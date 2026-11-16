Vicepresidenta de República Dominicana destaca a El Salvador como ejemplo mundial durante encuentro con Félix Ulloa

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con su homóloga de República Dominicana, Raquel Peña, quien llegó al país para participar en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), un espacio de diálogo sobre los desafíos internacionales.

Durante la reunión, Ulloa explicó que la presencia salvadoreña en Haití responde a mecanismos de cooperación bilateral y no a una ocupación, mensaje que también transmitió en representación del presidente Nayib Bukele durante la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, España.

Por su parte, Raquel Peña agradeció el compromiso de El Salvador con Haití y destacó el trabajo realizado por el país. “El Salvador es una vez más un ejemplo mundial”, expresó la vicemandataria dominicana, quien también resaltó la importancia de promover la paz y el diálogo.

Ambos funcionarios abordaron las oportunidades de inversión, el fortalecimiento del comercio bilateral y las estrategias económicas impulsadas por el Gobierno salvadoreño, especialmente en turismo, innovación y modernización del Estado. Peña manifestó el interés de República Dominicana en ampliar las relaciones comerciales y establecer nuevas alianzas estratégicas.

🌎 El Salvador se convierte en el epicentro del diálogo internacional para abordar los principales desafíos que enfrenta el mundo. 🇸🇻🇩🇴 El Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa hijo (@fulloa51), sostuvo un encuentro con su homóloga de República Dominicana, Sra. Raquel Peña (@RaquelPenaVice), quien arribó al país para asisitir a la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia, #CIED2026. Durante la reunión, el Vicepresidente Ulloa compartió detalles de su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid, Reino de España, donde transmitió un mensaje del Presidente @nayibbukele explicando que la presencia salvadoreña en Haití responde a mecanismos de cooperación bilateral con las autoridades haitianas y no a una ocupación. Resaltó que la comunidad iberoamericana no puede aspirar al desarrollo, la tranquilidad y el bienestar de sus pueblos sin atender la situación de esta nación hermana. En relación a este tema, la Vicepresidenta Peña aprovechó la ocasión para agradecer el compromiso y la responsabilidad con los que El Salvador ha asumido su presencia en Haití. “El Salvador es una vez más un ejemplo mundial”, resaltó. Además, habló sobre como los propios haitianos están reconociendo el trabajo realizado por el país y enfatizó la importancia de que los pueblos promuevan la paz y el diálogo. Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa abordó el Milagro Económico que busca alcanzar El Salvador, destacando las oportunidades de inversión generadas por el nuevo clima de paz, especialmente en el sector turístico. Resaltó las estrategias para dinamizar la economía, entre ellas, la seguridad jurídica, los incentivos fiscales, la modernización del Estado mediante el convenio con Google; el impulso de la agricultura, la innovación y logística, en el marco del plan económico de seis etapas creado por el Presidente Bukele. Bajo este enfoque, la Vicemandataria dominicana expresó el interés de su país en fortalecer las relaciones comerciales y ampliar las oportunidades de inversión entre ambas naciones. Enfatizó la importancia de promover encuentros estratégicos con distintos sectores para establecer alianzas que contribuyan al robustecimiento de los vínculos económicos bilaterales. En el encuentro también participó el Embajador de República Dominicana en El Salvador, Sr. Flavio Rondón. — Vicepresidencia de la República de El Salvador (@VCpresidenciaSV) November 16, 2026

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