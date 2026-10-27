Vicepresidente Ulloa dialoga con líderes de IFAC e ISCP sobre contabilidad, inteligencia artificial y transparencia en la XI Cumbre de las Américas

En una reciente entrevista, la diputada de ARENA Marcela Villatoro se mostró optimista de cara a los comicios de 2027 y afirmó que el partido lleva representación de la diáspora salvadoreña en sus planillas, incluyendo candidatos radicados en Estados Unidos para el departamento de San Salvador. Este anuncio contrasta con la postura que el partido adoptó meses atrás, cuando sus legisladores no respaldaron la reforma constitucional al artículo 79 ni las leyes secundarias que crearon la circunscripción electoral 15, mediante la cual los salvadoreños en el exterior elegirán por primera vez a seis diputados de forma directa.

La reforma, aprobada en mayo de 2026, redistribuye escaños al reducir cinco curules a San Salvador y uno a La Libertad. Villatoro y su bancada argumentaron en su momento que no se oponían a la representación de la diáspora, pero criticaron la falta de claridad en la legislación secundaria, la ausencia de un censo de población en el exterior y el criterio de redistribución, que según ellos afecta a departamentos con menor tasa migratoria en lugar de priorizar zonas como La Unión, Cabañas, Chalatenango, San Miguel, Morazán y Usulután.

La legisladora también calificó el diseño como una “trampa” o maniobra electoral del oficialismo para proteger escaños ante proyecciones desfavorables en San Salvador y La Libertad. Pese a ello, ARENA ha mantenido que históricamente ha incorporado perfiles de la diáspora en sus candidaturas (incluyendo un candidato presidencial y postulantes en varios departamentos) y ahora formalizó una planilla específica para la circunscripción exterior, encabezada por José Onofre Trejo Enríquez, residente en Florida.

Analistas y ciudadanos interpretan el giro como una estrategia de conveniencia electoral para atraer el voto de un sector que supera los tres millones de personas y que ha ganado peso en los últimos procesos, después de que el partido rechazara el mecanismo de representación directa que ahora busca capitalizar en las urnas.

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