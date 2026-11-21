El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebrada en República Dominicana, un espacio de diálogo internacional que reunió a líderes y representantes de distintos sectores para abordar los desafíos de la gobernanza y el futuro de la administración pública.

Durante su intervención en el panel “Repensando el gobierno: ¿Qué hace que las reformas perduren?”, Ulloa compartió la experiencia de transformación de El Salvador bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele. Destacó que la seguridad ha sido el punto de partida para impulsar una nueva etapa de crecimiento económico, modernización institucional y generación de oportunidades para la población.

“La seguridad ha sido el punto de partida para impulsar una nueva etapa de crecimiento económico, modernización institucional y generación de oportunidades para la población.”

En ese contexto, enfatizó que la perdurabilidad de las reformas requiere liderazgo, fortalecimiento institucional y respaldo ciudadano. Asimismo, se refirió a la Ley Especial para la Reestructuración Municipal como parte de las transformaciones impulsadas para reorganizar y modernizar la administración pública.

En materia de desarrollo social, el vicepresidente destacó las oportunidades educativas dirigidas a la juventud, haciendo referencia al programa de 50.000 becas anunciado por el Gobierno a través de la Dirección de Integración, así como a las iniciativas orientadas a ampliar el acceso a la educación superior, la formación técnica y la inserción laboral. Señaló que estos avances trascienden el ámbito educativo y representan un cambio cultural, en el que las nuevas generaciones asumen un papel protagónico.

“Estos avances trascienden el ámbito educativo y representan un cambio cultural, en el que las nuevas generaciones asumen un papel protagónico.”

En el ámbito de la innovación educativa, abordó la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en el sistema educativo, haciendo referencia al acuerdo para la implementación de Grok, orientado a brindar asistencia personalizada a los estudiantes del sector público. También resaltó la entrega de dispositivos tecnológicos a estudiantes y docentes, así como el uso de Google Classroom como plataforma de aprendizaje.

“Las transformaciones que perduran son aquellas que trascienden la gestión gubernamental y se convierten en capacidades y oportunidades para la ciudadanía.”

Ulloa destacó además la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión gubernamental, subrayando el papel de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), que ha capacitado y certificado a servidores públicos. Hizo referencia a los avances en transformación digital y a la creación de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), encargada de regular y supervisar este sector, así como el interés de empresas internacionales por registrarse en el ecosistema de activos digitales del país.

Finalmente, expuso que las transformaciones que perduran son aquellas que trascienden la gestión gubernamental y se convierten en capacidades y oportunidades para la ciudadanía, reafirmando la importancia de construir instituciones que respondan a las necesidades de las presentes y futuras generaciones.

Seguridad, educación y transformación digital como pilares de la reforma del Estado salvadoreño. 🇸🇻🌎 El Vicepresidente @fulloa51 , participó en la Cumbre Mundial de Gobiernos (World Governments Summit), celebrada en República Dominicana, un espacio de diálogo internacional que reunió a líderes y representantes de distintos sectores para abordar los desafíos de la gobernanza y el futuro de la administración pública. — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 21, 2026

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