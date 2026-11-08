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2 lesionados tras volcar una camioneta en el kilómetro 58 de la carretera Litoral, La Paz
Un accidente de tránsito registrado la tarde de este domingo dejó como saldo dos personas lesionadas, luego de que el conductor de una camioneta perdiera el control del vehículo y terminara volcado sobre la vía (2 lesionados tras volcar una camioneta en La Paz).
De acuerdo con el reporte de Comandos de Salvamento, el percance vial ocurrió exactamente en el kilómetro 58 de la carretera Litoral, específicamente frente a la entrada de la colonia El Carmen, en el departamento de La Paz.
Las personas afectadas recibieron los primeros auxilios por parte de los cuerpos de socorro en el lugar del incidente y, posteriormente, fueron trasladadas hacia un centro hospitalario para recibir atención médica especializada debido a las lesiones sufridas durante el vuelco.
Internacionales -deportes
Boca Juniors se consagra campeón y alcanza su estrella 75 tras vencer a Defensa y Justicia
El Boca Juniors logró este sábado coronarse campeón en la Tabla Anual 2026 y alcanzó su estrella 75 en su historia, tras imponerse por la mínima (1-0) ante Defensa y Justicia en La Bombonera, según informó El Blog.
De acuerdo con el reporte periodístico, el tanto de la victoria que le dio el título al conjunto xeneize fue anotado por Eder Valencia.
Nuevo formato y desglose histórico
Este título se origina bajo el nuevo formato instaurado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el cual reúne los puntos obtenidos en las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura para coronar a su ganador como campeón de Liga.
Con este nuevo campeonato, el club suma su palmarés oficial de la siguiente manera:
36 copas de Primera División.
17 copas nacionales.
22 títulos internacionales (que incluyen 6 Copas Libertadores, 3 Copas Intercontinentales o Mundiales, entre otros torneos continentales).
Internacionales
GUATEMALA: Esposa del diputado Julio Portillo se despide tras su trágica muerte en tiroteo
Dulce María Cruz, esposa del diputado Julio Portillo, compartió un desgarrador mensaje de despedida a través de su cuenta de Instagram tras confirmarse que el funcionario perdió la vida en un tiroteo registrado en Río Hondo, Zacapa, Guatemala (El Blog).
De acuerdo con la información publicada, Cruz compartió una fotografía junto a su esposo acompañada del mensaje: «Nos volveremos a ver en el cielo amor de mi vida».
Un doloroso momento familiar
La lamentable noticia ocurre a poco más de tres semanas de que la pareja celebrara el nacimiento de su hijo Diego José, el pasado 15 de octubre.
En otra de sus publicaciones recientes, la esposa del diputado expresó su profundo dolor: «Mis ojitos hermosos te me fuiste… gracias por ser el hombre más maravilloso del mundo. Nos vemos en la eternidad amorcito precioso».
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Identifican a motociclista y acompañante que fallecieron tras atropellar a una mujer en la Troncal del Norte
Usuarios y fuentes en redes sociales identificaron a los dos jóvenes que perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito registrado sobre la carretera Troncal del Norte, en el distrito de Aguilares, zona norte de San Salvador (El Blog).
Las víctimas fueron identificadas como Rodrigo Ernesto Menjívar, de 15 años, y Joel Alexander Rivas, de 20 años, quienes se transportaban a bordo de una motocicleta.
De acuerdo con los reportes preliminares, el incidente ocurrió cuando los jóvenes circulaban por la vía y atropellaron a una mujer. Tras el impacto inicial, el conductor de la motocicleta perdió el control del vehículo de dos ruedas, lo que provocó que colisionaran violentamente contra un poste en la zona.
A consecuencia del fuerte choque, ambos ocupantes salieron expulsados y cayeron sobre el asfalto, falleciendo en el lugar de manera instantánea.