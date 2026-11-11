Política
Vicepresidente Ulloa participa en encuentro por el desarrollo de Santa Ana Norte
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, participó este miércoles en el encuentro “Conservación y Desarrollo Local, Seguridad Alimentaria: Uniendo Esfuerzos en Santa Ana Norte”, realizado en la zona central de Metapán.
El evento se enmarca en su calidad de miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio y busca fortalecer las capacidades productivas de las comunidades de la zona.
Durante su intervención, el Vicepresidente destacó el potencial agrícola, hídrico y productivo de Santa Ana Norte como territorio estratégico para el progreso económico del país. Resaltó la visión del Gobierno de fomentar la seguridad alimentaria a través de la reactivación del sector agropecuario y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
También reconoció los esfuerzos interinstitucionales para impulsar las actividades pesqueras, prevenir incendios forestales y brindar asistencia alimentaria a las familias afectadas por la sequía. Reiteró el compromiso de continuar trabajando junto a las autoridades locales y la cooperación internacional.
En el marco de la jornada se firmó un Acuerdo de Cooperación entre la Municipalidad de Santa Ana Norte y el Plan Trifinio, que contempla la construcción de un hotel-escuela en Metapán. Además, se entregaron insumos agrícolas, 450 paquetes alimentarios financiados por la Embajada de la República Popular China y equipamiento para la prevención de incendios forestales y el fortalecimiento de la pesca artesanal.
El encuentro contó con la participación del Secretario Ejecutivo Trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina; el Alcalde de Santa Ana Norte, Carlos Landaverde; representantes de la Embajada de Marruecos, del Instituto Salvadoreño del Café, de la Dirección de Economía Azul y de la Autoridad Salvadoreña del Agua.
Fortaleciendo alianzas para el desarrollo territorial.👨🏽🌾🤝🐟El Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa hijo (@fulloa51), en su calidad de miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, participó en el encuentro denominado “Conservación y Desarrollo Local, Seguridad Alimentaria: Uniendo Esfuerzos en Santa Ana Norte”, desarrollado en la zona central de Metapán, con miras a robustecer las capacidades productivas de las comunidades.
El Vicepresidente Ulloa destacó el potencial agrícola, hídrico y productivo de Santa Ana Norte como un territorio estratégico para el progreso económico del país. Resaltó la visión del Gobierno del Presidente Bukele de fomentar la seguridad alimentaria mediante la reactivación del sector agropecuario, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Reconoció los esfuerzos interinstitucionales para impulsar las actividades pesqueras, prevenir incendios forestales y brindar asistencia alimentaria a las familias afectadas por la sequía. En esa línea, reiteró el compromiso del Gobierno de continuar trabajando junto a las autoridades locales y la cooperación internacional para promover el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de las comunidades.
El Secretario Ejecutivo Trinacional del @Plan_Trifinio, Sr. Jorge Urbina, expresó la importancia de la colaboración entre las entidades de Gobierno y cooperantes para impulsar el desarrollo de Santa Ana Norte, mediante iniciativas orientadas a la protección de los recursos naturales, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de las actividades agrícolas y pesqueras.
A su vez, el Alcalde de Santa Ana Norte, Sr. Carlos Landaverde, enfatizó la relevancia del sector agrícola y cafetalero como pilares del desarrollo económico local y la seguridad alimentaria. Bajo la premisa “Apoyar al campo es sembrar futuro”, reafirmó la necesidad de continuar articulando esfuerzos para respaldar a los productores.
Como parte de la jornada, se celebró la firma de un Acuerdo de Cooperación entre la Municipalidad de Santa Ana Norte y el Plan Trifinio, que contempla la construcción de un hotel-escuela en Metapán. Asimismo, se entregaron insumos agrícolas, 450 paquetes alimentarios financiados por la Embajada de la República Popular China y equipamiento para la prevención de incendios forestales y el fortalecimiento de la pesca artesanal.
El evento contó con la participación del Encargado de Negocios de la Embajada del Reino de Marruecos, Sr. Brahim Baddi; el Presidente del Instituto Salvadoreño del Café, Sr. Mauricio Sansivirini; el representante de la Dirección de Economía Azul, Sr. Misael Chavarría; y la Presidenta de la Autoridad Salvadoreña del Agua, Sra. Ethel Cabrera.
— Vicepresidencia de la República de El Salvador (@VCpresidenciaSV) November 11, 2026
Política
FMLN aplaza inscripción de candidaturas y denuncia presuntas trabas para obtener solvencias
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) aplazó hasta la próxima semana la presentación de sus candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El trámite estaba previsto para este martes 10 de noviembre, de cara a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
El secretario general del partido, Manuel Flores, atribuyó el aplazamiento a dificultades para obtener las solvencias que deben presentar los aspirantes. Señaló en particular los documentos que emiten la Corte de Cuentas de la República y la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
La presentación prevista incluía al binomio presidencial integrado por Rafael Aguirre y Madaí Santos, así como a las planillas de aspirantes a la Asamblea Legislativa. Por su parte, la Corte de Cuentas mantiene una campaña informativa sobre el trámite de la constancia electoral.
Flores aseguró que el FMLN participará en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. El partido no precisó el día en que presentará las candidaturas la próxima semana.
Política
Asamblea ratifica tratado para promover y proteger inversiones entre El Salvador y Argentina
La Asamblea Legislativa ratificó con 59 votos un tratado entre El Salvador y Argentina para promover y proteger las inversiones de ambos países. El acuerdo fue firmado el 25 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos.
El tratado establece condiciones para el trato a los inversionistas, la protección de sus activos y las transferencias vinculadas a sus proyectos. También contempla mecanismos para resolver controversias relacionadas con las inversiones.
Durante la ratificación, los legisladores señalaron oportunidades de inversión en sectores como la agroindustria, la manufactura especializada y la infraestructura tecnológica y logística.
Los diputados indicaron que el acuerdo busca facilitar que empresas extranjeras se establezcan o amplíen sus operaciones en El Salvador. Según los legisladores, esas inversiones podrían generar empleos y oportunidades para proveedores nacionales.
Política
Cancillería reúne a instituciones para revisar la aplicación de la ley de protección a la diáspora
El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador organizó una reunión de alto nivel para revisar los avances y los próximos pasos en la aplicación de la Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana.
El encuentro se realizó en el marco del Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana. Participó Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social, en representación de esa institución.
La Dirección de Reconstrucción del Tejido Social informó que aportó al diálogo desde sus competencias. El reporte del encuentro no detalló acuerdos específicos ni plazos para las próximas acciones.
La ley, publicada en agosto de 2025, regula los incentivos económicos y sociales para la diáspora salvadoreña y establece un marco institucional para desarrollar políticas públicas sobre movilidad humana.