El presidente Nayib Bukele exigió este domingo 29 de noviembre que las pandillas de Haití devuelvan con vida a los cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos desde octubre. En un mensaje publicado en X en criollo haitiano, planteó que las tropas salvadoreñas se retirarían si los integrantes de esos grupos deponen las armas, abandonan las pandillas y entregan a los técnicos.

Bukele acusó a los grupos armados de atacar a civiles, entre ellos niños y adultos mayores, y de mantenerse escondidos a la espera de que se retiren las fuerzas salvadoreñas. «De lo contrario, lo que viene después no será bonito», advirtió el mandatario, sin precisar qué medidas tomaría.

Los cuatro técnicos de aviación desaparecieron el 18 de octubre tras un ataque contra el vehículo en el que viajaban en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe. La Policía Nacional de Haití informó a principios de noviembre que encontró el vehículo calcinado. Al 29 de noviembre, el paradero de los salvadoreños seguía sin confirmación pública.

El Salvador envió a más de 2.000 militares tras la desaparición de los aerotécnicos. Naciones Unidas indicó que la mayor parte de ese refuerzo opera fuera del mandato de su oficina de apoyo en Haití. Amnistía Internacional pidió a ambos gobiernos que publiquen el acuerdo que ampara el despliegue y expliquen cómo supervisan las operaciones.

🚨 “YA ACABAMOS CON LAS PANDILLAS EN EL SALVADOR… Y PODEMOS ACABAR CON LAS DE USTEDES” El presidente Nayib Bukele lanzó un ultimátum directo a las pandillas haitianas: liberen con vida y sin daños a los cuatro aerotécnicos salvadoreños secuestrados el 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, o enfrentarán una ofensiva mucho más dura. Los cuatro formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) respaldada por la ONU. Eran técnicos de aviación dedicados a evacuaciones médicas, no combatientes. Bukele les advirtió en criollo haitiano que “lo que viene después no será bonito” y recordó cómo desmanteló a las maras en El Salvador. Desde entonces El Salvador desplegó alrededor de 2.500 soldados. Las tropas han realizado operativos y destruido propiedades de líderes pandilleros, aunque los cuatro técnicos siguen desaparecidos. La advertencia de Bukele mantiene en alerta a Haití y a la región. ¿Hasta dónde llegará esta operación? 👇 #Bukele #Haití #Pandillas #ElSalvador #GSF — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 29, 2026

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