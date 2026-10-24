Vicepresidente Ulloa participa en reconocimiento a “Migueleños Distinguidos 2026” de la Universidad de Oriente

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, recibió este 22 de octubre de 2026 al director general de la Oficina de Asuntos de América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, OTSURU Tetsuya, en un encuentro orientado a fortalecer el diálogo bilateral y dar continuidad a los mecanismos de cooperación entre ambos países.

Durante la reunión, Ulloa destacó los avances de El Salvador en seguridad, infraestructura y crecimiento económico, y presentó las oportunidades de inversión en sectores estratégicos. En ese marco, detalló el reciente acuerdo anunciado por el presidente Nayib Bukele con el grupo español Cox, que contempla una inversión privada estimada en $2.900 millones en energía eléctrica, gas natural, almacenamiento energético y gestión del agua.

El vicemandatario también abordó los proyectos de infraestructura prioritarios, con especial énfasis en la modernización portuaria y el desarrollo del Puerto de La Unión, cuya ubicación en el océano Pacífico lo convierte en un punto clave para impulsar el comercio internacional y la conectividad regional.

En materia de integración, Ulloa expuso los esfuerzos para fortalecer el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y los avances del proceso de Integración Profunda entre El Salvador, Guatemala y Honduras, particularmente en facilitación del comercio, modernización aduanera y libre circulación de mercancías.

Por su parte, OTSURU Tetsuya expresó el interés del Gobierno de Japón en continuar la cooperación con El Salvador y señaló que el país fue su primer destino oficial tras asumir sus nuevas funciones. El funcionario japonés manifestó su deseo de conocer de primera mano los avances en seguridad, economía y desarrollo, así como de explorar nuevas oportunidades de colaboración con los países miembros del SICA. El encuentro reafirmó los vínculos de amistad y el interés compartido de ambas naciones por promover iniciativas de cooperación y progreso económico.

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