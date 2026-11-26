El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, participó en el Diálogo Regional del World Governments Summit para América Latina y el Caribe (WGS-LAC), realizado en República Dominicana.

Durante el panel “Repensando el gobierno: ¿Qué hace que las reformas perduren?”, resaltó la transformación de El Salvador impulsada por el Presidente Nayib Bukele, destacando la seguridad como base para avanzar en educación, innovación y modernización del Estado.

Mencionó la inversión histórica en educación y el programa de transformación de la educación superior liderado por la Dirección de Integración, que ha beneficiado a más de 30 mil jóvenes con becas universitarias, formación técnica y vocacional. También destacó la entrega de tablets y laptops a estudiantes y docentes, el uso de Google Classroom y la incorporación de tecnología de Grok para asistencia personalizada en la enseñanza.

Asimismo, señaló alianzas estratégicas con plataformas como Platzi, a través de la cual se ha capacitado a más de 500 mil salvadoreños en programación, inteligencia artificial, ciberseguridad e inglés.

El Vicepresidente sostuvo un encuentro bilateral con Oracle, empresa que expresó su interés en continuar colaborando con el Gobierno de El Salvador en temas de educación digital e inteligencia artificial.

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