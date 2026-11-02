Señalamiento sobre Juan Martínez d’Aubuisson y líder de 400 Mawozo carece de corroboración independiente

El alcalde de San Miguel Centro, Alex Torres, generó fuertes críticas en redes sociales luego de ser captado lanzando zapatos de segunda mano desde una carroza durante el tradicional Desfile del Correo, realizado el 31 de octubre de 2026. El evento marcó el inicio de las fiestas patronales y del Carnaval de San Miguel edición 67, en honor a la Virgen Reina de la Paz, y recorrió las principales calles de la ciudad desde el estadio Miguel Félix Charlaix hasta el parque Guzmán, atrayendo a cientos de personas.

Imágenes difundidas por cuentas de noticias locales muestran al edil, vestido de camisa celeste y jeans, elevando pares de zapatillas blancas y arrojándolos hacia la multitud que se agolpaba a lo largo del recorrido. La carroza, decorada con globos naranja y negro, llevaba la marca “Usaditos El Mítico”, una tienda de calzado de segunda mano con presencia en San Miguel y otras localidades del oriente salvadoreño. La práctica de lanzar artículos promocionales es habitual en los desfiles migueleños, donde las carrozas suelen repartir dulces o souvenirs, pero en este caso el carácter de “zapatos usados” provocó reacciones negativas.

Usuarios en plataformas como X cuestionaron la forma de entrega, argumentando que arrojando el calzado se trataba a la población de manera poco digna. Algunos comentarios criticaron tanto la acción del alcalde como la actitud de quienes se apresuraban a recoger los zapatos, mientras otros la defendieron como una estrategia de promoción comercial durante una fiesta popular. Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial del edil o de la Alcaldía de San Miguel Centro sobre el incidente.

El Desfile del Correo es el evento que da el banderillazo de salida a un mes de actividades culturales, comerciales y de entretenimiento que convierten a San Miguel en uno de los principales destinos festivos de El Salvador y Centroamérica. Las críticas surgidas en redes coinciden con el inicio de estas celebraciones y ponen en el centro del debate la forma en que se realizan las acciones promocionales durante los eventos públicos del municipio.

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