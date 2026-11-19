El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana condenó a 17 años y seis meses de prisión a un hombre por intentar asesinar a su expareja en el distrito de Chalchuapa. El acusado fue identificado mediante las iniciales R. A. M. y enfrentó el proceso judicial en condición de rebelde.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ambos iniciaron una relación sentimental en 2020, luego de conocerse por redes sociales. Durante ese tiempo, el hombre enviaba dinero desde el extranjero para construir una vivienda en el cantón El Tanque. Sin embargo, al regresar a El Salvador en abril de 2025, comenzó a exigir que la propiedad fuera vendida y amenazó a la mujer.

El ataque ocurrió el 23 de junio de 2025, cuando el agresor llegó a la vivienda y aprovechó que su expareja se encontraba sola en el baño para atacarla con una varilla de hierro con punta. La víctima sufrió graves lesiones en el tórax, pero logró pedir ayuda a su hijo, quien acudió para auxiliarla.

Tras la agresión, el condenado escapó en un vehículo y solicitó ser trasladado hacia las cercanías de la frontera con Guatemala, aparentemente para evadir a las autoridades. Aunque el tribunal dictó una pena de 17 años y seis meses por feminicidio imperfecto o tentado, el hombre continúa prófugo y deberá cumplir la sentencia cuando sea capturado.

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