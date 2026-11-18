Política
¡Rafael Aguirre asegura que seguirá atendiendo pacientes si llega a la Presidencia de El Salvador!
El candidato presidencial del FMLN, Rafael Aguirre, aseguró que continuará ejerciendo la medicina y atendiendo pacientes si gana las elecciones de 2027, a pesar de las responsabilidades que implica asumir la Presidencia de la República.
Durante una entrevista, el aspirante explicó que se prepara para dejar temporalmente sus labores hospitalarias, debido a que la próxima etapa de la campaña electoral requerirá mayor dedicación. Sin embargo, aclaró que no tiene intención de abandonar definitivamente su profesión como médico especialista.
«Aún así, voy a seguir dando consulta», expresó Aguirre, quien señaló que su vocación médica permanecerá activa independientemente del resultado electoral. Incluso mencionó que continuará orientando a las personas que se acerquen para consultarle sobre problemas de salud.
Las declaraciones del candidato plantean interrogantes sobre cómo combinaría la atención médica con las funciones presidenciales, que incluyen dirigir el Órgano Ejecutivo, coordinar las instituciones públicas, atender emergencias nacionales y representar a El Salvador en asuntos internacionales. Hasta el momento, Aguirre no ha detallado cómo organizaría ambas actividades en caso de resultar electo.
Política
Félix Ulloa destaca avances de El Salvador en clausura de la CIED 2026
El vicepresidente Félix Ulloa destacó los avances del país en seguridad, educación y reconstrucción del tejido social durante la clausura de la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), realizada en el Parque El Cafetalón de Santa Tecla, La Libertad.
El acto contó con la asistencia de aproximadamente 4,000 jóvenes becados por la Dirección de Integración, como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación.
🔥 Clausura de la #CIED2026 para la juventud de El Salvador
Hoy culmina la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia, un espacio de alto nivel que reunió a representantes de 25 países.
Dos días de diálogo sobre gobernanza, instituciones y los grandes desafíos del Estado… con una energía que inspiró especialmente a la juventud salvadoreña.
Ideas, experiencias y visiones que dejan una semilla importante para el futuro del país. @nayibbukele @fulloa51 @VCpresidenciaSV
#CIED2026 #Juventud #ElSalvador
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 17, 2026
Ulloa resaltó la apuesta del Gobierno por la formación del talento humano y mencionó las 50,000 becas universitarias anunciadas para ampliar las oportunidades de la juventud salvadoreña.
El vicepresidente agradeció a las delegaciones internacionales que participaron durante las dos jornadas y reiteró que El Salvador continuará impulsando un modelo de desarrollo basado en la soberanía, la seguridad y el fortalecimiento de sus instituciones.
🇸🇻🎓 ¡El Salvador apuesta por la educación, la innovación y el desarrollo!
🎤 El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, brindó un mensaje durante la clausura del CIED 2026, un encuentro que reúne iniciativas orientadas al conocimiento y las oportunidades para el futuro del país.
@VCpresidenciaSV @fulloa51 @nayibbukele
📹 ¡Escucha sus palabras en este video!
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 18, 2026
Política
¡Polémica por misión en Haití! Candidato presidencial del FMLN cuestiona operativo para rescatar a cuatro salvadoreños
El candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Rafael Aguirre, cuestionó la participación de las fuerzas salvadoreñas en Haití, incluyendo la misión desplegada para rescatar a cuatro aerotécnicos de la Fuerza Armada desaparecidos tras una emboscada.
Durante sus declaraciones, Aguirre manifestó su preocupación por la situación que enfrenta la población haitiana y sostuvo que los ciudadanos no son responsables de la crisis de violencia que atraviesa su país. Asimismo, señaló que las decisiones de los gobernantes han influido en los problemas que afectan a ambas naciones.
El aspirante presidencial criticó las operaciones militares salvadoreñas en territorio haitiano, al considerar que contribuyen a generar enfrentamientos que calificó como guerras fratricidas e inhumanas. Sus declaraciones se suman a anteriores llamados para retirar al personal militar salvadoreño de Haití.
Por su parte, el Gobierno salvadoreño ha defendido el despliegue como una misión de rescate, cuyo objetivo es recuperar con vida a los cuatro aerotécnicos desaparecidos durante un ataque ocurrido el 18 de octubre. El presidente Nayib Bukele ha sostenido que la operación no constituye una invasión y que las fuerzas salvadoreñas regresarían una vez que los militares sean liberados.
Política
¡$75 millones para renovar escuelas! Asamblea autoriza préstamo para impulsar el programa «Dos Escuelas por Día»
La Asamblea Legislativa de El Salvador autorizó un préstamo de hasta $75 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), destinado a financiar la construcción, rehabilitación y modernización de centros educativos públicos mediante el programa «Dos Escuelas por Día».
La iniciativa fue respaldada con 57 votos de los diputados y permitirá al Gobierno avanzar en la formalización del financiamiento. Los recursos estarán orientados a mejorar las condiciones de los centros escolares, incorporando infraestructura accesible, espacios adecuados para el aprendizaje y criterios de sostenibilidad.
El crédito contempla un plazo de 18 años y será ejecutado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Entre sus metas se encuentra ampliar la superficie de infraestructura educativa construida o rehabilitada de 15,517 a más de 104,821 metros cuadrados, según los indicadores establecidos para la operación.
Asimismo, el proyecto busca incrementar de 1,375 a 15,375 la cantidad de estudiantes beneficiados por las intervenciones financiadas. Con esta autorización, el Ejecutivo podrá continuar los trámites del préstamo para respaldar la renovación de escuelas públicas en diferentes zonas del territorio salvadoreño.