La Dirección General de Aduanas de El Salvador acreditó a 15 nuevas empresas en el Programa del Operador Confiable, una iniciativa que busca fortalecer la seguridad de la cadena logística y facilitar las operaciones de comercio legítimo en el país. El anuncio fue realizado por el director general de Aduanas, Benjamín Mayorga.

Con estas nuevas incorporaciones, El Salvador alcanza un total de 39 empresas acreditadas que se convierten en aliadas estratégicas de las autoridades aduaneras para reforzar los controles y garantizar mayor seguridad en el traslado de mercancías.

Mayorga destacó que este avance es resultado del trabajo coordinado entre las instituciones gubernamentales y el sector empresarial. Asimismo, reconoció el esfuerzo de las compañías participantes, que revisaron sus procedimientos y fortalecieron sus controles internos para cumplir con los estándares de seguridad exigidos por el programa.

Durante la actividad también se desarrolló el Foro del Operador Confiable, que reunió a representantes de gremiales empresariales, empresas privadas y una delegación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), junto con representantes de su programa CTPAT. Aduanas invitó a más compañías salvadoreñas a incorporarse a esta iniciativa para fortalecer la competitividad y seguridad del comercio exterior.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...