Política
Señalamiento sobre Juan Martínez d’Aubuisson y líder de 400 Mawozo carece de corroboración independiente
Un hombre presentado en una entrevista como hermano del primer ministro de Haití afirmó que el periodista y antropólogo salvadoreño Juan Martínez d’Aubuisson habría residido en una vivienda vinculada a Wilson Joseph, líder de la pandilla 400 Mawozo. La versión fue difundida este lunes 2 de noviembre, pero no pudo ser corroborada de forma independiente.
El entrevistado sostuvo que Martínez mantuvo conversaciones con Joseph y con actores políticos presuntamente relacionados con pandillas haitianas. También le atribuyó protección de grupos criminales y apoyo de una organización no gubernamental, aunque la publicación consultada no identifica a esa entidad ni aporta documentos que permitan verificar tales afirmaciones.
Martínez ha publicado trabajos periodísticos sobre Haití y la frontera con República Dominicana. En una crónica de 2024 relata una visita a una mansión para entrevistar a Wideline Pierre; ese relato corresponde a una cobertura periodística y no acredita que residiera en una propiedad de Joseph ni que recibiera protección de su estructura.
La información revisada no permite confirmar la identidad y el parentesco del entrevistado, ni recoge una respuesta de Martínez a estos señalamientos. Tampoco presenta una acusación formal de las autoridades. Por ello, las declaraciones deben distinguirse de una conclusión judicial o de hechos demostrados sobre la relación del periodista con organizaciones criminales.
🚨 Señalamiento contra Juan Martínez d’Aubuisson
Un hombre presentado como hermano del primer ministro de Haití afirmó que el periodista salvadoreño Juan Martínez d’Aubuisson habría residido en una vivienda vinculada a Wilson Joseph, líder de la pandilla 400 Mawozo.
La versión se difundió este lunes, pero no ha podido ser corroborada de forma independiente.
El entrevistado también le atribuyó conversaciones con Joseph, protección de grupos criminales y apoyo de una ONG, sin identificar la organización ni presentar documentos.
Martínez ha realizado coberturas periodísticas sobre Haití. Una crónica de 2024 describe una entrevista en una mansión, pero eso no acredita que residiera allí ni que recibiera protección de la estructura de Joseph.
Hasta el momento no existe acusación formal ni respuesta pública del periodista.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 2, 2026
Política
Círculo de Reflexión Siglo XXI respalda misión en Haití y destaca deber de recuperar a cuatro salvadoreños
El Círculo de Reflexión Política Siglo XXI respaldó la operación ordenada por el presidente Nayib Bukele para recuperar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos en Haití. En su boletín número 60, correspondiente a la semana del 2 al 8 de noviembre, la organización sostiene que la protección del personal enviado a una misión internacional constituye una responsabilidad del Estado.
El documento distingue entre la participación inicial de especialistas salvadoreños en aviación y evacuaciones médicas y el refuerzo militar movilizado después de la emboscada del 18 de octubre. Según su análisis, esta diferencia es necesaria para comprender las funciones del personal desaparecido y el objetivo de las posteriores operaciones de búsqueda y rescate.
En varios artículos de opinión, el Círculo plantea que recuperar a los cuatro efectivos tiene un valor que trasciende el costo económico del despliegue. Sus autores consideran que la decisión fortalece la confianza entre los ciudadanos y las instituciones, expresa solidaridad con las familias y reafirma el compromiso de no abandonar a quienes cumplen funciones en el extranjero.
El boletín también advierte que la crisis haitiana requiere reconstrucción institucional, gobernabilidad y oportunidades económicas, además de acciones de seguridad. Sobre los desaparecidos, el documento señala que su paradero continúa sin confirmación pública y distingue esa incertidumbre de las versiones sobre restos humanos cuya identidad no ha sido establecida oficialmente.
Lea el Boletín Informativo Semanal del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI
Versión español: https://crpsigloxxi.org/wp-content/uploads/2026/11/Boletin_Circulo_Reflexion_Siglo_XXI_No60.pdf
Versión inglés: https://crpsigloxxi.org/wp-content/uploads/2026/11/Newsletter_Circle_Reflection_21s_Century_No60.pdf
Política
Alcalde de San Miguel Centro enfrenta críticas por lanzar zapatos usados desde carroza en el Desfile del Correo
Política
Keiko Fujimori plantea concretar un TLC entre Perú y El Salvador: negociaciones tienen antecedentes desde 2010
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, expresó este jueves 29 de octubre su interés en concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con El Salvador durante su encuentro con el presidente Nayib Bukele. La mandataria también informó que entregó una invitación formal al gobernante salvadoreño para visitar su país, como parte del acercamiento bilateral.
La propuesta busca fortalecer el intercambio comercial y ampliar las oportunidades para las empresas de ambas naciones. Sin embargo, la declaración presidencial representa una expresión de voluntad política y no equivale a la firma de un tratado ni a la entrada en vigor de nuevas preferencias comerciales.
El proceso tiene antecedentes previos: Perú y El Salvador comenzaron a negociar un TLC en 2010 y retomaron las conversaciones en 2025. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo peruano, ambos países acordaron entonces un marco para revisar, actualizar y concluir los capítulos negociados anteriormente, además de incorporar disposiciones sobre comercio electrónico.
Un eventual acuerdo establecería las condiciones de acceso a los mercados y las reglas aplicables al intercambio bilateral, conforme a lo que negocien ambas partes. La declaración de Fujimori no precisó una fecha para concluir el proceso ni anunció un texto definitivo, por lo que los beneficios y compromisos concretos dependerán del resultado de las negociaciones.
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