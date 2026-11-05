Política
TSE recibe 9,700 unidades de tinta indeleble para las elecciones de 2027: serán sometidas a prueba técnica
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este jueves 5 de noviembre sobre el ingreso al país de 9,700 unidades de tinta indeleble para las elecciones del 28 de febrero de 2027. La recepción forma parte de los preparativos logísticos para la jornada de votación nacional y en el extranjero.
La Dirección de Organización Electoral coordinó el embarque, traslado e ingreso del material. Según el organismo, el siguiente paso será someterlo a una prueba técnica antes de incorporarlo a los paquetes electorales que recibirán las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y las Juntas Receptoras de Votos en el Extranjero (JRVEX).
La tinta permite identificar a las personas que ya ejercieron el sufragio y constituye uno de los controles utilizados para prevenir que alguien vote más de una vez. Su recepción todavía no implica que el lote haya superado la evaluación anunciada, cuyos resultados deberán conocerse posteriormente.
El calendario oficial del TSE establece que los comicios del 28 de febrero de 2027 incluirán la elección presidencial, diputaciones a la Asamblea Legislativa y concejos municipales. La preparación y distribución de los insumos forma parte del trabajo operativo para desarrollar esa jornada.
Política
Félix Ulloa pide solidaridad con Haití en Cumbre Iberoamericana y defiende cooperación bilateral salvadoreña
El vicepresidente Félix Ulloa llamó a los países iberoamericanos a prestar atención a la crisis de seguridad en Haití y defendió la participación salvadoreña como una operación de cooperación bilateral. Durante su intervención en la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, sostuvo que la presencia militar responde a acuerdos con las autoridades haitianas y rechazó que constituya una ocupación.
Ulloa transmitió el saludo del presidente Nayib Bukele y explicó que el mandatario deseaba asistir al encuentro, pero permanece concentrado en la situación haitiana. El vicepresidente encabeza la representación de El Salvador en la reunión de los países de la Comunidad Iberoamericana.
En su exposición, señaló que el desarrollo, la tranquilidad y el bienestar de los pueblos de la región no pueden construirse dejando al margen las dificultades de Haití. Su planteamiento situó la solidaridad con esa nación como una responsabilidad compartida y un asunto que requiere atención regional.
La intervención ocurre mientras El Salvador mantiene un despliegue para buscar a cuatro aerotécnicos desaparecidos tras una emboscada el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe. Ulloa sostuvo ante la cumbre que los salvadoreños realizaban tareas de asistencia técnica y que la misión busca recuperarlos y apoyar a las autoridades haitianas frente a las pandillas.
El argumento del vicepresidente se centra en el entendimiento bilateral entre ambos gobiernos. Naciones Unidas ha señalado, por separado, que la gran mayoría de los efectivos salvadoreños adicionales no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una distinción relevante para comprender el marco de los diferentes contingentes presentes en Haití.
La participación salvadoreña en Madrid también contempla el fortalecimiento de la cooperación iberoamericana, el intercambio de experiencias y la construcción de alianzas para el desarrollo. La cumbre, convocada para el 4 y 5 de noviembre, aborda desafíos compartidos como la transformación digital, la prevención de desastres y la movilidad académica.
El Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa hijo (@fulloa51) transmitió el saludo del Presidente Bukele, quien manifestó su deseo de asistir a la Cumbre, aunque su atención permanece centrada en la situación de seguridad en Haití. En ese contexto, explicó que la participación salvadoreña responde a mecanismos de cooperación bilateral con las autoridades haitianas y no a una ocupación.
Mencionó que la comunidad iberoamericana no puede aspirar al desarrollo, la tranquilidad y el bienestar de sus pueblos sin atender la situación de esta nación hermana.
La participación de El Salvador reafirma el compromiso con el robustecimiento de la cooperación iberoamericana, el intercambio de experiencias y la construcción de alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo y la prosperidad de las naciones.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 5, 2026
Política
VIDEO – El Salvador proyecta su transformación en la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid
El Salvador proyectó ante Iberoamérica su proceso de transformación. El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, participó en representación del Presidente Nayib Bukele en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid, Reino de España.
En su disertación, el Vicemandatario expuso los avances del país en materia de seguridad y su impacto en la recuperación de la paz, el fortalecimiento de las comunidades y la generación de nuevas oportunidades para el desarrollo económico. Señaló que los resultados en seguridad han sentado las bases para impulsar el crecimiento económico, generando un entorno clave para la inversión, la innovación y el impulso de las micro y pequeñas empresas.
@VCpresidenciaSV El Salvador proyecta su transformación en Madrid 🇸🇻
Vicepresidente Félix Ulloa en la XXX Cumbre Iberoamericana: seguridad recuperada, crecimiento de 4.5% según Banco Mundial, ANIA, IA, DoctorSV y turismo como motor.
#ElSalvador #CumbreIberoamericana #FélixUlloa https://t.co/Og9ZLMi6Kt
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 5, 2026
Ulloa citó proyecciones del Banco Mundial que sitúan a El Salvador entre las economías latinoamericanas con un crecimiento estimado del 4.5% para este año. Además, destacó la apuesta estratégica por la transformación digital y el aprovechamiento de la inteligencia artificial, resaltando la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), la institucionalidad en ciberseguridad y el desarrollo del ecosistema de activos digitales. Enfatizó la copresidencia de El Salvador junto a Estonia en la ONU sobre gobernanza de la IA, los avances en salud con la plataforma DoctorSV, en educación con Grok de xAI como tutor para estudiantes del sector público, y el crecimiento del turismo impulsado por el nuevo clima de seguridad y la iniciativa Family Friendly de la Primera Dama.
Finalmente, transmitió el saludo del Presidente Bukele, quien expresó su deseo de asistir a la Cumbre, aunque su atención permanece centrada en la situación de seguridad en Haití. Explicó que la participación salvadoreña responde a mecanismos de cooperación bilateral con las autoridades haitianas y no a una ocupación, subrayando que la comunidad iberoamericana no puede aspirar al desarrollo sin atender a esa nación hermana.
Política
Félix Ulloa participa en Cumbre Iberoamericana de Madrid y expone posición de El Salvador sobre Haití
El vicepresidente Félix Ulloa participó en la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrolla el 4 y 5 de noviembre en Madrid, España. El funcionario representa al presidente Nayib Bukele en el encuentro, convocado para fortalecer el diálogo y la cooperación entre los 22 países de la Comunidad Iberoamericana.
Durante el acto inaugural en el Teatro Real, Ulloa saludó a los reyes Felipe VI y Letizia. La ceremonia también contó con la participación del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y del secretario general iberoamericano, Andrés Allamand. La agenda regional incluye inteligencia artificial, prevención de desastres, políticas de cuidados y movilidad académica.
En su intervención de este jueves, Ulloa defendió el despliegue militar salvadoreño en Haití y afirmó que responde a un acuerdo bilateral con las autoridades de ese país. Según el vicepresidente, la operación busca rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras una emboscada el 18 de octubre y apoyar el combate contra las pandillas; rechazó que se trate de una fuerza de ocupación.
En paralelo, la canciller Alexandra Hill sostuvo reuniones con sus homólogos de Haití y Colombia. Con la representación haitiana abordó la coordinación relacionada con la misión de rescate, mientras que con Colombia examinó oportunidades de cooperación en seguridad, comercio, inversión y formación tecnológica.