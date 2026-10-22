2

Connect with us

Política

Vicepresidente Ulloa destaca profesionalización y liderazgo en seminario internacional para servidores públicos

Publicado

hace 5 horas

el

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó como invitado de honor en el Seminario Internacional de Alto Nivel “Liderazgo Inspirador, El Poder del Carácter”. El espacio de formación busca fortalecer la eficiencia institucional y las capacidades de liderazgo de los servidores públicos.

Durante su intervención, Ulloa señaló que la transformación del país requiere funcionarios capacitados para enfrentar los desafíos de una administración estatal moderna. Retomó la visión del presidente Nayib Bukele al enfatizar que “lo público tiene que ser mejor que lo privado”.

El vicemandatario resaltó el trabajo de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), institución que preside, a través de programas de formación continua y convenios con entidades como la Corte de Cuentas, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República. También se refirió a los esfuerzos de transformación digital mediante la cooperación con Google, orientados a agilizar trámites, mejorar la atención ciudadana y facilitar la inversión.

Por su parte, el gobernador de San Salvador, Eduardo Godoy, afirmó que los conocimientos adquiridos en el seminario contribuirán a reforzar la eficiencia de los participantes. “No hay nada más noble que adquirir un conocimiento nuevo y promoverlo con otros en su entorno”, expresó.

Como parte de la actividad, el vicepresidente entregó un diploma de reconocimiento al conferencista internacional Napoleón Ardaya, en agradecimiento por su contribución al fortalecimiento de las capacidades de liderazgo de los asistentes. El encuentro reafirmó la importancia de la formación continua, la integridad y el liderazgo institucional.

Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Política

El Salvador y Japón impulsan cooperación: Félix Ulloa presenta a diplomático japonés inversión de $2.900 millones, Puerto de La Unión y avances en el SICA

Publicado

hace 10 horas

el

22 octubre, 2026

Por

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, recibió este 22 de octubre de 2026 al director general de la Oficina de Asuntos de América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, OTSURU Tetsuya, en un encuentro orientado a fortalecer el diálogo bilateral y dar continuidad a los mecanismos de cooperación entre ambos países.
Durante la reunión, Ulloa destacó los avances de El Salvador en seguridad, infraestructura y crecimiento económico, y presentó las oportunidades de inversión en sectores estratégicos. En ese marco, detalló el reciente acuerdo anunciado por el presidente Nayib Bukele con el grupo español Cox, que contempla una inversión privada estimada en $2.900 millones en energía eléctrica, gas natural, almacenamiento energético y gestión del agua.
El vicemandatario también abordó los proyectos de infraestructura prioritarios, con especial énfasis en la modernización portuaria y el desarrollo del Puerto de La Unión, cuya ubicación en el océano Pacífico lo convierte en un punto clave para impulsar el comercio internacional y la conectividad regional.
En materia de integración, Ulloa expuso los esfuerzos para fortalecer el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y los avances del proceso de Integración Profunda entre El Salvador, Guatemala y Honduras, particularmente en facilitación del comercio, modernización aduanera y libre circulación de mercancías.
Por su parte, OTSURU Tetsuya expresó el interés del Gobierno de Japón en continuar la cooperación con El Salvador y señaló que el país fue su primer destino oficial tras asumir sus nuevas funciones. El funcionario japonés manifestó su deseo de conocer de primera mano los avances en seguridad, economía y desarrollo, así como de explorar nuevas oportunidades de colaboración con los países miembros del SICA.El encuentro reafirmó los vínculos de amistad y el interés compartido de ambas naciones por promover iniciativas de cooperación y progreso económico.
Continue Reading

Política

Elecciones 2027: TSE sortea quinta posición de juntas electorales; así quedaron los partidos

Publicado

hace 1 día

el

21 octubre, 2026

Por

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó el martes 20 de octubre el sorteo de la quinta posición y la distribución de cargos para integrar las 14 Juntas Electorales Departamentales (JED) y las 44 Juntas Electorales Municipales (JEM). El procedimiento forma parte de los preparativos para las elecciones de 2027 y permite avanzar en la conformación de los organismos que administrarán el proceso en los territorios.

La integración se desarrolló conforme a los artículos 91 y 95 del Código Electoral. Cuatro posiciones corresponden a propuestas de los partidos con mayor votación en la última elección legislativa: Nuevas Ideas, ARENA, FMLN y PCN. Para la quinta participaron VAMOS, Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Fuerza Solidaria (FS) y Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS).

En el sorteo de las juntas departamentales, las claves quedaron distribuidas de la siguiente manera: 5A para VAMOS, 5B para GANA, 5C para PDC, 5D para Fuerza Solidaria y 5E para FPS. Estas referencias se incorporan a la matriz que establece la distribución de las propuestas en los distintos organismos.

Para las juntas municipales, el resultado fue diferente: 5A para FPS, 5B para GANA, 5C para Fuerza Solidaria, 5D para VAMOS y 5E para PDC. Las letras identifican las posiciones dentro del mecanismo de distribución; no representan un orden de preferencia electoral ni una ubicación en las papeletas de votación.

La quinta posición tampoco equivale automáticamente a una vocalía. Según explicó el TSE, quienes sean incorporados mediante este mecanismo podrán ejercer presidencias, secretarías u otras responsabilidades, de acuerdo con la matriz de asignación. Los cargos se distribuirán de forma rotativa entre las juntas y los partidos participantes, bajo el criterio de equidad anunciado por la institución.

Para establecer el orden de participación, los representantes partidarios extrajeron sobres numerados y posteriormente tomaron las esferas de la tómbola. La actividad contó con presencia de la Fiscalía Electoral, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Junta de Vigilancia Electoral, entre otras instancias.

La magistrada presidenta del TSE, Roxana Soriano, afirmó que el procedimiento responde al cumplimiento de la legislación electoral y al compromiso de organizar los comicios con transparencia. Al finalizar, los resultados quedaron asentados en un acta firmada por representantes de los partidos, el Fiscal Electoral, las magistraturas y la Secretaría General del Tribunal.

El TSE aclaró que las posiciones corresponden a una etapa inicial y pueden estar sujetas a revisión y ajustes antes de establecer la distribución definitiva. Por ello, el sorteo constituye un avance en la organización de las juntas, mientras continúan las actuaciones necesarias para completar su integración.

Continue Reading

Política

Bukele ordena operación militar en Haití para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños secuestrados por pandillas

Publicado

hace 1 día

el

21 octubre, 2026

Por

El presidente Nayib Bukele confirmó el despliegue de una operación militar para localizar y rescatar con vida a cuatro aerotécnicos de la Fuerza de Tarea Libertad II, secuestrados el 18 de octubre en Haití. Los militares, pilotos y técnicos de aviación, forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la misión internacional respaldada por la ONU, y se dedicaban principalmente a evacuaciones médicas y apoyo aéreo, no a combates directos.

El ataque ocurrió en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, a unos 12 kilómetros de Puerto Príncipe, cuando los cuatro regresaban a su campamento en un vehículo blindado tras comprar alimentos en un mercado. Grupos armados, entre ellos integrantes de bandas como Chen Mechan (Chèn Méchan), abrieron fuego y usaron explosivos, incendiando el vehículo. Los aerotécnicos lograron salir, pero se perdió el contacto con ellos. Helicópteros de apoyo también fueron atacados durante los intentos de aproximación.
Bukele dirigió un mensaje en criollo haitiano a los líderes de las pandillas: “Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador y podemos terminar con las de ustedes también”. Aclaró que el objetivo único es que los cuatro compatriotas regresen vivos y sin daño, y advirtió que las acciones actuales “no son nada comparado con lo que está por venir” si no los liberan. La embajadora salvadoreña ante la ONU, Egriselda López, había condenado previamente la emboscada y solicitado intensificar los esfuerzos internacionales de búsqueda.
La participación salvadoreña en Haití se centra en capacidades de aviación para evacuaciones médicas dentro de la misión multinacional, que enfrenta una situación de seguridad extremadamente compleja en Puerto Príncipe y sus alrededores, donde las pandillas controlan amplias zonas. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el paradero exacto ni el estado de los cuatro aerotécnicos, mientras las operaciones de búsqueda y rescate continúan de forma conjunta con otras fuerzas internacionales.
Continue Reading

Publicidad

Lo Más Leído