Vicepresidente Ulloa participa en encuentro por el desarrollo de Santa Ana Norte

El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, participó este miércoles en el encuentro “Conservación y Desarrollo Local, Seguridad Alimentaria: Uniendo Esfuerzos en Santa Ana Norte”, realizado en la zona central de Metapán.

El evento se enmarca en su calidad de miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio y busca fortalecer las capacidades productivas de las comunidades de la zona.

Durante su intervención, el Vicepresidente destacó el potencial agrícola, hídrico y productivo de Santa Ana Norte como territorio estratégico para el progreso económico del país. Resaltó la visión del Gobierno de fomentar la seguridad alimentaria a través de la reactivación del sector agropecuario y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

También reconoció los esfuerzos interinstitucionales para impulsar las actividades pesqueras, prevenir incendios forestales y brindar asistencia alimentaria a las familias afectadas por la sequía. Reiteró el compromiso de continuar trabajando junto a las autoridades locales y la cooperación internacional.

En el marco de la jornada se firmó un Acuerdo de Cooperación entre la Municipalidad de Santa Ana Norte y el Plan Trifinio, que contempla la construcción de un hotel-escuela en Metapán. Además, se entregaron insumos agrícolas, 450 paquetes alimentarios financiados por la Embajada de la República Popular China y equipamiento para la prevención de incendios forestales y el fortalecimiento de la pesca artesanal.

El encuentro contó con la participación del Secretario Ejecutivo Trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina; el Alcalde de Santa Ana Norte, Carlos Landaverde; representantes de la Embajada de Marruecos, del Instituto Salvadoreño del Café, de la Dirección de Economía Azul y de la Autoridad Salvadoreña del Agua.

Fortaleciendo alianzas para el desarrollo territorial.👨🏽‍🌾🤝🐟El Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa hijo (@fulloa51), en su calidad de miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, participó en el encuentro denominado “Conservación y Desarrollo Local, Seguridad Alimentaria: Uniendo Esfuerzos en Santa Ana Norte”, desarrollado en la zona central de Metapán, con miras a robustecer las capacidades productivas de las comunidades. El Vicepresidente Ulloa destacó el potencial agrícola, hídrico y productivo de Santa Ana Norte como un territorio estratégico para el progreso económico del país. Resaltó la visión del Gobierno del Presidente Bukele de fomentar la seguridad alimentaria mediante la reactivación del sector agropecuario, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Reconoció los esfuerzos interinstitucionales para impulsar las actividades pesqueras, prevenir incendios forestales y brindar asistencia alimentaria a las familias afectadas por la sequía. En esa línea, reiteró el compromiso del Gobierno de continuar trabajando junto a las autoridades locales y la cooperación internacional para promover el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de las comunidades. El Secretario Ejecutivo Trinacional del @Plan_Trifinio, Sr. Jorge Urbina, expresó la importancia de la colaboración entre las entidades de Gobierno y cooperantes para impulsar el desarrollo de Santa Ana Norte, mediante iniciativas orientadas a la protección de los recursos naturales, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de las actividades agrícolas y pesqueras. A su vez, el Alcalde de Santa Ana Norte, Sr. Carlos Landaverde, enfatizó la relevancia del sector agrícola y cafetalero como pilares del desarrollo económico local y la seguridad alimentaria. Bajo la premisa “Apoyar al campo es sembrar futuro”, reafirmó la necesidad de continuar articulando esfuerzos para respaldar a los productores. Como parte de la jornada, se celebró la firma de un Acuerdo de Cooperación entre la Municipalidad de Santa Ana Norte y el Plan Trifinio, que contempla la construcción de un hotel-escuela en Metapán. Asimismo, se entregaron insumos agrícolas, 450 paquetes alimentarios financiados por la Embajada de la República Popular China y equipamiento para la prevención de incendios forestales y el fortalecimiento de la pesca artesanal. El evento contó con la participación del Encargado de Negocios de la Embajada del Reino de Marruecos, Sr. Brahim Baddi; el Presidente del Instituto Salvadoreño del Café, Sr. Mauricio Sansivirini; el representante de la Dirección de Economía Azul, Sr. Misael Chavarría; y la Presidenta de la Autoridad Salvadoreña del Agua, Sra. Ethel Cabrera. — Vicepresidencia de la República de El Salvador (@VCpresidenciaSV) November 11, 2026

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