordida, los presenta la PNC
La Policía Nacional Civil capturó a tres gestores de tránsito señalados por el delito de cohecho, luego de ser sorprendidos presuntamente solicitando dinero a cambio de agilizar trámites. Los detenidos fueron presentados ante los medios con las manos atrás, flanqueados por agentes armados y frente al backdrop oficial del Gobierno de El Salvador.
Según el reporte policial, los tres hombres operaban como intermediarios y habrían exigido $100 a un automovilista, hecho que fue denunciado y dio paso a un procedimiento que terminó en su detención en flagrancia. La imagen de los capturados ha comenzado a circular rápidamente en redes sociales, donde se les observa con ropa civil mientras eran custodiados por elementos de la corporación.
Las autoridades reiteraron que no tolerarán actos de corrupción dentro de los trámites de tránsito y tránsito y transporte, e hicieron un llamado a la población a denunciar cualquier cobro irregular. Los detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que enfrenten el proceso correspondiente.
Judicial
¡Vendió un celular por Instagram, recibió el dinero y bloqueó a la víctima! Lo condenan a tres años de cárcel
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a tres años de prisión a Edwin Alexander Ramírez Juárez, de 27 años, tras encontrarlo culpable del delito de estafa cometido mediante la supuesta venta de un teléfono celular a través de redes sociales.
De acuerdo con el informe judicial, los hechos ocurrieron el 20 de noviembre de 2024, cuando la víctima contactó una página de venta de artículos electrónicos en Instagram para adquirir un celular. Los administradores solicitaron un anticipo del 50 % del precio, por lo que el comprador transfirió $185 a una cuenta bancaria a nombre del condenado.
Posteriormente, los supuestos vendedores acordaron una fecha para entregar el dispositivo y exigieron el pago del dinero restante mediante otra cuenta bancaria. Sin embargo, el teléfono nunca fue entregado y la víctima terminó bloqueada en Instagram, perdiendo toda comunicación con quienes ofrecían el producto.
Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que Ramírez Juárez pague $185 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima. Debido a que el condenado se encuentra prófugo de la justicia, las autoridades emitieron una orden de captura para hacer efectiva la sentencia.