Vicepresidente Ulloa participa en Cumbre Iberoamericana sobre innovación en la justicia e inteligencia artificial

El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, participó de forma virtual en la Cumbre Iberoamericana de Innovación en la Justicia, Lucha contra la Piratería y Ciberseguridad, organizada por CERTAL y celebrada en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington.

Durante su intervención, el Vicepresidente destacó que la inteligencia artificial representa una oportunidad para modernizar la administración de justicia, optimizar los procesos judiciales y fortalecer las capacidades institucionales. Señaló que la transformación digital debe contribuir a una justicia más eficiente, accesible y orientada a las necesidades de la población.

Ulloa enfatizó la importancia de preparar a jueces, magistrados, fiscales y demás operadores de justicia para la incorporación responsable de nuevas tecnologías. También se refirió a los avances de El Salvador en legislación tecnológica, incluyendo normas relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y protección de datos personales.

Asimismo, destacó el Centro de Innovación y Justicia de Alta Tecnología (CIJAT), iniciativa impulsada por CERTAL, orientada a fortalecer los sistemas judiciales de Iberoamérica mediante la innovación tecnológica y la cooperación regional. Afirmó que su misión debe trascender la capacitación teórica y contribuir a desarrollar capacidades concretas, promover investigación aplicada y facilitar el intercambio de experiencias entre los países.

Finalmente, hizo un llamado a consolidar una visión compartida en Iberoamérica para convertir la innovación tecnológica en una herramienta de desarrollo institucional, seguridad jurídica y cooperación regional.

IA y seguridad jurídica: una visión para Iberoamérica. 🇸🇻El Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa hijo (@fulloa51), participó de forma virtual en la Cumbre Iberoamericana de Innovación en la Justicia, Lucha contra la Piratería y Ciberseguridad, organizada por @certalatam, celebrada en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington.🇺🇸 Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa destacó que la inteligencia artificial representa una oportunidad para modernizar la administración de justicia, optimizar los procesos judiciales y fortalecer las capacidades institucionales. Señaló que la transformación digital debe contribuir a garantizar una justicia más eficiente, accesible y orientada a las necesidades de la población. En esa línea, enfatizó la importancia de preparar a jueces, magistrados, fiscales y demás operadores de justicia para la incorporación responsable de nuevas tecnologías. Asimismo, hizo referencia a los avances de El Salvador en materia de legislación tecnológica, destacando la aprobación de instrumentos normativos relacionados con la IA, la ciberseguridad y la protección de datos personales, como parte de los esfuerzos por impulsar la innovación con seguridad jurídica. Además, se refirió al Centro de Innovación y Justicia de Alta Tecnología (CIJAT), iniciativa impulsada por CERTAL, orientada a fortalecer los sistemas judiciales de Iberoamérica mediante la innovación tecnológica y la cooperación regional. “Su misión debe trascender la capacitación teórica. Debe contribuir a desarrollar capacidades concretas, promover investigación aplicada y facilitar el intercambio de experiencias entre los países iberoamericanos”, afirmó. Finalmente, hizo un llamado a consolidar una visión compartida entre los países iberoamericanos para convertir la innovación tecnológica en una herramienta de desarrollo institucional, seguridad jurídica y cooperación regional. 🌎 La Cumbre Iberoamericana de CERTAL reunió a autoridades, académicos y representantes institucionales para promover el diálogo y la cooperación en torno a temas clave como la innovación en la justicia, la ciberseguridad y la propiedad intelectual. — Vicepresidencia de la República de El Salvador (@VCpresidenciaSV) November 13, 2026

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