Política
Ulloa destaca seguridad, educación y transformación digital como pilares de la reforma del Estado en cumbre internacional
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebrada en República Dominicana, un espacio de diálogo internacional que reunió a líderes y representantes de distintos sectores para abordar los desafíos de la gobernanza y el futuro de la administración pública.
Durante su intervención en el panel “Repensando el gobierno: ¿Qué hace que las reformas perduren?”, Ulloa compartió la experiencia de transformación de El Salvador bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele. Destacó que la seguridad ha sido el punto de partida para impulsar una nueva etapa de crecimiento económico, modernización institucional y generación de oportunidades para la población.
“La seguridad ha sido el punto de partida para impulsar una nueva etapa de crecimiento económico, modernización institucional y generación de oportunidades para la población.”
En ese contexto, enfatizó que la perdurabilidad de las reformas requiere liderazgo, fortalecimiento institucional y respaldo ciudadano. Asimismo, se refirió a la Ley Especial para la Reestructuración Municipal como parte de las transformaciones impulsadas para reorganizar y modernizar la administración pública.
En materia de desarrollo social, el vicepresidente destacó las oportunidades educativas dirigidas a la juventud, haciendo referencia al programa de 50.000 becas anunciado por el Gobierno a través de la Dirección de Integración, así como a las iniciativas orientadas a ampliar el acceso a la educación superior, la formación técnica y la inserción laboral. Señaló que estos avances trascienden el ámbito educativo y representan un cambio cultural, en el que las nuevas generaciones asumen un papel protagónico.
“Estos avances trascienden el ámbito educativo y representan un cambio cultural, en el que las nuevas generaciones asumen un papel protagónico.”
En el ámbito de la innovación educativa, abordó la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en el sistema educativo, haciendo referencia al acuerdo para la implementación de Grok, orientado a brindar asistencia personalizada a los estudiantes del sector público. También resaltó la entrega de dispositivos tecnológicos a estudiantes y docentes, así como el uso de Google Classroom como plataforma de aprendizaje.
“Las transformaciones que perduran son aquellas que trascienden la gestión gubernamental y se convierten en capacidades y oportunidades para la ciudadanía.”
Ulloa destacó además la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión gubernamental, subrayando el papel de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), que ha capacitado y certificado a servidores públicos. Hizo referencia a los avances en transformación digital y a la creación de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), encargada de regular y supervisar este sector, así como el interés de empresas internacionales por registrarse en el ecosistema de activos digitales del país.
Finalmente, expuso que las transformaciones que perduran son aquellas que trascienden la gestión gubernamental y se convierten en capacidades y oportunidades para la ciudadanía, reafirmando la importancia de construir instituciones que respondan a las necesidades de las presentes y futuras generaciones.
Seguridad, educación y transformación digital como pilares de la reforma del Estado salvadoreño.
🇸🇻🌎 El Vicepresidente @fulloa51 , participó en la Cumbre Mundial de Gobiernos (World Governments Summit), celebrada en República Dominicana, un espacio de diálogo internacional que reunió a líderes y representantes de distintos sectores para abordar los desafíos de la gobernanza y el futuro de la administración pública.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 21, 2026
Política
Paolo Lüers cuestiona el juicio colectivo contra 223 acusados en el caso Las Palmas
El columnista Paolo Lüers cuestionó las garantías de defensa de 223 personas acusadas de integrar o colaborar con una presunta estructura delictiva vinculada a la colonia Las Palmas, en San Salvador. En una columna del 14 de octubre, señaló que la audiencia conjunta estaba prevista para diciembre de 2026, en el marco de los procesos derivados del régimen de excepción.
Según el dictamen fiscal parcial que Lüers afirma haber revisado, la acusación se presentó ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador. El cargo principal es el de agrupaciones ilícitas y, entre las pruebas ofrecidas por la Fiscalía, figuran actas de captura y las declaraciones de dos testigos.
Lüers cuestionó que el escrito fiscal no detallara la conducta atribuida a la mayoría de los acusados. También recogió el testimonio de un abogado defensor que dijo haber tenido dificultades para comunicarse con sus representados y revisar la prueba ofrecida para la audiencia.
El artículo 6 del Código Procesal Penal establece que toda persona acusada debe ser tratada como inocente mientras no se pruebe su culpabilidad y que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora.
Política
Nuevas Ideas oficializa inscripción de la fórmula presidencial Bukele-Ulloa para 2027
El partido Nuevas Ideas anunció que su fórmula presidencial, integrada por el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa, quedó oficialmente inscrita ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para participar en las elecciones presidenciales de 2027.
A través de sus redes sociales, el partido confirmó la inscripción y aseguró que está preparado para el proceso electoral bajo el lema “¡Estamos listos para la Operación 2027!”. La fórmula buscará continuar en el Ejecutivo durante el próximo período presidencial.
Con este anuncio, Nuevas Ideas formaliza la participación de ambos funcionarios en la contienda electoral del 28 de febrero de 2027, luego de que presentaran la documentación correspondiente ante el organismo electoral. El TSE deberá emitir la resolución correspondiente conforme a los plazos establecidos.
Política
Cinco fórmulas, incluido Bukele, se perfilan para disputar la Presidencia en 2027
Cinco fórmulas presidenciales se perfilan para competir en las elecciones generales de El Salvador del 28 de febrero de 2027, en las que el presidente Nayib Bukele buscará un tercer mandato consecutivo. Nuevas Ideas, ARENA, FMLN, Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) y el Partido de Concertación Nacional (PCN) han definido a sus aspirantes, mientras concluye el plazo para presentar solicitudes de inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral.
Nuevas Ideas apuesta por la fórmula integrada por Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa. ARENA presenta a Mayteé Iraheta como candidata a la Presidencia y a Verónica Henríquez a la Vicepresidencia. El FMLN designó al médico Rafael Aguirre, acompañado por la enfermera Madaí Santos. FPS nominó a Orlando Del Cid y a Josué Bryan Muñoz, mientras que el PCN eligió al general en retiro Alirio García Flamenco y a Mauricio Vilanova.
Este jueves 19 de noviembre marca el cierre del período establecido por el TSE para presentar las solicitudes de inscripción. ARENA y FMLN ya formalizaron sus trámites. Una vez recibidas las solicitudes, el organismo electoral deberá verificar el cumplimiento de los requisitos legales antes de emitir las resoluciones correspondientes. La presentación de una solicitud no implica la inscripción definitiva.
Con cinco fórmulas partidarias definidas, El Salvador avanza hacia la contienda que determinará quién ejercerá el Ejecutivo durante el período 2027-2033.