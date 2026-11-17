Política
¡Polémica por misión en Haití! Candidato presidencial del FMLN cuestiona operativo para rescatar a cuatro salvadoreños
El candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Rafael Aguirre, cuestionó la participación de las fuerzas salvadoreñas en Haití, incluyendo la misión desplegada para rescatar a cuatro aerotécnicos de la Fuerza Armada desaparecidos tras una emboscada.
Durante sus declaraciones, Aguirre manifestó su preocupación por la situación que enfrenta la población haitiana y sostuvo que los ciudadanos no son responsables de la crisis de violencia que atraviesa su país. Asimismo, señaló que las decisiones de los gobernantes han influido en los problemas que afectan a ambas naciones.
El aspirante presidencial criticó las operaciones militares salvadoreñas en territorio haitiano, al considerar que contribuyen a generar enfrentamientos que calificó como guerras fratricidas e inhumanas. Sus declaraciones se suman a anteriores llamados para retirar al personal militar salvadoreño de Haití.
Por su parte, el Gobierno salvadoreño ha defendido el despliegue como una misión de rescate, cuyo objetivo es recuperar con vida a los cuatro aerotécnicos desaparecidos durante un ataque ocurrido el 18 de octubre. El presidente Nayib Bukele ha sostenido que la operación no constituye una invasión y que las fuerzas salvadoreñas regresarían una vez que los militares sean liberados.
Política
¡$75 millones para renovar escuelas! Asamblea autoriza préstamo para impulsar el programa «Dos Escuelas por Día»
La Asamblea Legislativa de El Salvador autorizó un préstamo de hasta $75 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), destinado a financiar la construcción, rehabilitación y modernización de centros educativos públicos mediante el programa «Dos Escuelas por Día».
La iniciativa fue respaldada con 57 votos de los diputados y permitirá al Gobierno avanzar en la formalización del financiamiento. Los recursos estarán orientados a mejorar las condiciones de los centros escolares, incorporando infraestructura accesible, espacios adecuados para el aprendizaje y criterios de sostenibilidad.
El crédito contempla un plazo de 18 años y será ejecutado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Entre sus metas se encuentra ampliar la superficie de infraestructura educativa construida o rehabilitada de 15,517 a más de 104,821 metros cuadrados, según los indicadores establecidos para la operación.
Asimismo, el proyecto busca incrementar de 1,375 a 15,375 la cantidad de estudiantes beneficiados por las intervenciones financiadas. Con esta autorización, el Ejecutivo podrá continuar los trámites del préstamo para respaldar la renovación de escuelas públicas en diferentes zonas del territorio salvadoreño.
Política
Félix Ulloa destaca transformaciones de El Salvador ante representantes de 25 países en la CIED 2026
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, destacó las transformaciones impulsadas por el Gobierno salvadoreño durante la inauguración de la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), que reúne en San Salvador a representantes de 25 países.
Durante su intervención, Ulloa aseguró que los participantes internacionales tendrán la oportunidad de conocer directamente los avances, desafíos y resultados de las políticas públicas implementadas en El Salvador durante los últimos dos años.
“Ustedes serán testigos de primera mano de lo que ha sucedido en el país”, expresó el vicemandatario, quien explicó que ministros y directores de instituciones compartirán sus experiencias en áreas como seguridad, economía y desarrollo social.
La conferencia, que se desarrolla el 16 y 17 de noviembre, busca promover el intercambio de experiencias sobre democracia, gobernanza y fortalecimiento institucional. Entre los participantes destaca la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, junto a autoridades y especialistas internacionales.
Política
Félix Ulloa: “El presidente Bukele está al tanto de cada decisión para garantizar las transformaciones en El Salvador”
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, destacó el liderazgo del presidente Nayib Bukele durante la inauguración de la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (#CIED2026), desarrollada este lunes en San Salvador.
“El presidente Nayib Bukele está al tanto de cada decisión para garantizar las transformaciones en seguridad, economía y otros ámbitos”, afirmó Ulloa ante funcionarios, líderes políticos y especialistas internacionales.
Durante su intervención, el vicemandatario también resaltó el respaldo de la población a las medidas impulsadas por el Gobierno, especialmente en materia de seguridad, uno de los principales temas de análisis del encuentro.
La conferencia reúne a representantes nacionales e internacionales para debatir los desafíos del Estado y la gobernanza. En la inauguración también participó la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, quien acompañó a Ulloa en este importante espacio de diálogo.