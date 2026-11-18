El vicepresidente Félix Ulloa destacó los avances del país en seguridad, educación y reconstrucción del tejido social durante la clausura de la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), realizada en el Parque El Cafetalón de Santa Tecla, La Libertad.

El acto contó con la asistencia de aproximadamente 4,000 jóvenes becados por la Dirección de Integración, como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación.

🔥 Clausura de la #CIED2026 para la juventud de El Salvador Hoy culmina la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia, un espacio de alto nivel que reunió a representantes de 25 países. Dos días de diálogo sobre gobernanza, instituciones y los grandes desafíos del Estado… con una energía que inspiró especialmente a la juventud salvadoreña. Ideas, experiencias y visiones que dejan una semilla importante para el futuro del país. @nayibbukele @fulloa51 @VCpresidenciaSV #CIED2026 #Juventud #ElSalvador — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 17, 2026

Ulloa resaltó la apuesta del Gobierno por la formación del talento humano y mencionó las 50,000 becas universitarias anunciadas para ampliar las oportunidades de la juventud salvadoreña.

El vicepresidente agradeció a las delegaciones internacionales que participaron durante las dos jornadas y reiteró que El Salvador continuará impulsando un modelo de desarrollo basado en la soberanía, la seguridad y el fortalecimiento de sus instituciones.

🇸🇻🎓 ¡El Salvador apuesta por la educación, la innovación y el desarrollo! 🎤 El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, brindó un mensaje durante la clausura del CIED 2026, un encuentro que reúne iniciativas orientadas al conocimiento y las oportunidades para el futuro del país.

@VCpresidenciaSV @fulloa51 @nayibbukele 📹 ¡Escucha sus palabras en este video! — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 18, 2026

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