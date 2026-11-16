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Política

Vicepresidenta de República Dominicana destaca a El Salvador como ejemplo mundial durante encuentro con Félix Ulloa

Publicado

hace 7 horas

el

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con su homóloga de República Dominicana, Raquel Peña, quien llegó al país para participar en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), un espacio de diálogo sobre los desafíos internacionales.

Durante la reunión, Ulloa explicó que la presencia salvadoreña en Haití responde a mecanismos de cooperación bilateral y no a una ocupación, mensaje que también transmitió en representación del presidente Nayib Bukele durante la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, España.

Por su parte, Raquel Peña agradeció el compromiso de El Salvador con Haití y destacó el trabajo realizado por el país. “El Salvador es una vez más un ejemplo mundial”, expresó la vicemandataria dominicana, quien también resaltó la importancia de promover la paz y el diálogo.

Ambos funcionarios abordaron las oportunidades de inversión, el fortalecimiento del comercio bilateral y las estrategias económicas impulsadas por el Gobierno salvadoreño, especialmente en turismo, innovación y modernización del Estado. Peña manifestó el interés de República Dominicana en ampliar las relaciones comerciales y establecer nuevas alianzas estratégicas.

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Política

Vicepresidente Ulloa participa en Cumbre Iberoamericana sobre innovación en la justicia e inteligencia artificial

Publicado

hace 3 días

el

13 noviembre, 2026

Por

El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, participó de forma virtual en la Cumbre Iberoamericana de Innovación en la Justicia, Lucha contra la Piratería y Ciberseguridad, organizada por CERTAL y celebrada en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington.

Durante su intervención, el Vicepresidente destacó que la inteligencia artificial representa una oportunidad para modernizar la administración de justicia, optimizar los procesos judiciales y fortalecer las capacidades institucionales. Señaló que la transformación digital debe contribuir a una justicia más eficiente, accesible y orientada a las necesidades de la población.

Ulloa enfatizó la importancia de preparar a jueces, magistrados, fiscales y demás operadores de justicia para la incorporación responsable de nuevas tecnologías. También se refirió a los avances de El Salvador en legislación tecnológica, incluyendo normas relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y protección de datos personales.

Asimismo, destacó el Centro de Innovación y Justicia de Alta Tecnología (CIJAT), iniciativa impulsada por CERTAL, orientada a fortalecer los sistemas judiciales de Iberoamérica mediante la innovación tecnológica y la cooperación regional. Afirmó que su misión debe trascender la capacitación teórica y contribuir a desarrollar capacidades concretas, promover investigación aplicada y facilitar el intercambio de experiencias entre los países.

Finalmente, hizo un llamado a consolidar una visión compartida en Iberoamérica para convertir la innovación tecnológica en una herramienta de desarrollo institucional, seguridad jurídica y cooperación regional.

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Política

Elecciones 2027 en El Salvador: Fiscalía supervisa 9,700 unidades de tinta indeleble para garantizar la seguridad del voto

Publicado

hace 3 días

el

12 noviembre, 2026

Por

La Fiscalía General de la República (FGR) participó este jueves 12 de noviembre en una jornada de verificación de la legalidad y cadena de custodia de la tinta indeleble que será utilizada durante las elecciones del 28 de febrero de 2027 en El Salvador. El procedimiento, desarrollado en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), forma parte de los preparativos para garantizar la integridad de los materiales electorales y prevenir irregularidades durante la votación. Las autoridades confirmaron que el país recibió 9,700 unidades de tinta indeleble, destinadas a los centros de votación del territorio nacional.

Durante la inspección, representantes fiscales comprobaron que los recipientes permanecían debidamente sellados y que su apertura se efectuó siguiendo los protocolos establecidos. La institución también verificó las condiciones de resguardo del material, cuya cadena de custodia se mantiene desde el pasado 30 de octubre. Estas medidas buscan evitar alteraciones, sustituciones o manipulaciones indebidas antes de que los insumos sean incorporados a los paquetes electorales que recibirán las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

La jornada contó con la participación de la Dirección de Organización Electoral, la Junta de Vigilancia Electoral y especialistas del laboratorio de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, quienes acompañaron las verificaciones técnicas para comprobar la calidad del producto. La tinta indeleble constituye un mecanismo adicional de seguridad, ya que permite identificar a los ciudadanos que han ejercido su derecho al sufragio mediante una marca visible, contribuyendo a prevenir intentos de votación múltiple. El director de Organización Electoral, Rodolfo Salazar, destacó la importancia de desarrollar controles verificables y contar con acompañamiento institucional durante estas evaluaciones.

La revisión forma parte de las actividades logísticas que desarrolla el TSE para organizar los comicios de 2027, en los que se renovarán cargos de elección popular. Además de la tinta indeleble, la preparación electoral contempla la disponibilidad de papeletas, padrones, materiales de votación y mecanismos de control en los centros habilitados. Aunque las autoridades confirmaron la realización de las verificaciones, todavía no se han divulgado públicamente los resultados detallados de las pruebas de laboratorio ni la distribución específica de las 9,700 unidades. El organismo electoral continuará desarrollando las actividades previstas en su planificación para la jornada del próximo 28 de febrero.

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Política

Bukele anuncia toma de control del estadio Sylvio Cator en Haití

Publicado

hace 3 días

el

12 noviembre, 2026

Por

El presidente Nayib Bukele informó este jueves que, en el marco del acuerdo bilateral entre los gobiernos de Haití y El Salvador, una operación conjunta logró tomar el control del estadio Sylvio Cator y ponerlo en seguridad.

En la operación participaron la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas de Haití (FAd’H), una Task Force y las Fuerzas Especiales salvadoreñas.

Según el mandatario, durante el operativo se descubrieron varios cráneos humanos en el interior del estadio.

Bukele indicó que ahora se establecerá una base operacional en el recinto para continuar avanzando en los territorios controlados por las pandillas.

“Ahora nosotros tenemos la ventaja en el terreno”, afirmó.

Además, pidió con firmeza a todos los miembros de las pandillas que abandonen la zona antes de que comience la ofensiva, advirtiendo que quienes elijan quedarse a combatir “tendrán que sufrir las consecuencias”.

 

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