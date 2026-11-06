Política
Nuevas Ideas presenta candidaturas para 2027 ante el TSE con concentración de simpatizantes
Simpatizantes de Nuevas Ideas se concentraron este viernes 6 de noviembre en los alrededores del Tribunal Supremo Electoral (TSE), mientras dirigentes del partido presentaban las solicitudes de inscripción de sus candidatos a diputados para las elecciones del 28 de febrero de 2027.
Los asistentes portaban camisetas con nombres de legisladores, pancartas y distintivos partidarios. La concentración acompañó la llegada de la comitiva encabezada por Xavi Zablah, presidente de Nuevas Ideas, y Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa. No se divulgó una cifra oficial de participantes.
Durante la jornada, Zablah afirmó que el partido presentó documentación para competir por los 60 escaños legislativos y reiteró su objetivo de obtenerlos en su totalidad. El dirigente vinculó esa aspiración con mantener el respaldo parlamentario a las iniciativas del presidente Nayib Bukele.
La entrega de expedientes constituye una solicitud de inscripción, cuya aprobación corresponde al TSE tras la revisión respectiva. El plazo para presentar candidaturas a diputaciones finaliza el 19 de noviembre, como parte del calendario previo a los comicios de 2027.
Política
«60 de 60»: Xavi Zablah fija como meta ganar todos los escaños legislativos en 2027
El presidente de Nuevas Ideas, Xavi Zablah, afirmó que su partido buscará obtener los 60 escaños de la Asamblea Legislativa en las elecciones del 28 de febrero de 2027. El dirigente expresó esa meta este viernes 6 de noviembre, después de presentar ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la documentación de las candidaturas a diputados.
Acompañado por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, Zablah defendió el respaldo de su bancada a las propuestas del Ejecutivo. «60 de 60, es lo que necesitamos para que este país siga caminando», manifestó, al vincular su objetivo electoral con la continuidad de la agenda del presidente Nayib Bukele.
En respuesta a los cuestionamientos de la oposición sobre ese alineamiento, el dirigente sostuvo que los legisladores de Nuevas Ideas mantendrán su apoyo a las iniciativas presidenciales. También agradeció a Castro y a los diputados por su trabajo y expresó confianza en conseguir nuevamente el respaldo de los votantes.
La presentación de documentos forma parte del proceso de solicitud de inscripción de candidaturas y no equivale por sí sola a su aprobación por el TSE. El plazo para presentar solicitudes a diputaciones finaliza el 19 de noviembre; mientras tanto, el partido continúa los trámites para participar en los próximos comicios.
Política
Lápiz y papel hasta sexto grado: Rafael Aguirre propone retirar tabletas y pantallas de las aulas
El candidato presidencial del FMLN, Rafael Aguirre, planteó retirar las pantallas y tabletas de las aulas hasta sexto grado si llega a la Presidencia. Durante su participación en el programa Pulso Ciudadano, defendió una enseñanza centrada en el uso de lápiz y papel y en el acompañamiento de docentes capacitados durante los primeros años escolares.
Aguirre explicó que su propuesta está vinculada con la regulación de la inteligencia artificial generativa en la educación infantil. Aclaró que no rechaza esta tecnología en general, pero considera que su utilización debe limitarse en las primeras etapas del aprendizaje.
El aspirante argumentó que recurrir a estas herramientas puede reducir las oportunidades de los niños para desarrollar su creatividad e imaginación, incluidas actividades artísticas, culturales y musicales. “Necesitan ellos lápiz y papel, necesitan un instructor ahí con ellos, bien capacitado”, sostuvo.
El alcance anunciado se concentra en los estudiantes hasta sexto grado y no supone una prohibición para todos los niveles educativos. En las declaraciones revisadas no se detalló cómo se aplicaría la medida ni qué ocurriría con los dispositivos que ya están en manos de los alumnos.
Política
TSE recibe 9,700 unidades de tinta indeleble para las elecciones de 2027: serán sometidas a prueba técnica
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este jueves 5 de noviembre sobre el ingreso al país de 9,700 unidades de tinta indeleble para las elecciones del 28 de febrero de 2027. La recepción forma parte de los preparativos logísticos para la jornada de votación nacional y en el extranjero.
La Dirección de Organización Electoral coordinó el embarque, traslado e ingreso del material. Según el organismo, el siguiente paso será someterlo a una prueba técnica antes de incorporarlo a los paquetes electorales que recibirán las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y las Juntas Receptoras de Votos en el Extranjero (JRVEX).
La tinta permite identificar a las personas que ya ejercieron el sufragio y constituye uno de los controles utilizados para prevenir que alguien vote más de una vez. Su recepción todavía no implica que el lote haya superado la evaluación anunciada, cuyos resultados deberán conocerse posteriormente.
El calendario oficial del TSE establece que los comicios del 28 de febrero de 2027 incluirán la elección presidencial, diputaciones a la Asamblea Legislativa y concejos municipales. La preparación y distribución de los insumos forma parte del trabajo operativo para desarrollar esa jornada.