Política
Nuevas Ideas oficializa inscripción de la fórmula presidencial Bukele-Ulloa para 2027
El partido Nuevas Ideas anunció que su fórmula presidencial, integrada por el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa, quedó oficialmente inscrita ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para participar en las elecciones presidenciales de 2027.
A través de sus redes sociales, el partido confirmó la inscripción y aseguró que está preparado para el proceso electoral bajo el lema “¡Estamos listos para la Operación 2027!”. La fórmula buscará continuar en el Ejecutivo durante el próximo período presidencial.
Con este anuncio, Nuevas Ideas formaliza la participación de ambos funcionarios en la contienda electoral del 28 de febrero de 2027, luego de que presentaran la documentación correspondiente ante el organismo electoral. El TSE deberá emitir la resolución correspondiente conforme a los plazos establecidos.
Política
Cinco fórmulas, incluido Bukele, se perfilan para disputar la Presidencia en 2027
Cinco fórmulas presidenciales se perfilan para competir en las elecciones generales de El Salvador del 28 de febrero de 2027, en las que el presidente Nayib Bukele buscará un tercer mandato consecutivo. Nuevas Ideas, ARENA, FMLN, Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) y el Partido de Concertación Nacional (PCN) han definido a sus aspirantes, mientras concluye el plazo para presentar solicitudes de inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral.
Nuevas Ideas apuesta por la fórmula integrada por Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa. ARENA presenta a Mayteé Iraheta como candidata a la Presidencia y a Verónica Henríquez a la Vicepresidencia. El FMLN designó al médico Rafael Aguirre, acompañado por la enfermera Madaí Santos. FPS nominó a Orlando Del Cid y a Josué Bryan Muñoz, mientras que el PCN eligió al general en retiro Alirio García Flamenco y a Mauricio Vilanova.
Este jueves 19 de noviembre marca el cierre del período establecido por el TSE para presentar las solicitudes de inscripción. ARENA y FMLN ya formalizaron sus trámites. Una vez recibidas las solicitudes, el organismo electoral deberá verificar el cumplimiento de los requisitos legales antes de emitir las resoluciones correspondientes. La presentación de una solicitud no implica la inscripción definitiva.
Con cinco fórmulas partidarias definidas, El Salvador avanza hacia la contienda que determinará quién ejercerá el Ejecutivo durante el período 2027-2033.
Política
El Salvador y Costa Rica intercambian experiencias en seguridad y desarrollo social
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con la presidenta de Empower El Salvador, Nelly Rodríguez, y una delegación de representantes de instituciones de Costa Rica, para abordar temas relacionados con la seguridad, la prevención de la violencia y el desarrollo social.
Durante la reunión, Ulloa expuso las transformaciones registradas en El Salvador en materia de seguridad, recuperación de espacios públicos y tranquilidad de las comunidades. También destacó las acciones gubernamentales contra las estructuras criminales y la importancia de la participación ciudadana.
Por su parte, los representantes costarricenses reconocieron los cambios que observaron durante su visita al Centro Histórico de San Salvador y manifestaron interés en conocer el modelo de la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), con miras a explorar experiencias que puedan ser aplicadas en Costa Rica.
Política
¡El Salvador suma 39 empresas acreditadas como Operadores Confiables para fortalecer el comercio internacional!
La Dirección General de Aduanas de El Salvador acreditó a 15 nuevas empresas en el Programa del Operador Confiable, una iniciativa que busca fortalecer la seguridad de la cadena logística y facilitar las operaciones de comercio legítimo en el país. El anuncio fue realizado por el director general de Aduanas, Benjamín Mayorga.
Con estas nuevas incorporaciones, El Salvador alcanza un total de 39 empresas acreditadas que se convierten en aliadas estratégicas de las autoridades aduaneras para reforzar los controles y garantizar mayor seguridad en el traslado de mercancías.
Mayorga destacó que este avance es resultado del trabajo coordinado entre las instituciones gubernamentales y el sector empresarial. Asimismo, reconoció el esfuerzo de las compañías participantes, que revisaron sus procedimientos y fortalecieron sus controles internos para cumplir con los estándares de seguridad exigidos por el programa.
Durante la actividad también se desarrolló el Foro del Operador Confiable, que reunió a representantes de gremiales empresariales, empresas privadas y una delegación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), junto con representantes de su programa CTPAT. Aduanas invitó a más compañías salvadoreñas a incorporarse a esta iniciativa para fortalecer la competitividad y seguridad del comercio exterior.